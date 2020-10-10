[Индекс номера 10 (14.02.2020)]

 Чем занята власть 
Посреди зимы

На совещании с руководителями городских структур при главе Норильска Ринате Ахметчине подвели промежуточные итоги зимнего сезона.
Январь на дворе
В прошлом месяце в норильских дворах работало до полусотни единиц техники, которые суммарно вывезли с придомовых территорий 97 162 м3 снега. Сегодня у всех управляющих компаний заключены договоры с подрядчиками. Что до уборки с дорог, то с октября по январь с улиц города вывезено 584 000 тонн снега (для сравнения: в этот период в 2019 году — 624 000 тонны, 2018-м — 539 000 и в 2017–м — 421 000 тонн). Как пояснил Александр Аношкин, и. о. начальника управления «Норильскавтодор», хотя январь и выдался штормовым, ограничений движения, связанных с неудовлетворительным содержанием дорог, не отмечено. Ежесменно работало более 50 единиц техники, пять из которых — на трассе Норильск — Алыкель. Остальные занимались очисткой улично–дорожной сети в городе.
– Учитывая то, что подрядчик пополнил самосвальный парк на 10 единиц, стороннюю технику мы не привлекаем. Правда, в связи с износом снегоочистителей Rolba решается вопрос о приобретении новых машин. Но придёт пополнение не раньше октября, — отметил Александр Аношкин.
Уборка после новогодних праздников началась и на территориях снежных городков. Как рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, с 8 февраля постепенно увозят ёлки, расставленные у различных городских объектов Центрального района. В главном снежном городке на ул. Комсомольской демонтирована часть гирлянды, здесь и на Театральной площади ёлки разберут в течение недели. А вот ледяные фигуры простоят до апреля, правда, если потеплеет раньше и они начнут представлять опасность, их вывезут до этого срока.
– В Талнахе ёлка уже демонтирована, гирлянду отключили. В Кайеркане подрядчик приступает к работе. В Оганере делом займётся сторонняя организация: мы не приняли работы подрядчика по строительству снежного городка и не оплатили их. Так что и убирать будет не он, — отметил Дмитрий Самородов.
Работа на камеру
Ещё одна важная тема, поднятая на совещании, — перенос остановки от здания ТЦ «Талнах» к зданию «Аквариума» в Талнахе. У «Норильскавтодора» в планах на лето — установить на привокзальной площади тёплую остановку размером 2,5 на 12 метров с двумя входами, распашными дверями, тремя стеклянными стенами для лучшего обзора. Сейчас техзадание в стадии согласования.
Напомним, в конце декабря 2019–го — начале января 2020 года на этом участке появилось пять камер для фотовидеофиксации нарушений ПДД. На их установку был заключён трёхсторонний договор между заказчиком – «Норильскавтодором», подрядчиком – «Норильск–Телекомом» и фондом «Юбилейный», производившим оплату. Новшество позволит фиксировать нарушения, совершаемые автомобилистами. Сигнал с видеокамер уходит в дежурную часть ГИБДД, а дальше сотрудники полиции будут вести работу по привлечению нарушителей к административной ответственности.
Четыре камеры находятся в районе автовокзала: одна даёт хороший обзор улицы Строителей, вторая «смотрит» на ТЦ «Галактика», третья размещена непосредственно на торговом центре, четвёртая стоит на здании автовокзала, и в её поле видимости попадает вся привокзальная площадь. Пятая камера по инициативе ГИБДД установлена на въезде в Талнах. Сейчас завершается оборудование рабочего места для сотрудника, специалисты регулируют настройки фиксации нарушений.
Ценные замечания
Основное повышение цен отмечено по молочным продуктам, для реализации которых предпринимателям пришлось подключаться к системе «Меркурий» (ведение ветеринарно–сопроводительных документов в электронном виде), а это дополнительные затраты. Рост цен впечатляет: на масло — 16% за год, молоко — на 8%, сметана — на 10%, сыры — на 7%, рассказала Ирина Чичерина, начальник управления потребительского рынка и услуг.
– Значительный рост стоимости за год показали крупы. Если верить федеральным СМИ, прошлый год был неурожайным, в итоге за год пшено, рис и гречка подорожали на 67%, 10% и 4% соответственно. Остальные цены остались фактически на прежнем уровне, произошёл незначительный рост в рамках инфляции. А некоторые продукты даже подешевели, например, плодоовощная продукция, — пояснила она.
В сравнении с ближайшими соседями, например с Дудинкой, Норильск выглядит хорошо. Правда, снежногорские цены идут с дудинскими вровень: макаронные изделия в посёлке дороже практически на 10–15%, разница по овощам и фруктам доходит до половины цены (картофель на норильских прилавках в среднем стоит 40 рублей за кило, в Снежногорске — 70; морковь — 50 против 110).
– Такая же серьёзная разница по другим продуктам питания. Из 31 наименования продуктов, которые мы анализируем, 24 дороже в Дудинке, 17 — в Снежногорске, — пояснили в УПРиУ.
А вот топливо, несмотря на ценовые скачки в течение года, в декабре 2019–го и январе 2020–го дороже не стало. Более того: в январе 2020–го в обеих топливных компаниях Норильска литр бензина и дизеля оценивался даже ниже, чем год назад (в среднем почти на 1–2 рубля).

Татьяна Зачупейко
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