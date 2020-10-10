[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Культпоход

Веселья час

Новый, 18–й, сезон в клубе «Весёлый «Норникель» открыт. На тропу игры вышли десять команд предприятий Заполярного филиала и РОКС компании, заявив о своих намерениях и возможностях на фестивале КВНН.

Команда ЗСК «Дети маминой подруги» Тема сезона — «И снова юбилей!»: все игры 2020 года будут посвящены 85–летию компании. А что за праздник без подарков? И один из них руководство «Норникеля» вручило командам и их болельщикам уже на открытии сезона: перед началом игры на сцену вышли аксакалы КВН — «Дети лейтенанта Шмидта». Норильчане тепло встретили участников одной из самой титулованных команд Высшей лиги КВН и хохотали над старыми шутками так, как будто услышали их впервые. Особенно развеселили норильских ценителей юмора такие высказывания гостей из Томска: «Как–то плохо на рассвете, если ночью хорошо...» и «...Не женился, значит, виновата голубая луна». Гром аплодисментов вызвали сценки про латышских, естественно, очень медлительных всадников и про то, как снимали фильм «Преступление и наказание». Шутили на общечеловеческие темы и весельчаки из «Норникеля» — несмотря на то, что они юмористы узкого профиля и во главе угла для них — шутки о компании. Несколько острот победители прошлого сезона — представители Норильского обеспечивающего комплекса («НОКиЯ») — позволили себе отпустить в адрес самогО... Одна из шуток: «Решил вспомнить все годы правления Путина — вся жизнь перед глазами пролетела». По поводу смены правительства «ноковцы» тоже пошутили — впрочем, не только они. «Оптимизацию по списку проводит тот, кто у руля. Хоть началась она в Норильске, но добралась и до Кремля» — таким четверостишьем на злобу дня выстрелил «Медиум Well» — коллектив медного завода. В топе поднятых командами тем также был, кто бы сомневался, и коронавирус. В лидерах же тем корпоративных — охрана труда и переход на новые программы, такие как КАСУД, SAP и т. п. И не только работникам «Норникеля» угодила команда «Агентство «Мечты сбываются» сборной «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза», спев на мотив хита Шнура: «Если в «cапе» ты как пень...» Хотя в зале и были непосвящённые, лишь отдалённо знакомые с «трагическими» аббревиатурами, но веселились все. Из наиболее привязчивых песен — исполненная командой «Никилянджело»: «Я шахтёр... Недоношенную робу зашью. Я шахтёр... «Просервис», собери мне припарок». Эти ребята представляли рудник «Таймырский», а их девиз: «Я художник, я так вижу!». Потому что подход и к работе, и к игре, по их мнению, у них очень творческий. За рударей «Комсомольского», «Маяка» и «Скалистого» отдувались «Плохие парни». Кстати, если судить по силе приветственных аплодисментов при выходе команд на сцену, больше всего болельщиков — именно у горняков. Одной из самых стильных команд опрошенные зрители назвали «Детей маминой подруги», а их выступление — самым ярким и задорным. Кстати, они же были и самыми многочисленными. Сотрудники Заполярной строительной компании изобразили службу в методистской церкви, где бог прославляется весёлыми песнопениями. «Люди были недовольны табульками, теперь они их не получают... Это ли не чудо?» — зычным голосом вопрошал «пастырь», на шее которого на толстой цепи висела большая буква N. И каждый последующий пример «благодати» вызывал у болельщиков всё больший взрыв эмоций. Видимо, принципом «лучше меньше да лучше» руководствовались энергетики — в команде «Энерджи» Норильско–Таймырской энергетической компании всего лишь два участника. Усечённость состава они объяснили так: «В прошлом сезоне команда была больше. Но за хорошую игру дали путёвки: большинству — в «Заполярье», а нам двоим — в Китай...» Впервые в истории КВНН в ход пошла тяжёлая артиллерия — из числа сотрудников управлений Заполярного филиала собралась женская команда «Ой, всё». «На нашем появлении на сцене сам Николай настаивал», — объяснили дебютантки. Также поведали, что «живут они в инста–мире распродаж и пабликов «замуж за миллионера» и «мужчина всегда не прав». Самый частый их запрос в гугле: «Как подойти к холодильнику после шести и не нарушить диету»? Молодые, красивые, с грацией кошки и ловкие на велодорожке. Они не знают, как уйти от разговора. Поэтому практически на всё у них один ответ: «Ой, всё». Сильна представительницами прекрасного пола и команда «Акватория» Заполярного транспортного филиала — приковали к себе взгляды дудинчанки, нарядившись в тельняшки и пышные красные юбки — им на сцене не впервой стоять, знают, чем взять. Участники ещё одной дебютировавшей команды — «Наши На Районе» из «Норильскникельремонта» — громко заявили о себе. Они необходимы каждому, как больница без очереди. Они удивляют, как плата за капремонт, работают бесперебойно, как интернет, где угодно, кроме Норильска. Они невозмутимы, как специалисты «Почты России». Они помогают всем, как «Ессентуки» воскресным утром. Их стоило подождать, как зарплату после отпуска. Они как чистый пляж в Анапе — можно в него не верить, но он есть. В завершении фестиваля — видеодневник о подготовке к нему и общекомандная песня: «...Компании мы обещаем, что будет много шуток и идей!». Первая отборочная игра сезона состоится в марте. Пригласительные — на предприятиях.

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Тема сезона — «И снова юбилей!»: все игры 2020 года будут посвящены 85–летию компании. А что за праздник без подарков? И один из них руководство «Норникеля» вручило командам и их болельщикам уже на открытии сезона: перед началом игры на сцену вышли аксакалы КВН — «Дети лейтенанта Шмидта».Норильчане тепло встретили участников одной из самой титулованных команд Высшей лиги КВН и хохотали над старыми шутками так, как будто услышали их впервые. Особенно развеселили норильских ценителей юмора такие высказывания гостей из Томска: «Как–то плохо на рассвете, если ночью хорошо...» и «...Не женился, значит, виновата голубая луна». Гром аплодисментов вызвали сценки про латышских, естественно, очень медлительных всадников и про то, как снимали фильм «Преступление и наказание».Шутили на общечеловеческие темы и весельчаки из «Норникеля» — несмотря на то, что они юмористы узкого профиля и во главе угла для них — шутки о компании. Несколько острот победители прошлого сезона — представители Норильского обеспечивающего комплекса («НОКиЯ») — позволили себе отпустить в адрес самогО... Одна из шуток: «Решил вспомнить все годы правления Путина — вся жизнь перед глазами пролетела». По поводу смены правительства «ноковцы» тоже пошутили — впрочем, не только они.«Оптимизацию по списку проводит тот, кто у руля. Хоть началась она в Норильске, но добралась и до Кремля» — таким четверостишьем на злобу дня выстрелил «Медиум Well» — коллектив медного завода. В топе поднятых командами тем также был, кто бы сомневался, и коронавирус.В лидерах же тем корпоративных — охрана труда и переход на новые программы, такие как КАСУД, SAP и т. п. И не только работникам «Норникеля» угодила команда «Агентство «Мечты сбываются» сборной «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза», спев на мотив хита Шнура: «Если в «cапе» ты как пень...» Хотя в зале и были непосвящённые, лишь отдалённо знакомые с «трагическими» аббревиатурами, но веселились все.Из наиболее привязчивых песен — исполненная командой «Никилянджело»: «Я шахтёр... Недоношенную робу зашью. Я шахтёр... «Просервис», собери мне припарок». Эти ребята представляли рудник «Таймырский», а их девиз: «Я художник, я так вижу!». Потому что подход и к работе, и к игре, по их мнению, у них очень творческий. За рударей «Комсомольского», «Маяка» и «Скалистого» отдувались «Плохие парни». Кстати, если судить по силе приветственных аплодисментов при выходе команд на сцену, больше всего болельщиков — именно у горняков.Одной из самых стильных команд опрошенные зрители назвали «Детей маминой подруги», а их выступление — самым ярким и задорным. Кстати, они же были и самыми многочисленными. Сотрудники Заполярной строительной компании изобразили службу в методистской церкви, где бог прославляется весёлыми песнопениями. «Люди были недовольны табульками, теперь они их не получают... Это ли не чудо?» — зычным голосом вопрошал «пастырь», на шее которого на толстой цепи висела большая буква N. И каждый последующий пример «благодати» вызывал у болельщиков всё больший взрыв эмоций.Видимо, принципом «лучше меньше да лучше» руководствовались энергетики — в команде «Энерджи» Норильско–Таймырской энергетической компании всего лишь два участника. Усечённость состава они объяснили так: «В прошлом сезоне команда была больше. Но за хорошую игру дали путёвки: большинству — в «Заполярье», а нам двоим — в Китай...»Впервые в истории КВНН в ход пошла тяжёлая артиллерия — из числа сотрудников управлений Заполярного филиала собралась женская команда «Ой, всё». «На нашем появлении на сцене сам Николай настаивал», — объяснили дебютантки. Также поведали, что «живут они в инста–мире распродаж и пабликов «замуж за миллионера» и «мужчина всегда не прав». Самый частый их запрос в гугле: «Как подойти к холодильнику после шести и не нарушить диету»? Молодые, красивые, с грацией кошки и ловкие на велодорожке. Они не знают, как уйти от разговора. Поэтому практически на всё у них один ответ: «Ой, всё». Сильна представительницами прекрасного пола и команда «Акватория» Заполярного транспортного филиала — приковали к себе взгляды дудинчанки, нарядившись в тельняшки и пышные красные юбки — им на сцене не впервой стоять, знают, чем взять.Участники ещё одной дебютировавшей команды — «Наши На Районе» из «Норильскникельремонта» — громко заявили о себе. Они необходимы каждому, как больница без очереди. Они удивляют, как плата за капремонт, работают бесперебойно, как интернет, где угодно, кроме Норильска. Они невозмутимы, как специалисты «Почты России». Они помогают всем, как «Ессентуки» воскресным утром. Их стоило подождать, как зарплату после отпуска. Они как чистый пляж в Анапе — можно в него не верить, но он есть.В завершении фестиваля — видеодневник о подготовке к нему и общекомандная песня: «...Компании мы обещаем, что будет много шуток и идей!». Первая отборочная игра сезона состоится в марте. Пригласительные — на предприятиях.

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