[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Профи

Не скупятся на идеи

Больше 4 000 производственных инициатив предложили за прошлый год работники общества «Норильскникельремонт» в целях повышения эффективности производства.

Типичным примером Михаил Горошко, начальник отдела повышения эффективности производства «ННР», называет предложение РСТ перейти на технологию кислотоупорных материалов компании BASF, которые заменяют кислотоупорный кирпич в цехах электролиза меди на МЗ и НМЗ. Проект уже доказал свою результативность, а главное — он долгосрочен, новый материал прослужит десятки лет. — Программа производственных инициатив действует в компании и в «ННР» с 2018 года. По итогам 2019–го принято и обработано 4 144 инициативы, в их числе — одобрены 1 585 (38%), на доработку возвращены 375 (9%), отклонены 1 972 (48%). Иногда они — долговременные, требуют вложения средств и документального сопровождения, а некоторые реализуются в короткие сроки, точечно. Улучшение социально–бытовых условий, безопасности, применения оборудования, его качества — вот основные вопросы, по которым люди вносят предложения, — пояснил Михаил Горошко. Вклад в общую копилку идей вносит каждое структурное подразделение «ННР». Наиболее активным в прошлом году было производственное объединение «Норильскремонт», однако оно и самое многочисленное. Раз в месяц, квартал и год подводятся итоги. Тем, кто предложил наиболее качественные инициативы, выплачивается премия. Причём её размер действительно мотивирует к труду — сумма выплаты рассчитывается с учётом пользы инициативы, а также её экономического эффекта, сначала рассчитанного предварительно, затем по факту применения. Если эффект выражен цифрой до 100 000 рублей, автор получит премию в 5 тысяч рублей; до 5 млн — 30 тысяч рублей; до 10 млн — 50 тысяч, свыше 10 млн — 100 тысяч. Поощрение касается не только сотрудника общества, но любого работника ЗФ и РОКС, кто предоставит полезную для «ННР» идею. – Сейчас тестируется система автоматического сбора и регистрации инициатив. Создаётся общая база данных, куда в будущем каждый работник сможет выложить свою идею в соответствие с указанными критериями, и она автоматически попадёт в нужную рабочую группу. Главное удобство — возможность уйти от бумажной работы, а также дать простор каждому желающему подать своё рационализаторское предложение легко и быстро, — говорит Михаил Горошко. А пока поступают всё новые инициативы, и чтобы они не останавливались на этапе первичной оценки, их продвижение к реализации также отмечается премиями. Получить их могут и автор идеи, и вспомогательные службы, и специалисты планово–экономического отдела, которые рассчитывают экономический эффект. В числе других проектов повышения эффективности производства — программа мероприятий по развитию сервисного партнёрства с крупнейшими российскими и зарубежными производителями техники и оборудования. Утверждённая главным офисом «Норникеля» программа в прошлом году включала 23 направления сотрудничества, в том числе с такими гигантами отраслей, как Siemens, ABB, Caterpillar (представитель – «Восточная техника»), Rockwеll Automation, Epiroc, PAUS, SIEMAG, TECBERG, Уралмашзавод и др. – «ННР» стремится к прямому сотрудничеству с разработчиками технических решений, к расширению компетенций персонала, к повышению оперативности и эффективности ремонтов и обеспечению бесперебойной работы оборудования, – добавил Михаил Горошко. – В то же время крупные компании-партнёры заинтересованы в высоком уровне сервисной поддержки своего оборудования, применяемого на предприятиях «Норникеля», а также в обеспечении устойчивой обратной связи, подтверждая качество продукции и надёжность поставок. Мы в свою очередь прикладываем все необходимые усилия в улучшение технологий ремонтов, в оснащение сервисных мастерских и ремонтных цехов с целью соответствия высоким стандартам ремонтника, способного обслуживать передовое технически сложное оборудование и современную технику мирового класса. На территории Бошльшого Норильска «ННР» обладает ресурсами, недоступными ни одной внешней компании, поэтому уверен в решении самых сложных задач при поддержке и сотрудничестве с сервисными партнёрами.

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Типичным примером Михаил Горошко, начальник отдела повышения эффективности производства «ННР», называет предложение РСТ перейти на технологию кислотоупорных материалов компании BASF, которые заменяют кислотоупорный кирпич в цехах электролиза меди на МЗ и НМЗ. Проект уже доказал свою результативность, а главное — он долгосрочен, новый материал прослужит десятки лет.— Программа производственных инициатив действует в компании и в «ННР» с 2018 года. По итогам 2019–го принято и обработано 4 144 инициативы, в их числе — одобрены 1 585 (38%), на доработку возвращены 375 (9%), отклонены 1 972 (48%). Иногда они — долговременные, требуют вложения средств и документального сопровождения, а некоторые реализуются в короткие сроки, точечно. Улучшение социально–бытовых условий, безопасности, применения оборудования, его качества — вот основные вопросы, по которым люди вносят предложения, — пояснил Михаил Горошко.Вклад в общую копилку идей вносит каждое структурное подразделение «ННР». Наиболее активным в прошлом году было производственное объединение «Норильскремонт», однако оно и самое многочисленное. Раз в месяц, квартал и год подводятся итоги. Тем, кто предложил наиболее качественные инициативы, выплачивается премия. Причём её размер действительно мотивирует к труду — сумма выплаты рассчитывается с учётом пользы инициативы, а также её экономического эффекта, сначала рассчитанного предварительно, затем по факту применения. Если эффект выражен цифрой до 100 000 рублей, автор получит премию в 5 тысяч рублей; до 5 млн — 30 тысяч рублей; до 10 млн — 50 тысяч, свыше 10 млн — 100 тысяч. Поощрение касается не только сотрудника общества, но любого работника ЗФ и РОКС, кто предоставит полезную для «ННР» идею.– Сейчас тестируется система автоматического сбора и регистрации инициатив. Создаётся общая база данных, куда в будущем каждый работник сможет выложить свою идею в соответствие с указанными критериями, и она автоматически попадёт в нужную рабочую группу. Главное удобство — возможность уйти от бумажной работы, а также дать простор каждому желающему подать своё рационализаторское предложение легко и быстро, — говорит Михаил Горошко.А пока поступают всё новые инициативы, и чтобы они не останавливались на этапе первичной оценки, их продвижение к реализации также отмечается премиями. Получить их могут и автор идеи, и вспомогательные службы, и специалисты планово–экономического отдела, которые рассчитывают экономический эффект.В числе других проектов повышения эффективности производства — программа мероприятий по развитию сервисного партнёрства с крупнейшими российскими и зарубежными производителями техники и оборудования. Утверждённая главным офисом «Норникеля» программа в прошлом году включала 23 направления сотрудничества, в том числе с такими гигантами отраслей, как Siemens, ABB, Caterpillar (представитель – «Восточная техника»), Rockwеll Automation, Epiroc, PAUS, SIEMAG, TECBERG, Уралмашзавод и др.– «ННР» стремится к прямому сотрудничеству с разработчиками технических решений, к расширению компетенций персонала, к повышению оперативности и эффективности ремонтов и обеспечению бесперебойной работы оборудования, – добавил Михаил Горошко. – В то же время крупные компании-партнёры заинтересованы в высоком уровне сервисной поддержки своего оборудования, применяемого на предприятиях «Норникеля», а также в обеспечении устойчивой обратной связи, подтверждая качество продукции и надёжность поставок.Мы в свою очередь прикладываем все необходимые усилия в улучшение технологий ремонтов, в оснащение сервисных мастерских и ремонтных цехов с целью соответствия высоким стандартам ремонтника, способного обслуживать передовое технически сложное оборудование и современную технику мирового класса. На территории Бошльшого Норильска «ННР» обладает ресурсами, недоступными ни одной внешней компании, поэтому уверен в решении самых сложных задач при поддержке и сотрудничестве с сервисными партнёрами.

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