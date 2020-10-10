[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Право руля

Ремня бы вам

«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда», Госавтоинспекции и норильских школ. В этот раз его участниками стали учащиеся школы № 17.

Рисунок Елизаветы Петровой Встреча со школьниками началась с просмотра видеонарезки с автомобильных регистраторов, разбора дорожных ситуаций и ошибок, совершаемых пешеходами. Также старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров подробно остановился на дорожных ловушках, в которые может попасть пешеход. – Главные ошибки пешеходов, которые они совершают при переходе через проезжую часть, – от невнимательности, — говорит Михаил Назаров. — Они не смотрят по сторонам, чтобы убедиться в своей безопасности. Разговаривают по телефону, не считают нужным хоть чуть–чуть откинуть капюшон, чтобы вовремя заметить приближающуюся машину. Не носят световозвращающие элементы в тёмное время. Дети, да и некоторые взрослые стремятся перебежать через дорогу в неположенном месте. Все эти нарушения могут привести к беде. Автор – Лейла Аскерова Когда пешеходы становятся пассажирами автомобилей, они совершают ещё одну грубую ошибку — не пристёгиваются ремнями безопасности. Чаще всего действует стереотип, что заднее сиденье машины безопасно и пристёгиваться ремнём там необязательно. Это миф! Как и то, что ремень безопасности может травмировать человека при столкновении двух машин. Поэтому, когда вы садитесь в машину, всегда пристегивайтесь. Игнорирующие ремень безопасности пассажиры при столкновении одного автомобиля с другим получают серьёзные травмы в 99% случаев. При лобовом столкновении с неподвижным препятствием на скорости 25 км/ч человек получает такой удар, как если бы он упал лицом вниз со стула. Сила удара, когда человек пристёгнут ремнём безопасности, всего 13 килограммов, а без ремня — более 600. Непристёгнутые пассажиры продолжают двигаться вперед со скоростью, равной скорости автомобиля до столкновения. После удара на машину и пассажиров начинает действовать сила тяжести, из–за чего реальный вес пассажиров увеличивается в десятки раз. Например, при аварии на скорости 80 км/ч вес пассажиров увеличивается в 80 раз. В таком случае человек с массой тела 50 кг получит удар силой в 4 тонны. Фатима Сафарова Непристёгнутых пассажиров на заднем сиденье при столкновении начинает бросать по салону. Они ударяются о дверь автомобиля, об окно и друг о друга. Это повышает риск травм головы, рук и грудной клетки. В завершение встречи Михаил Назаров ещё раз напомнил школьникам, что безопасность на дорогах зависит от них самих и знания правил дорожного движения.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Встреча со школьниками началась с просмотра видеонарезки с автомобильных регистраторов, разбора дорожных ситуаций и ошибок, совершаемых пешеходами. Также старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров подробно остановился на дорожных ловушках, в которые может попасть пешеход.– Главные ошибки пешеходов, которые они совершают при переходе через проезжую часть, – от невнимательности, — говорит Михаил Назаров. — Они не смотрят по сторонам, чтобы убедиться в своей безопасности. Разговаривают по телефону, не считают нужным хоть чуть–чуть откинуть капюшон, чтобы вовремя заметить приближающуюся машину. Не носят световозвращающие элементы в тёмное время. Дети, да и некоторые взрослые стремятся перебежать через дорогу в неположенном месте. Все эти нарушения могут привести к беде.Когда пешеходы становятся пассажирами автомобилей, они совершают ещё одну грубую ошибку — не пристёгиваются ремнями безопасности. Чаще всего действует стереотип, что заднее сиденье машины безопасно и пристёгиваться ремнём там необязательно. Это миф! Как и то, что ремень безопасности может травмировать человека при столкновении двух машин. Поэтому, когда вы садитесь в машину, всегда пристегивайтесь.Игнорирующие ремень безопасности пассажиры при столкновении одного автомобиля с другим получают серьёзные травмы в 99% случаев. При лобовом столкновении с неподвижным препятствием на скорости 25 км/ч человек получает такой удар, как если бы он упал лицом вниз со стула. Сила удара, когда человек пристёгнут ремнём безопасности, всего 13 килограммов, а без ремня — более 600.Непристёгнутые пассажиры продолжают двигаться вперед со скоростью, равной скорости автомобиля до столкновения. После удара на машину и пассажиров начинает действовать сила тяжести, из–за чего реальный вес пассажиров увеличивается в десятки раз. Например, при аварии на скорости 80 км/ч вес пассажиров увеличивается в 80 раз. В таком случае человек с массой тела 50 кг получит удар силой в 4 тонны.Непристёгнутых пассажиров на заднем сиденье при столкновении начинает бросать по салону. Они ударяются о дверь автомобиля, об окно и друг о друга. Это повышает риск травм головы, рук и грудной клетки.В завершение встречи Михаил Назаров ещё раз напомнил школьникам, что безопасность на дорогах зависит от них самих и знания правил дорожного движения.

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