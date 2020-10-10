[Индекс номера 10 (14.02.2020)]

 Концерт 
Пора на сцену

Норильчане увидели всю многогранность спортивного бального танца. В ГЦК прошёл отчётный концерт «Время танцевать! Время в «Болеро».
Замечательный танец в исполнении ансамбля бального танца «Болеро»
Концерт стал общим праздником и для взрослых танцоров ансамбля, и для их коллег из «Норильских звёздочек». Для младшего состава коллектива — малышни от четырёх лет, которая пришла в группу подготовки лишь в сентябре 2019 года, — это дебют. Для танцоров из старшего состава «Норильских звёздочек» отчётник — это момент истины. Им пришло время пополнить ряды взрослого коллектива — ансамбля «Болеро». Эти два повода и дали название отчётному концерту — «Время танцевать! Время в «Болеро».
— Мне было интересно и совсем не сложно работать с четырёхлетними малышами, — рассказывает руководитель «Болеро» Елена Малько. — Хотя папы и мамы думают, что их детям непросто сосредоточиться на чём–то одном, конкретном, ребята показали себя внимательными и ответственными танцорами. Они очень хотели удивить своих родителей, показать, чему научились, и, может быть, именно это дало им силы репетировать, отрабатывая каждое движение.
Ответственно к делу подошли и ребята постарше. Танцоры из старшего состава «Норильских звёздочек» и сами успевали переодеться, отследить свой выход, и помогали малышам: поправляли костюмы, поддерживали за кулисами. А всё это очень объединяет. Подготовка к отчётному концерту требовала полной самоотдачи и от родителей. За неделю до «часа икс» увеличивается количество репетиций, и папы и мамы, отложив все заботы, вели детей в Городской центр культуры.
Всего на концерте норильчане увидели более 20 красивейших хореографических номеров, в том числе были и премьерные. Чувственное танго, нежный вальс, страстный пасодобль, яркий ча–ча–ча, а также разные версии современной хореографии — это далеко не полный список представленных жанров спортивного бального танца. Благодаря видеозарисовкам, которые транслировались на большом экране, зрители познакомились с закулисной жизнью танцоров, узнали, как проходят занятия и репетиции, как живёт большая семья «Норильских звёздочек» и «Болеро».
Одним из самых ярких и запоминающихся номеров стал формейшн на музыку из кинофильма «Ла–ла Ленд». Чтобы было понятно, о чём речь, поясним: формейшн — это вид командного выступления в спортивных бальных танцах, он представляет микс из четырёх или пяти танцев, где задействовано шесть или восемь танцевальных пар. Елена Малько и её ребята ставили его вместе с известным хореографом из Новосибирска Евгением Опариным. Номер длился более шести минут и соединил в себе медленный вальс, танго, квикстеп, венский вальс, медленный и быстрый фокстрот.
Несмотря на то что «Болеро» — коллектив бального танца, наставник ищет и пробует другие танцевальные направления. Экспериментальная хореография была представлена в номере Hello на песню певицы Адель. Это новое направление, но проба удалась, и зритель встретил композицию с воодушевлением.
Младший состав «Норильских звёздочек» не отставал и покорил зрителя своей непосредственностью и обаянием. Номер «Цветики– приветики», в котором выступили четырёхлетние танцоры, а также хореография «Мы — лучшие», в исполнении 5–7–летних пар, показали их хорошую техническую подготовку, слаженную работу и умение чувствовать партнёра. Запоминающимся был и массовый танец «Мы – маленькие дети»: видно, что над костюмами поработали особенно кропотливо.
— При подготовке номера девчонкам сказали, что будет выставка, и попросили их нарисовать свою мечту, — рассказывает Елена Малько. — Дети принесли свои рисунки, а мы напечатали их на футболках, которые раздали танцорам в день концерта. Сначала показали майки со спины, где была надпись «Норильские звёздочки», а когда развернули, восторгам и эмоциям не было предела. Футболки стали памятными подарками для ребят. Вообще костюмы тщательно, с соблюдением стилистики, подбирались к каждому номеру. Так, например, в сюжетной хореографии «Потанцуем», которая описывает ученические будни, латиноамериканский костюм был стилизован под школьную форму. В номере «Ретро» работали «под старину». Помимо того что костюм должен соответствовать тематике танца, он должен быть ещё и удобным, мобильным, легко и быстро меняться на другой. Он должен помогать танцу делать его более ярким и запоминающимся. Что касается подготовки к концерту, это большая командная работа многих людей, и в нашем случае она началась с афиши. Потом был сценарный план. Тут и без костюмера не обойтись, и без хорошего звука и света, и без поддержки практически всех сотрудников Городского центра культуры.
Концерт пролетел незаметно, зрители жадно ловили каждое движение танцоров и не скупились на аплодисменты, а в финале — на цветы. «Время танцевать! Время в «Болеро» — наступило. А впереди — новые планы, номера и новый отчётный концерт.

Наталья Черкашина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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