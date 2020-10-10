[Индекс номера 10 (14.02.2020)]

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Бренд «Почта России» обычно упоминают, когда речь заходит о низком качестве предоставляемых услуг. Однако зачастую негативные отзывы звучат по инерции. Сегодня в организации наметился целый ряд положительных изменений.
Новая метла
С 5 февраля у «Почты России» новый руководитель: генеральным директором стал бывший вице–премьер РФ Максим Акимов. Он, по данным официальных источников, продолжит «масштабную трансформацию «Почты России» в первоклассную почтово–логистическую компанию» (конец цитаты). Актуализированную стратегию развития «Почты России» на 2020–2030 годы Акимов должен представить на рассмотрение совета директоров до 1 мая. Долгосрочный план, разработанный предшественником, а ныне первым заместителем Акимова Николаем Подгузовым, был утверждён в конце прошлого года.
Среди первостепенных задач — создание экосистемы и «центров притяжения», то есть отделений-гибридов – с алкомаркетами, аптеками, банками и МФЦ. Планируется, что «Почта России» станет лидером в сегменте почтовой логистики, крупнейшим поставщиком социально значимых услуг, привлекательным работодателем, а также клиентоориентированной компанией с «цифровым мышлением». Зачем это нужно? Может, почтовикам лучше заняться своими прямыми обязанностями и наконец начать решать проблемы, от которых устала вся страна? — задаются вопросом многие россияне. Речь о потерянных посылках и длинных очередях в отделениях связи. Бытует мнение, что за последние 15 лет «Почта России» только и делает, что пытается заработать, внедряя самые разные новшества. Конечно, за счёт новых услуг и сервисов возрастает популярность фирменных отделений почтовой связи, однако идут люди на почту уж точно не за пряниками, канцелярией или бытовой химией.
Услуги и сервисы
Набор предлагаемых «Почтой России» сервисов не сравнить с тем, что был, скажем, лет десять назад. Сейчас клиент может завести себе «Личный кабинет», чтобы отслеживать почтовое отправление или же получать оповещения о доставке корреспонденции. «Простая электронная подпись» даёт возможность получать письма и посылки без предъявления паспорта, а сервис «Оформи и оплати онлайн» позволяет на сайте рассчитаться банковской картой за пересылку отправлений, а потом сдать её без очереди в любом отделении. Во многих отделениях внедрена система управления очередью, работают банкоматы «Почта Банка» с функцией выдачи и внесения наличных, а также POS–терминалы для оплаты почтовых услуг банковскими картами. Есть и мобильное приложение.
В хозяйстве пригодится
«Почта России» — это более 80 региональных и 42 тысячи местных отделений. Хозяйство, доставшееся от государственного унитарного предприятия, большое и во многом запущенное. Везде и сразу порядок не навести, поэтому проводится поэтапное обновление. Помещения почтовых отделений приводят в соответствие с программой «Доступная среда», выполняют текущие ремонты с отделкой в новом визуальном стиле, устанавливают современное оборудование.
В Норильске в этом году обновят четыре почтовых отделения. Помещения на ул. Комсомольской, 33, ул. Енисейской, 8а, и ул. Шахтёрской, 6, отремонтируют. Отделение в Оганере, на ул. Югославской, 16, приведут в соответствие с программой «Доступная среда». Всего же в Красноярском крае будет отремонтировано 74 помещения «Почты России», 49 оборудуют комплексом доступности для маломобильных граждан. Кроме этого, запланировано открытие шести отделений почтовой связи нового формата.
Почтальоны стали богаче
С мая 2019 года работники «Почты России» начали получать повышенные зарплаты. Увеличение также происходит поэтапно — каждые полгода вовлекаются новые регионы. В среднем зарплаты повышаются на 20%. В 2019 году индексация заработной платы почтовым работникам произошла в 48 регионах России: чуть богаче стали 139 тысяч человек. Ещё 85 тысяч почтовиков, в том числе и работников отделений связи Красноярского края повышение ждёт в этом году. В «Почте России» считают, что рост зарплат позволит решить проблему неукомплектованности штата. Как заверяет руководство компании, на повышение тратится прибыль, полученная за счёт экономической деятельности самой организации, в том числе от непрофильных услуг. Получается, что себя оправдывают те самые отделения–гибриды с продуктами питания и товарами первой необходимости.
Вес взят
«Почта России» в 2019 году обработала 60 тысяч тонн международных отправлений, что превысило аналогичный показатель предыдущего года на 9%, подсчитало РИА «Новости». Показательным для «Почты России» стал декабрь: перед Новым годом почтовики обработали на 23% больше отправлений, чем за тот же месяц 2018–го. Был установлен исторический максимум пикового сезона — за сутки обрабатывалось 346 тонн международных отправлений. В компании отметили, что сортировочные центры «Почты России» с успехом выдержали нагрузку. Это стало возможным благодаря модернизации мощностей и вложению значительных средств в построение современной инфраструктуры. В частности, в создание 38 логистических центров было вложено 24 млрд рублей из средств «Почты России» и ВТБ.
Почта банкует
Названия «Почта России» и «Почта Банк» не даром похожи. Соучредителем банка, созданного в 2016 году, было унитарное предприятие «Почта России». Идея оказалась довольно выгодной. Вкладывать средства в строительство или аренду новых офисов не нужно — многие из них располагаются в действующих отделениях связи. Потенциальных клиентов банка среди посетителей почты тоже достаточно. В результате «Почта Банк» развивается довольно успешно, о чём свидетельствуют неплохие финансовые показатели. По итогам 2018 года «Почта Банк» открыл 18 тысяч точек обслуживания в 83 регионах РФ. Более 80% из них приходится на небольшие города и сельскую местность. Число клиентов в 2018 году достигло 10 млн человек. К 2023 году банк планирует увеличить клиентскую базу до 21 миллиона человек и войти в ТОП–3 ведущих банков России по этому показателю.
Выгодная реорганизация
Осенью прошлого года «Почта России» стала акционерным обществом со стопроцентным участием государства. Это многое меняет, не для граждан — для самого предприятия. У «Почты России» будет ещё больше возможностей заработать. В уставе сказано, что организация может инвестировать средства в технологические компании и венчурные фонды, брать на себя обязанности многофункционального центра, сдавать и брать в аренду воздушные суда, торговать продовольственными и непродовольственными товарами, проводить исследования рынка и общественного мнения, заниматься благотворительностью. На что пойдёт прибыль: на развитии предприятия, расширение набора услуг, повышение доходов почтовиков, обновление отделений связи? Если верить разработчикам стратегии развития, то первоклассной почтово–логистической компаний «Почта России» станет уже через десять лет.
Недовольных поубавилось
У россиян ещё есть нарекания к работе почтовиков, но граждан, отмечающих, что она меняется к лучшему, становится всё больше. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ВЦИОМ. Так, по итогам 2019 года показатель удовлетворённости работой почты вырос с 75% до 79%. Доля тех, кого работа почтового оператора «скорее не устраивает», напротив, сократилась с 18% до 13%. Процент респондентов, полностью не удовлетворенных качеством услуг компании, также снизился, но незначительно: 5% против 6% годом ранее. Набор претензий к почте не меняется: долгая доставка корреспонденции и посылок, очереди в почтовых отделения, невежливые сотрудники. Между тем, респонденты, отметившие улучшения в работе оператора, наоборот, считают, что очереди в отделениях и сроки доставки посылок сократились, а качество обслуживания и квалификация сотрудников повысились. Участники опроса, положительно оценившие изменения в работе «Почты России», отметили и расширение набора услуг, которые предоставляет компания. В частности, возможность отслеживать отправления в интернете.

Наталья Никитина
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