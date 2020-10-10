[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Резонанс

Если в кране нет воды

«Заполярка» разбирается в непростом диалоге между коммунальными службами и собственниками жилья. Давать или не давать доступ к коммуникациям — вот в чём вопрос.

«Господи, да сколько надзорных органов с этим борются, а вы сами только звоните в УК, и больше ничего не делаете. Напишите сразу всем: в прокуратуру, в жилищную инспекцию, в Ростехнадзор и так далее. Они сами за вами бегать начнут. Люди, это ЖЭК, они услуги должны предоставлять. Пишите заявления». «Эту тему уже обсудили в двух группах. «Жилкомсервис» о ситуации знает, заявка в работу принята. О чём свидетельствует и переписка, которая идёт во всех соцсетях. Хозяевам квартиры объяснили, что приступить к работам в зимний период крайне сложно, так как есть риск переморозить систему отопления. По оценке специалистов, трубы хоть и выглядят не очень хорошо, но могли бы прослужить до наступления положительных температур». Сергей Перегонцев, главный инженер управляющей компании «Жилкомсервис» В соцсетях развернулись баталии вокруг ситуации с ремонтом коммуникаций в одной из квартир на первом этаже дома № 6 на улице Талнахской. Собственник отказывал управляющей компании в доступе в свою квартиру, чтобы специалисты могли вскрыть полы для выполнения ремонтных работ. В результате хозяин всё–таки впустил мастеров. Но сложность в том, что УК, учитывая низкие температуры, хотела отремонтировать только проблемные участки труб, а качественный ремонт оставить на лето. У собственника жилья было своё видение ситуации. До хозяина пытались дозвониться, а он тем временем начал пересылать мастеру фотографии, на которых было видно, что полы между комнатами полностью вскрыты. – Собственник решил показать нам, что готов к сотрудничеству и самостоятельно вскрыл полы, правда, сделав это так, как посчитал нужным, — говорит Сергей Перегонцев. — При этом он совершенно не задумывался о том, что может нанести ущерб общедомовому имуществу. При случайном повреждении труб, находящихся под полом, четыре подъезда девятиэтажного дома — 140 квартир — могли в одночасье остаться без воды и тепла в –30. Полы должна была вскрывать аварийная бригада, у которой есть план коммуникаций и которая знает, как это сделать с минимальными для жильца неудобствами. Поскольку полы уже были вскрыты, а в квартире — маленький ребёнок, мастера сантехучастка ведут переговоры, согласовывая с хозяевами график работ. Максимум, что они сделают, — заменят коррозированный участок. Капитальный ремонт, то есть замена всех труб, — это уже зона ответственности регионального оператора. При выполнении таких незначительных, на первый взгляд, работ жильцы подъезда столкнутся с периодическим — на время ремонта — отсутствием отопления и воды. Первое может отключаться лишь на два–три часа, второе — на четыре. Но это приводит к выхолаживанию квартир, завоздушиванию системы ТВС, а значит, аварийная служба должна постоянно дежурить на объекте. Кроме того, работы по устранению аварийных участков на трубах могут проводиться только при температуре до –25 градусов. Если мороз опускается ниже, работы не ведутся. Летом замена прошла бы с наименьшими потерями.

Наталья Черкашина Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В соцсетях развернулись баталии вокруг ситуации с ремонтом коммуникаций в одной из квартир на первом этаже дома № 6 на улице Талнахской. Собственник отказывал управляющей компании в доступе в свою квартиру, чтобы специалисты могли вскрыть полы для выполнения ремонтных работ. В результате хозяин всё–таки впустил мастеров. Но сложность в том, что УК, учитывая низкие температуры, хотела отремонтировать только проблемные участки труб, а качественный ремонт оставить на лето. У собственника жилья было своё видение ситуации.До хозяина пытались дозвониться, а он тем временем начал пересылать мастеру фотографии, на которых было видно, что полы между комнатами полностью вскрыты.– Собственник решил показать нам, что готов к сотрудничеству и самостоятельно вскрыл полы, правда, сделав это так, как посчитал нужным, — говорит Сергей Перегонцев. — При этом он совершенно не задумывался о том, что может нанести ущерб общедомовому имуществу. При случайном повреждении труб, находящихся под полом, четыре подъезда девятиэтажного дома — 140 квартир — могли в одночасье остаться без воды и тепла в –30. Полы должна была вскрывать аварийная бригада, у которой есть план коммуникаций и которая знает, как это сделать с минимальными для жильца неудобствами. Поскольку полы уже были вскрыты, а в квартире — маленький ребёнок, мастера сантехучастка ведут переговоры, согласовывая с хозяевами график работ. Максимум, что они сделают, — заменят коррозированный участок. Капитальный ремонт, то есть замена всех труб, — это уже зона ответственности регионального оператора.При выполнении таких незначительных, на первый взгляд, работ жильцы подъезда столкнутся с периодическим — на время ремонта — отсутствием отопления и воды. Первое может отключаться лишь на два–три часа, второе — на четыре. Но это приводит к выхолаживанию квартир, завоздушиванию системы ТВС, а значит, аварийная служба должна постоянно дежурить на объекте. Кроме того, работы по устранению аварийных участков на трубах могут проводиться только при температуре до –25 градусов. Если мороз опускается ниже, работы не ведутся. Летом замена прошла бы с наименьшими потерями.

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