[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



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Бренд «Почта России» обычно упоминают, когда речь заходит о низком качестве предоставляемых услуг. Однако зачастую негативные отзывы звучат по инерции. Сегодня в организации наметился целый ряд положительных изменений.

Новая метла С 5 февраля у «Почты России» новый руководитель: генеральным директором стал бывший вице–премьер РФ Максим Акимов. Он, по данным официальных источников, продолжит «масштабную трансформацию «Почты России» в первоклассную почтово–логистическую компанию» (конец цитаты). Актуализированную стратегию развития «Почты России» на 2020–2030 годы Акимов должен представить на рассмотрение совета директоров до 1 мая. Долгосрочный план, разработанный предшественником, а ныне первым заместителем Акимова Николаем Подгузовым, был утверждён в конце прошлого года. Среди первостепенных задач — создание экосистемы и «центров притяжения», то есть отделений-гибридов – с алкомаркетами, аптеками, банками и МФЦ. Планируется, что «Почта России» станет лидером в сегменте почтовой логистики, крупнейшим поставщиком социально значимых услуг, привлекательным работодателем, а также клиентоориентированной компанией с «цифровым мышлением». Зачем это нужно? Может, почтовикам лучше заняться своими прямыми обязанностями и наконец начать решать проблемы, от которых устала вся страна? — задаются вопросом многие россияне. Речь о потерянных посылках и длинных очередях в отделениях связи. Бытует мнение, что за последние 15 лет «Почта России» только и делает, что пытается заработать, внедряя самые разные новшества. Конечно, за счёт новых услуг и сервисов возрастает популярность фирменных отделений почтовой связи, однако идут люди на почту уж точно не за пряниками, канцелярией или бытовой химией. Услуги и сервисы Набор предлагаемых «Почтой России» сервисов не сравнить с тем, что был, скажем, лет десять назад. Сейчас клиент может завести себе «Личный кабинет», чтобы отслеживать почтовое отправление или же получать оповещения о доставке корреспонденции. «Простая электронная подпись» даёт возможность получать письма и посылки без предъявления паспорта, а сервис «Оформи и оплати онлайн» позволяет на сайте рассчитаться банковской картой за пересылку отправлений, а потом сдать её без очереди в любом отделении. Во многих отделениях внедрена система управления очередью, работают банкоматы «Почта Банка» с функцией выдачи и внесения наличных, а также POS–терминалы для оплаты почтовых услуг банковскими картами. Есть и мобильное приложение. В хозяйстве пригодится «Почта России» — это более 80 региональных и 42 тысячи местных отделений. Хозяйство, доставшееся от государственного унитарного предприятия, большое и во многом запущенное. Везде и сразу порядок не навести, поэтому проводится поэтапное обновление. Помещения почтовых отделений приводят в соответствие с программой «Доступная среда», выполняют текущие ремонты с отделкой в новом визуальном стиле, устанавливают современное оборудование. В Норильске в этом году обновят четыре почтовых отделения. Помещения на ул. Комсомольской, 33, ул. Енисейской, 8а, и ул. Шахтёрской, 6, отремонтируют. Отделение в Оганере, на ул. Югославской, 16, приведут в соответствие с программой «Доступная среда». Всего же в Красноярском крае будет отремонтировано 74 помещения «Почты России», 49 оборудуют комплексом доступности для маломобильных граждан. Кроме этого, запланировано открытие шести отделений почтовой связи нового формата. Почтальоны стали богаче С мая 2019 года работники «Почты России» начали получать повышенные зарплаты. Увеличение также происходит поэтапно — каждые полгода вовлекаются новые регионы. В среднем зарплаты повышаются на 20%. В 2019 году индексация заработной платы почтовым работникам произошла в 48 регионах России: чуть богаче стали 139 тысяч человек. Ещё 85 тысяч почтовиков, в том числе и работников отделений связи Красноярского края повышение ждёт в этом году. В «Почте России» считают, что рост зарплат позволит решить проблему неукомплектованности штата. Как заверяет руководство компании, на повышение тратится прибыль, полученная за счёт экономической деятельности самой организации, в том числе от непрофильных услуг. Получается, что себя оправдывают те самые отделения–гибриды с продуктами питания и товарами первой необходимости. Вес взят «Почта России» в 2019 году обработала 60 тысяч тонн международных отправлений, что превысило аналогичный показатель предыдущего года на 9%, подсчитало РИА «Новости». Показательным для «Почты России» стал декабрь: перед Новым годом почтовики обработали на 23% больше отправлений, чем за тот же месяц 2018–го. Был установлен исторический максимум пикового сезона — за сутки обрабатывалось 346 тонн международных отправлений. В компании отметили, что сортировочные центры «Почты России» с успехом выдержали нагрузку. Это стало возможным благодаря модернизации мощностей и вложению значительных средств в построение современной инфраструктуры. В частности, в создание 38 логистических центров было вложено 24 млрд рублей из средств «Почты России» и ВТБ. Почта банкует Названия «Почта России» и «Почта Банк» не даром похожи. Соучредителем банка, созданного в 2016 году, было унитарное предприятие «Почта России». Идея оказалась довольно выгодной. Вкладывать средства в строительство или аренду новых офисов не нужно — многие из них располагаются в действующих отделениях связи. Потенциальных клиентов банка среди посетителей почты тоже достаточно. В результате «Почта Банк» развивается довольно успешно, о чём свидетельствуют неплохие финансовые показатели. По итогам 2018 года «Почта Банк» открыл 18 тысяч точек обслуживания в 83 регионах РФ. Более 80% из них приходится на небольшие города и сельскую местность. Число клиентов в 2018 году достигло 10 млн человек. К 2023 году банк планирует увеличить клиентскую базу до 21 миллиона человек и войти в ТОП–3 ведущих банков России по этому показателю. Выгодная реорганизация Осенью прошлого года «Почта России» стала акционерным обществом со стопроцентным участием государства. Это многое меняет, не для граждан — для самого предприятия. У «Почты России» будет ещё больше возможностей заработать. В уставе сказано, что организация может инвестировать средства в технологические компании и венчурные фонды, брать на себя обязанности многофункционального центра, сдавать и брать в аренду воздушные суда, торговать продовольственными и непродовольственными товарами, проводить исследования рынка и общественного мнения, заниматься благотворительностью. На что пойдёт прибыль: на развитии предприятия, расширение набора услуг, повышение доходов почтовиков, обновление отделений связи? Если верить разработчикам стратегии развития, то первоклассной почтово–логистической компаний «Почта России» станет уже через десять лет. Недовольных поубавилось У россиян ещё есть нарекания к работе почтовиков, но граждан, отмечающих, что она меняется к лучшему, становится всё больше. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ВЦИОМ. Так, по итогам 2019 года показатель удовлетворённости работой почты вырос с 75% до 79%. Доля тех, кого работа почтового оператора «скорее не устраивает», напротив, сократилась с 18% до 13%. Процент респондентов, полностью не удовлетворенных качеством услуг компании, также снизился, но незначительно: 5% против 6% годом ранее. Набор претензий к почте не меняется: долгая доставка корреспонденции и посылок, очереди в почтовых отделения, невежливые сотрудники. Между тем, респонденты, отметившие улучшения в работе оператора, наоборот, считают, что очереди в отделениях и сроки доставки посылок сократились, а качество обслуживания и квалификация сотрудников повысились. Участники опроса, положительно оценившие изменения в работе «Почты России», отметили и расширение набора услуг, которые предоставляет компания. В частности, возможность отслеживать отправления в интернете.

Наталья Никитина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С 5 февраля у «Почты России» новый руководитель: генеральным директором стал бывший вице–премьер РФ Максим Акимов. Он, по данным официальных источников, продолжит «масштабную трансформацию «Почты России» в первоклассную почтово–логистическую компанию» (конец цитаты). Актуализированную стратегию развития «Почты России» на 2020–2030 годы Акимов должен представить на рассмотрение совета директоров до 1 мая. Долгосрочный план, разработанный предшественником, а ныне первым заместителем Акимова Николаем Подгузовым, был утверждён в конце прошлого года.Среди первостепенных задач — создание экосистемы и «центров притяжения», то есть отделений-гибридов – с алкомаркетами, аптеками, банками и МФЦ. Планируется, что «Почта России» станет лидером в сегменте почтовой логистики, крупнейшим поставщиком социально значимых услуг, привлекательным работодателем, а также клиентоориентированной компанией с «цифровым мышлением». Зачем это нужно? Может, почтовикам лучше заняться своими прямыми обязанностями и наконец начать решать проблемы, от которых устала вся страна? — задаются вопросом многие россияне. Речь о потерянных посылках и длинных очередях в отделениях связи. Бытует мнение, что за последние 15 лет «Почта России» только и делает, что пытается заработать, внедряя самые разные новшества. Конечно, за счёт новых услуг и сервисов возрастает популярность фирменных отделений почтовой связи, однако идут люди на почту уж точно не за пряниками, канцелярией или бытовой химией.Набор предлагаемых «Почтой России» сервисов не сравнить с тем, что был, скажем, лет десять назад. Сейчас клиент может завести себе «Личный кабинет», чтобы отслеживать почтовое отправление или же получать оповещения о доставке корреспонденции. «Простая электронная подпись» даёт возможность получать письма и посылки без предъявления паспорта, а сервис «Оформи и оплати онлайн» позволяет на сайте рассчитаться банковской картой за пересылку отправлений, а потом сдать её без очереди в любом отделении. Во многих отделениях внедрена система управления очередью, работают банкоматы «Почта Банка» с функцией выдачи и внесения наличных, а также POS–терминалы для оплаты почтовых услуг банковскими картами. Есть и мобильное приложение.«Почта России» — это более 80 региональных и 42 тысячи местных отделений. Хозяйство, доставшееся от государственного унитарного предприятия, большое и во многом запущенное. Везде и сразу порядок не навести, поэтому проводится поэтапное обновление. Помещения почтовых отделений приводят в соответствие с программой «Доступная среда», выполняют текущие ремонты с отделкой в новом визуальном стиле, устанавливают современное оборудование.В Норильске в этом году обновят четыре почтовых отделения. Помещения на ул. Комсомольской, 33, ул. Енисейской, 8а, и ул. Шахтёрской, 6, отремонтируют. Отделение в Оганере, на ул. Югославской, 16, приведут в соответствие с программой «Доступная среда». Всего же в Красноярском крае будет отремонтировано 74 помещения «Почты России», 49 оборудуют комплексом доступности для маломобильных граждан. Кроме этого, запланировано открытие шести отделений почтовой связи нового формата.С мая 2019 года работники «Почты России» начали получать повышенные зарплаты. Увеличение также происходит поэтапно — каждые полгода вовлекаются новые регионы. В среднем зарплаты повышаются на 20%. В 2019 году индексация заработной платы почтовым работникам произошла в 48 регионах России: чуть богаче стали 139 тысяч человек. Ещё 85 тысяч почтовиков, в том числе и работников отделений связи Красноярского края повышение ждёт в этом году. В «Почте России» считают, что рост зарплат позволит решить проблему неукомплектованности штата. Как заверяет руководство компании, на повышение тратится прибыль, полученная за счёт экономической деятельности самой организации, в том числе от непрофильных услуг. Получается, что себя оправдывают те самые отделения–гибриды с продуктами питания и товарами первой необходимости.«Почта России» в 2019 году обработала 60 тысяч тонн международных отправлений, что превысило аналогичный показатель предыдущего года на 9%, подсчитало РИА «Новости». Показательным для «Почты России» стал декабрь: перед Новым годом почтовики обработали на 23% больше отправлений, чем за тот же месяц 2018–го. Был установлен исторический максимум пикового сезона — за сутки обрабатывалось 346 тонн международных отправлений. В компании отметили, что сортировочные центры «Почты России» с успехом выдержали нагрузку. Это стало возможным благодаря модернизации мощностей и вложению значительных средств в построение современной инфраструктуры. В частности, в создание 38 логистических центров было вложено 24 млрд рублей из средств «Почты России» и ВТБ.Названия «Почта России» и «Почта Банк» не даром похожи. Соучредителем банка, созданного в 2016 году, было унитарное предприятие «Почта России». Идея оказалась довольно выгодной. Вкладывать средства в строительство или аренду новых офисов не нужно — многие из них располагаются в действующих отделениях связи. Потенциальных клиентов банка среди посетителей почты тоже достаточно. В результате «Почта Банк» развивается довольно успешно, о чём свидетельствуют неплохие финансовые показатели. По итогам 2018 года «Почта Банк» открыл 18 тысяч точек обслуживания в 83 регионах РФ. Более 80% из них приходится на небольшие города и сельскую местность. Число клиентов в 2018 году достигло 10 млн человек. К 2023 году банк планирует увеличить клиентскую базу до 21 миллиона человек и войти в ТОП–3 ведущих банков России по этому показателю.Осенью прошлого года «Почта России» стала акционерным обществом со стопроцентным участием государства. Это многое меняет, не для граждан — для самого предприятия. У «Почты России» будет ещё больше возможностей заработать. В уставе сказано, что организация может инвестировать средства в технологические компании и венчурные фонды, брать на себя обязанности многофункционального центра, сдавать и брать в аренду воздушные суда, торговать продовольственными и непродовольственными товарами, проводить исследования рынка и общественного мнения, заниматься благотворительностью. На что пойдёт прибыль: на развитии предприятия, расширение набора услуг, повышение доходов почтовиков, обновление отделений связи? Если верить разработчикам стратегии развития, то первоклассной почтово–логистической компаний «Почта России» станет уже через десять лет.У россиян ещё есть нарекания к работе почтовиков, но граждан, отмечающих, что она меняется к лучшему, становится всё больше. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ВЦИОМ. Так, по итогам 2019 года показатель удовлетворённости работой почты вырос с 75% до 79%. Доля тех, кого работа почтового оператора «скорее не устраивает», напротив, сократилась с 18% до 13%. Процент респондентов, полностью не удовлетворенных качеством услуг компании, также снизился, но незначительно: 5% против 6% годом ранее. Набор претензий к почте не меняется: долгая доставка корреспонденции и посылок, очереди в почтовых отделения, невежливые сотрудники. Между тем, респонденты, отметившие улучшения в работе оператора, наоборот, считают, что очереди в отделениях и сроки доставки посылок сократились, а качество обслуживания и квалификация сотрудников повысились. Участники опроса, положительно оценившие изменения в работе «Почты России», отметили и расширение набора услуг, которые предоставляет компания. В частности, возможность отслеживать отправления в интернете.

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