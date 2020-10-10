[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Городские подробности

Надо решиться

На очередном заседании Общественной палаты Норильска рассмотрели несколько острых вопросов. В их числе — дальнейшая судьба старого городского кладбища.

Благодаря публикациям в СМИ новость о возможной рекультивации кладбища дошла до материка, до землячеств норильчан. От них председателю Общественной палаты Наталье Солодовник приходят сообщения о том, что есть люди, которые хотели бы вывезти прах своих предков, чтобы перезахоронить на материке. Для того, чтобы выяснить, сколько таких желающих, необходимо, чтобы бывшие норильчане оставляли соответствующую информацию на странице местной Общественной палаты (norilsk–city.ru/pubch) в разделе «Обращения», а также в социальных сетях. — Судьба городского кладбища волнует норильчан, особенно тех, кто переехал и живёт на материке, оставив здесь захороненных родных, — говорит Наталья Солодовник. — Сейчас мы продолжаем собирать мнения, чтобы проанализировать их, обсудить с органами местного самоуправления, понять, в каком направлении двигаться дальше. Также норильчане волнуются по поводу того, что вопрос о рекультивации старого городского кладбища уже решён. Это не так. О рекультивации речь пока не идёт. Тема благоустройства территории сложная и деликатная, требующая времени на рассмотрение. Пока же, как и раньше, весной и летом на кладбище будут проводиться субботники. Ещё один вопрос, который обсудили общественники, — присвоение Норильску звания «Город трудовой доблести». Законопроект о присвоении городам соответствующих званий, приуроченный к празднованию 75–летия Великой Победы, был внесён в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. С инициативой об участии в проекте Норильска выступила председатель местной Общественной палаты. – У нашего города есть все шансы получить это звание, — считает Наталья Солодовник. — Норильск с самого основания славится трудовыми подвигами металлургов и горняков, а в годы Великой Отечественной войны норильчане своим самоотверженным трудом внесли весомый вклад в Победу. Поэтому я уверена, что «Город трудовой доблести» — это как раз про Норильск. Одним из оснований для присвоения почётного звания является наличие государственных наград у предприятий города и их работников. У нас их хватает. В январе 2020 года проект закона был одобрен профильным комитетом Государственной думы ФС РФ. Как только он будет принят, представители Общественной палаты планируют обратиться в органы местного самоуправления и инициировать получение звания.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Благодаря публикациям в СМИ новость о возможной рекультивации кладбища дошла до материка, до землячеств норильчан. От них председателю Общественной палаты Наталье Солодовник приходят сообщения о том, что есть люди, которые хотели бы вывезти прах своих предков, чтобы перезахоронить на материке. Для того, чтобы выяснить, сколько таких желающих, необходимо, чтобы бывшие норильчане оставляли соответствующую информацию на странице местной Общественной палаты (norilsk–city.ru/pubch) в разделе «Обращения», а также в социальных сетях.— Судьба городского кладбища волнует норильчан, особенно тех, кто переехал и живёт на материке, оставив здесь захороненных родных, — говорит Наталья Солодовник. — Сейчас мы продолжаем собирать мнения, чтобы проанализировать их, обсудить с органами местного самоуправления, понять, в каком направлении двигаться дальше. Также норильчане волнуются по поводу того, что вопрос о рекультивации старого городского кладбища уже решён. Это не так. О рекультивации речь пока не идёт. Тема благоустройства территории сложная и деликатная, требующая времени на рассмотрение. Пока же, как и раньше, весной и летом на кладбище будут проводиться субботники.Ещё один вопрос, который обсудили общественники, — присвоение Норильску звания «Город трудовой доблести». Законопроект о присвоении городам соответствующих званий, приуроченный к празднованию 75–летия Великой Победы, был внесён в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. С инициативой об участии в проекте Норильска выступила председатель местной Общественной палаты.– У нашего города есть все шансы получить это звание, — считает Наталья Солодовник. — Норильск с самого основания славится трудовыми подвигами металлургов и горняков, а в годы Великой Отечественной войны норильчане своим самоотверженным трудом внесли весомый вклад в Победу. Поэтому я уверена, что «Город трудовой доблести» — это как раз про Норильск. Одним из оснований для присвоения почётного звания является наличие государственных наград у предприятий города и их работников. У нас их хватает.В январе 2020 года проект закона был одобрен профильным комитетом Государственной думы ФС РФ. Как только он будет принят, представители Общественной палаты планируют обратиться в органы местного самоуправления и инициировать получение звания.

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