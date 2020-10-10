[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Персона

Бороться и искать

Не смолкает телефон и не закрывается дверь в кабинете инженера Центра профилактики охраны труда и промышленной безопасности № 1 «Норильскникельремонта» Светланы Вдовичок. А к кому, как не к ней, имеющей 23–летний стаж работы, обращаться за советом и консультацией?

Светлана Вдовичок обсуждает техкарту с Александром Колмаковым, и. о. техника-механика цеха по изготовлению пылевентиляционных систем Помощи ждут коллеги, у большинства из которых она была наставником, и которые уверены: нет такого вопроса, в котором дотошная Светлана Анатольевна не разобралась бы. Разъяснений по результатам проверок соблюдения правил и порядка на производстве ждут рабочие. И со всеми она находит общий язык. Потому что знает, с кем и когда нужно быть по–матерински мягкой, понимающей, а где — жёсткой, принципиальной.Причём ей удаётся не мешать личное с рабочим. Сват, брат — неважно. «Накосячил» — пиши объяснительную и впредь будь ответственнее. И её за такой подход уважают. — Порой тот, кто не надел страховочное снаряжение, защитные очки, не застегнул ремешок на каске, объясняет, что нарушил потому, что ему трёт, жмёт, мешает... А я в ответ — конкретные примеры последствий невыполнения правил, — делится инженер Вдовичок секретами общения с рабочими, которых контролирует. — Рассказываю, например, как незначительная, казалось бы, травма глаза привела к инвалидности и потере работы. Показываю фотографии, где видно, как поцарапаны очки куском металла, а глаза при этом — не пострадали. Причём Светлана Вдовичок искренне недоумевает, когда работники «ННР» жалуются на то, что некоторые приспособления, призванные обезопасить их труд, доставляют им неудобства. — Я сама теми же самыми СИЗами пользуюсь, когда посещаю цеха, ту же самую спецодежду и обувь ношу, — поясняет Светлана, — и со всей уверенностью заявляю, что всё отличного качества, самое лучшее, что есть сегодня. «Норильскникельремонт» можно смело назвать законодателем мод. Даже защитные очки для людей с плохим зрением у нас теперь корригирующие. Они подбираются индивидуально и не только защищают глаза, но и благодаря стильной оправе служат украшением. Кстати, по статистике, больше нарушений техники безопасности допускают, как ни странно, опытные работники. Светлана Вдовичок считает, что проблема профи — в излишней самоуверенности. И чтобы «старейшины» не расслаблялись, не считали, что всё уже знают и могут со всем справиться одной левой, их периодически переводят с участка на участок. А ещё высококвалифицированных рабочих в качестве консультантов привлекают к написанию проектов производства работ и приглашают на комиссию по их защите — только таким образом можно добиться того, чтобы теория соответствовала практике. Светлана Анатольевна подчёркивает, что на проверку ходит не для того, чтобы найти нарушителя, — она, кстати, всегда предупреждает о своём визите. Её задача — устранить нарушения, в идеале — предотвратить их. Главный показатель качества её работы — это отсутствие несчастных случаев, а не количество попавшихся. И тут важно, как отмечает Вдовичок, не только требовать и проверять, но и проводить мероприятия, помогающие рабочим трудиться эффективно и безопасно. Так, сотрудники управления охраны труда и промышленной безопасности систематически оформляют стенды, проводят обучающие семинары и беседы с теми, кого контролируют, вовлекают их в культурные и спортивные мероприятия, чтобы поднять корпоративный дух и повысить сплочённость. И ищут всё новые способы достучаться до нерадивых работников — например, пишут письма жёнам: дескать, супруг ваш, ТБ не выполняя, домой может не вернуться, проведите воспитательную работу. Или наоборот: семья своим главой может гордиться. А ещё специалисты по охране труда постоянно учатся и совершенствуются. Светлана Вдовичок вспомнила, какие по неопытности совершала ошибки в начале трудовой деятельности. — Прихожу я в плавильный цех медного завода и вижу, что возле печи Ванюкова рабочие режут керосинорезом металлический лист, под который подложены деревянные брусы. Я им говорю: «Это же неправильно: вы используете сгораемый материал и нарушаете пожарную безопасность». Они мне: «Да глупая ты, главное, что деревяшка не скользит, а на металлическую подкладку положи — соскользнёт и кому–нибудь на ногу...» Вроде логично. Надурили меня, в общем, — смеётся Светлана Анатольевна. И уверяет, что нынешним проверяющим, даже не имеющим опыта работы в сфере производства и охраны труда, намного легче. Сегодня любая инструкция, правило, документ и отчёты по несчастным случаям, произошедшим в «Норильскникельремонте» с момента основания, собраны в электронную базу данных. Кстати, доступна она каждому работнику предприятия. Заходи, изучай, выполняй — куда уж проще... И разобраться в любом, даже самом нестандартном случае теперь не проблема — набирай ключевое слово, анализируй подходящий под ситуацию документ и делай выводы. Ну и Светлана Вдовичок всегда на связи. И пусть не смолкает телефон и не закрывается дверь в её кабинете...

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Помощи ждут коллеги, у большинства из которых она была наставником, и которые уверены: нет такого вопроса, в котором дотошная Светлана Анатольевна не разобралась бы. Разъяснений по результатам проверок соблюдения правил и порядка на производстве ждут рабочие. И со всеми она находит общий язык. Потому что знает, с кем и когда нужно быть по–матерински мягкой, понимающей, а где — жёсткой, принципиальной.Причём ей удаётся не мешать личное с рабочим. Сват, брат — неважно. «Накосячил» — пиши объяснительную и впредь будь ответственнее. И её за такой подход уважают.— Порой тот, кто не надел страховочное снаряжение, защитные очки, не застегнул ремешок на каске, объясняет, что нарушил потому, что ему трёт, жмёт, мешает... А я в ответ — конкретные примеры последствий невыполнения правил, — делится инженер Вдовичок секретами общения с рабочими, которых контролирует. — Рассказываю, например, как незначительная, казалось бы, травма глаза привела к инвалидности и потере работы. Показываю фотографии, где видно, как поцарапаны очки куском металла, а глаза при этом — не пострадали.Причём Светлана Вдовичок искренне недоумевает, когда работники «ННР» жалуются на то, что некоторые приспособления, призванные обезопасить их труд, доставляют им неудобства.— Я сама теми же самыми СИЗами пользуюсь, когда посещаю цеха, ту же самую спецодежду и обувь ношу, — поясняет Светлана, — и со всей уверенностью заявляю, что всё отличного качества, самое лучшее, что есть сегодня. «Норильскникельремонт» можно смело назвать законодателем мод. Даже защитные очки для людей с плохим зрением у нас теперь корригирующие. Они подбираются индивидуально и не только защищают глаза, но и благодаря стильной оправе служат украшением.Кстати, по статистике, больше нарушений техники безопасности допускают, как ни странно, опытные работники. Светлана Вдовичок считает, что проблема профи — в излишней самоуверенности. И чтобы «старейшины» не расслаблялись, не считали, что всё уже знают и могут со всем справиться одной левой, их периодически переводят с участка на участок. А ещё высококвалифицированных рабочих в качестве консультантов привлекают к написанию проектов производства работ и приглашают на комиссию по их защите — только таким образом можно добиться того, чтобы теория соответствовала практике.Светлана Анатольевна подчёркивает, что на проверку ходит не для того, чтобы найти нарушителя, — она, кстати, всегда предупреждает о своём визите. Её задача — устранить нарушения, в идеале — предотвратить их. Главный показатель качества её работы — это отсутствие несчастных случаев, а не количество попавшихся. И тут важно, как отмечает Вдовичок, не только требовать и проверять, но и проводить мероприятия, помогающие рабочим трудиться эффективно и безопасно. Так, сотрудники управления охраны труда и промышленной безопасности систематически оформляют стенды, проводят обучающие семинары и беседы с теми, кого контролируют, вовлекают их в культурные и спортивные мероприятия, чтобы поднять корпоративный дух и повысить сплочённость. И ищут всё новые способы достучаться до нерадивых работников — например, пишут письма жёнам: дескать, супруг ваш, ТБ не выполняя, домой может не вернуться, проведите воспитательную работу. Или наоборот: семья своим главой может гордиться.А ещё специалисты по охране труда постоянно учатся и совершенствуются. Светлана Вдовичок вспомнила, какие по неопытности совершала ошибки в начале трудовой деятельности.— Прихожу я в плавильный цех медного завода и вижу, что возле печи Ванюкова рабочие режут керосинорезом металлический лист, под который подложены деревянные брусы. Я им говорю: «Это же неправильно: вы используете сгораемый материал и нарушаете пожарную безопасность». Они мне: «Да глупая ты, главное, что деревяшка не скользит, а на металлическую подкладку положи — соскользнёт и кому–нибудь на ногу...» Вроде логично. Надурили меня, в общем, — смеётся Светлана Анатольевна.И уверяет, что нынешним проверяющим, даже не имеющим опыта работы в сфере производства и охраны труда, намного легче. Сегодня любая инструкция, правило, документ и отчёты по несчастным случаям, произошедшим в «Норильскникельремонте» с момента основания, собраны в электронную базу данных. Кстати, доступна она каждому работнику предприятия. Заходи, изучай, выполняй — куда уж проще... И разобраться в любом, даже самом нестандартном случае теперь не проблема — набирай ключевое слово, анализируй подходящий под ситуацию документ и делай выводы. Ну и Светлана Вдовичок всегда на связи. И пусть не смолкает телефон и не закрывается дверь в её кабинете...

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