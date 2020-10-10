[Индекс номера 10 (14.02.2020)]

 Вопрос недели 
Какими услугами почты вы пользуетесь?

— Следить за перемещением посылок безумно интересно: тут тебе и хитроумные обходные манёвры, и стремительные отступления, и внезапные нападения из засады — не каждая компьютерная игра может похвастаться таким разнообразием.
Говорит эксперт
Владимир Шиловский,
главный редактор «Заполярной Правды»
С почтой у меня отношения сложные. Письма я предпочитаю электронные, а почтовый ящик открываю раз в неделю. Я и так знаю, что обнаружу внутри: это «Заполярка», ворох рекламы и счета. И если первое радует, то второе и третье — не особенно. Бывают, правда, ещё почтовые извещения, но с появлением мобильного приложения необходимость в них отпала напрочь — о прибытии посылки всегда можно узнать заранее. Вообще, приложение крайне толковое, рекомендую. Следить за перемещением посылок безумно интересно: тут тебе и хитроумные обходные манёвры, и стремительные отступления, и внезапные нападения из засады — не каждая компьютерная игра может похвастаться таким разнообразием тактических уловок. И главное, хватает этого развлечения надолго. Неизменно умиляют сообщения в духе: «Отправление покинуло сортировочный центр». Так и хочется спросить: со слезами на глазах или со вздохом облегчения? Я ж переживаю.
Одна из самых ценных функций приложения — это возможность быстрого получения отправлений. Пришёл, увидел, показал. Никаких «Ой, я паспорт забыл», никаких мучительных раздумий над листком бумаги в попытке вспомнить, что вам, собственно, понадобилось на почте. Просто, выгодно, удобно. Пользуйтесь на здоровье, берегите нервы, свои и чужие.
Впрочем, сам по себе поход в почтовое отделение порой превращается в настоящий квест. Причём куда более увлекательный, чем хотелось бы. Работает оно сегодня, или «технические причины» победили? Очередь электронная, или живая? Отправление и получение посылок раздельное, или всё в куче? Так много вопросов, так мало ответов...
А не идти нельзя. Я как–то раз пытался заказать доставку на дом. В теории всё звучало прекрасно, но практика, как обычно, расставила всё по своим местам. Во–первых, доставка осуществляется в рабочее время, когда вы — сюрприз–сюрприз — находитесь не дома, а совсем наоборот. Это понятно: почтальон такой же человек, как и вы, ему тоже отдыхать надо. Но и встретиться с вами он не может: не его участок. Казалось бы, Норильск — город не очень большой, а поди ж ты: вот граница, и за эту воображаемую черту мы ни ногой, регламент. Очень я уважаю такую принципиальность.
В итоге пришлось забирать долгожданный пакет самому. Могли бы и сразу назвать услугу: «получение вне очереди», я не против. Есть, конечно, риск, что и в этом случае народ выстроится друг за другом в затылок, но тут уж ничего не поделаешь — судьба. В смысле, система. Проблемы её хорошо известны: кадры, зарплата, оснащение. Только решение просматривается слабо. Биг–дата, аджайл и тонкий менеджмент почему–то не срабатывают. Или мне отсюда плохо видно? Загадка.
Но всё же, при всех её очевидных огрехах без почты как структуры, охватывающей все уголки нашей огромной страны, обойтись попросту невозможно. Она, на минуточку, выполняет важнейшие государственные задачи, которые частным компаниям поручить нельзя по определению. Забот у почтовиков хватает, а узкие места постепенно исчезают. Это невероятно трудоёмкий и – объективно – неспешный процесс. Но результата, на мой взгляд, стоит подождать. Будем надеяться, что слоган «Быстрее только пешком» в скором времени забудется окончательно.
Отвечают горожане
Сергей Перегонцев, главный инженер «Жилкомсервиса»:
— Я почте предпочитаю службы доставки, курьерские службы. Это чуть дороже, но быстро и без очередей. Несмотря на все попытки почты улучшить свою работу, в отделениях по–прежнему столпотворение, да и посылки приходится ждать довольно долго — в общем, излишняя трата времени. Хотя надо отдать должное терпению сотрудников почты. Даже в самых патовых ситуациях они вежливы с людьми. Не реагируют на скандалы, которые пытаются затевать некоторые горожане.

Мария Никитич, секретарь общественной организации:
— Самое печальное — то, что никогда не знаешь, сколько времени займёт визит на почту, иногда это «развлечение» на полдня. Часто не работает электронная очередь, а если и работает, люди сами вносят путаницу, беря талоны не в те окна, которые им нужны. В итоге получается много шума из ничего. Пару раз было такое, что, пока я морально готовилась к штурму почтового отделения, посылки отправляли обратно. Сейчас много говорится об улучшении качества услуг почты, внедрении новых технологий, призванных ускорить доставку отправлений получателям. Верю в светлое будущее «Почты России», но пока предпочитаю обращаться к её услугам в самых крайних случаях.
Оксана Котова, любитель интернет–покупок:
— Я услугами почты пользуюсь, только когда получаю посылки из интернет–магазинов. Удобно, что теперь это можно делать по упрощённой схеме, единожды зарегистрировавшись. Один раз предъявляешь паспорт, его данные вводят в систему. В следующий раз нужно только назвать свой номер телефона, на который придёт пароль, сообщаешь его сотруднику почты — и всё, больше никакой бюрократии, не надо каждый раз заполнять извещение, по второму разу отстаивать очередь.
Денис Петрушенко, системный администратор:
— Обычно я пользуюсь курьерскими услугами: это и надёжнее, и проще, и быстрее. Как и многие, в основном отправляю посылки, иногда письма. На почту иду в исключительных случаях. Кстати, обратил внимание, что в последние годы она стала лучше работать: посылки реже пропадают и, как правило, доходят в целости и сохранности, очереди в отделениях уменьшились. Но что самое важное — теперь можно отслеживать отправление по трек–номеру. Единственное, что хотел бы пожелать нашей почте, — проводить беседы со своими сотрудниками по поводу вежливости, а то они нередко грубят клиентам. В целом работу «Почты России» я бы оценил на хорошую четвёрку, хотя лет пять назад поставил бы ей не больше тройки с минусом.
Ульяна Леер, инспектор фискальной службы:
— Мне приходится часто пользоваться услугами почты — получаю посылки из зарубежных интернет–магазинов. Ничего плохого про нашу почту сказать не могу. Более того, в последнее время сервис (если не брать во внимание обшарпанные отделения) определённо улучшился. Во всяком случае, я уже давно не видела там диких очередей. Почта теперь работает с раннего утра и до позднего вечера, разделили выдачу отправлений, кроме того, их теперь можно получить по упрощённой схеме — по штрих–коду, смс. Так что дело сдвинулось с мёртвой точки в сторону улучшения.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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