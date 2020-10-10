[Индекс номера 10 (14.02.2020)]

 Культпоход 
Веселья час

Новый, 18–й, сезон в клубе «Весёлый «Норникель» открыт. На тропу игры вышли десять команд предприятий Заполярного филиала и РОКС компании, заявив о своих намерениях и возможностях на фестивале КВНН.
Команда ЗСК «Дети маминой подруги»
Тема сезона — «И снова юбилей!»: все игры 2020 года будут посвящены 85–летию компании. А что за праздник без подарков? И один из них руководство «Норникеля» вручило командам и их болельщикам уже на открытии сезона: перед началом игры на сцену вышли аксакалы КВН — «Дети лейтенанта Шмидта».
Норильчане тепло встретили участников одной из самой титулованных команд Высшей лиги КВН и хохотали над старыми шутками так, как будто услышали их впервые. Особенно развеселили норильских ценителей юмора такие высказывания гостей из Томска: «Как–то плохо на рассвете, если ночью хорошо...» и «...Не женился, значит, виновата голубая луна». Гром аплодисментов вызвали сценки про латышских, естественно, очень медлительных всадников и про то, как снимали фильм «Преступление и наказание».
Шутили на общечеловеческие темы и весельчаки из «Норникеля» — несмотря на то, что они юмористы узкого профиля и во главе угла для них — шутки о компании. Несколько острот победители прошлого сезона — представители Норильского обеспечивающего комплекса («НОКиЯ») — позволили себе отпустить в адрес самогО... Одна из шуток: «Решил вспомнить все годы правления Путина — вся жизнь перед глазами пролетела». По поводу смены правительства «ноковцы» тоже пошутили — впрочем, не только они.
«Оптимизацию по списку проводит тот, кто у руля. Хоть началась она в Норильске, но добралась и до Кремля» — таким четверостишьем на злобу дня выстрелил «Медиум Well» — коллектив медного завода. В топе поднятых командами тем также был, кто бы сомневался, и коронавирус.
В лидерах же тем корпоративных — охрана труда и переход на новые программы, такие как КАСУД, SAP и т. п. И не только работникам «Норникеля» угодила команда «Агентство «Мечты сбываются» сборной «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза», спев на мотив хита Шнура: «Если в «cапе» ты как пень...» Хотя в зале и были непосвящённые, лишь отдалённо знакомые с «трагическими» аббревиатурами, но веселились все.
Из наиболее привязчивых песен — исполненная командой «Никилянджело»: «Я шахтёр... Недоношенную робу зашью. Я шахтёр... «Просервис», собери мне припарок». Эти ребята представляли рудник «Таймырский», а их девиз: «Я художник, я так вижу!». Потому что подход и к работе, и к игре, по их мнению, у них очень творческий. За рударей «Комсомольского», «Маяка» и «Скалистого» отдувались «Плохие парни». Кстати, если судить по силе приветственных аплодисментов при выходе команд на сцену, больше всего болельщиков — именно у горняков.
Одной из самых стильных команд опрошенные зрители назвали «Детей маминой подруги», а их выступление — самым ярким и задорным. Кстати, они же были и самыми многочисленными. Сотрудники Заполярной строительной компании изобразили службу в методистской церкви, где бог прославляется весёлыми песнопениями. «Люди были недовольны табульками, теперь они их не получают... Это ли не чудо?» — зычным голосом вопрошал «пастырь», на шее которого на толстой цепи висела большая буква N. И каждый последующий пример «благодати» вызывал у болельщиков всё больший взрыв эмоций.
Видимо, принципом «лучше меньше да лучше» руководствовались энергетики — в команде «Энерджи» Норильско–Таймырской энергетической компании всего лишь два участника. Усечённость состава они объяснили так: «В прошлом сезоне команда была больше. Но за хорошую игру дали путёвки: большинству — в «Заполярье», а нам двоим — в Китай...»
Впервые в истории КВНН в ход пошла тяжёлая артиллерия — из числа сотрудников управлений Заполярного филиала собралась женская команда «Ой, всё». «На нашем появлении на сцене сам Николай настаивал», — объяснили дебютантки. Также поведали, что «живут они в инста–мире распродаж и пабликов «замуж за миллионера» и «мужчина всегда не прав». Самый частый их запрос в гугле: «Как подойти к холодильнику после шести и не нарушить диету»? Молодые, красивые, с грацией кошки и ловкие на велодорожке. Они не знают, как уйти от разговора. Поэтому практически на всё у них один ответ: «Ой, всё». Сильна представительницами прекрасного пола и команда «Акватория» Заполярного транспортного филиала — приковали к себе взгляды дудинчанки, нарядившись в тельняшки и пышные красные юбки — им на сцене не впервой стоять, знают, чем взять.
Участники ещё одной дебютировавшей команды — «Наши На Районе» из «Норильскникельремонта» — громко заявили о себе. Они необходимы каждому, как больница без очереди. Они удивляют, как плата за капремонт, работают бесперебойно, как интернет, где угодно, кроме Норильска. Они невозмутимы, как специалисты «Почты России». Они помогают всем, как «Ессентуки» воскресным утром. Их стоило подождать, как зарплату после отпуска. Они как чистый пляж в Анапе — можно в него не верить, но он есть.
В завершении фестиваля — видеодневник о подготовке к нему и общекомандная песня: «...Компании мы обещаем, что будет много шуток и идей!». Первая отборочная игра сезона состоится в марте. Пригласительные — на предприятиях.

Надежда Сидор
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Анонс 
«Енисейский экспресс» движется на север края — уже на следующей неделе он окажется в Дудинке и Норильске.

Чем занята власть 
На совещании с руководителями городских структур при главе Норильска Ринате Ахметчине подвели промежуточные итоги зимнего сезона.

Сервис 
Гостиничный комплекс «Полярная звезда» получил категорию «5 звёзд». Здесь обновили номерной фонд, входную группу и зону регистрации гостей.

Город принял 
Евгений Сагалаков. Старший помощник прокурора города Норильска. До перевода из Туры в октябре 2018 года девять лет работал заместителем прокурора Эвенкийского района Красноярского края. В органах прокуратуры служит с 2003 года, начинал работу в должности следователя.

Народная азбука 
«Заполярная Правда» рассказывает о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 народностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Промплощадка 
«Норникель» продолжает внедрять цифровые технологии в горном производстве. На руднике «Комсомольский» готовятся к открытию Центра планирования и контроля горных работ.

Альтернатива 
На прошлой неделе на площадку рудника «Скалистый» по- ступила первая вода c новой газовой водогрейной котельной.

Перспективы 
В конце 2019 года работники фирмы Thyssen Schachtbau GmbH завершили проходку скипо–клетьевого ствола (СКС) № 1. Сейчас ведутся работы по его переоснащению.

В десятке 
В честь 85–летнего юбилея «Норникеля» «Заполярка» подготовила новую рубрику «В десятке». Ежемесячно мы публикуем интервью с выдающимися и заслуженными работниками Заполярного филиала. В этом выпуске вы познакомитесь со специалистом «Норильскэнергоремонта», токарем шестого разряда по ремонту запорной арматуры Валерием Гудковым.

Наш общий юбилей 
«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Промышленный словарь 
Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Общество 
15 февраля в нашей стране отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день, в 1989 году, завершился вывод советских войск из Афганистана.

Память 
На этой неделе горожане вспоминали Сергея Панченко. Со дня гибели в авиакатастрофе директора Агентства развития Норильска, депутата городского Совета прошло два года.

Городские подробности 
На очередном заседании Общественной палаты Норильска рассмотрели несколько острых вопросов. В их числе — дальнейшая судьба старого городского кладбища.

Резонанс 
«Заполярка» разбирается в непростом диалоге между коммунальными службами и собственниками жилья. Давать или не давать доступ к коммуникациям — вот в чём вопрос.

Право руля 
«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда», Госавтоинспекции и норильских школ. В этот раз его участниками стали учащиеся школы № 17.

Тема недели 
То стужа, то метель и порывистый ветер. «Обычная норильская погода!» — скажут живущие здесь люди. Северян не напугать ни морозами под –50, ни штормовым ветром с порывами до 30 метров в секунду. А вот для наших южных соседей такие условия кажутся «нечеловеческими». Норильская погода удивляет, норильчанами восхищаются, а чаще жалеют. И в этом есть заслуга некоторых СМИ.

Профи 
Больше 4 000 производственных инициатив предложили за прошлый год работники общества «Норильскникельремонт» в целях повышения эффективности производства.

Персона 
Не смолкает телефон и не закрывается дверь в кабинете инженера Центра профилактики охраны труда и промышленной безопасности № 1 «Норильскникельремонта» Светланы Вдовичок. А к кому, как не к ней, имеющей 23–летний стаж работы, обращаться за советом и консультацией?

Подробно 
Бренд «Почта России» обычно упоминают, когда речь заходит о низком качестве предоставляемых услуг. Однако зачастую негативные отзывы звучат по инерции. Сегодня в организации наметился целый ряд положительных изменений.

Вопрос недели 
— Следить за перемещением посылок безумно интересно: тут тебе и хитроумные обходные манёвры, и стремительные отступления, и внезапные нападения из засады — не каждая компьютерная игра может похвастаться таким разнообразием.

Концерт 
Норильчане увидели всю многогранность спортивного бального танца. В ГЦК прошёл отчётный концерт «Время танцевать! Время в «Болеро».

Культпоход 
Новый, 18–й, сезон в клубе «Весёлый «Норникель» открыт. На тропу игры вышли десять команд предприятий Заполярного филиала и РОКС компании, заявив о своих намерениях и возможностях на фестивале КВНН.

Мини-футбол 
В 12–м туре чемпионата России по мини–футболу среди клубов Суперлиги «Норильский никель» дома обыграл «Новую генерацию» из Сыктывкара — 5:3 и 6:3.

Акция 
Норильск вновь присоединился к традиционной всероссийской массовой акции «Лыжня России». На старт вышли более 400 норильчан.

Новости:
 14 февраля 2020 
16:34 Комитет Госдумы одобрил поправки о расширении программы маткапитала.
16:30 Стартовал краевой конкурс исследовательских работ «Воинская доблесть».
16:20 Комитет Госдумы предложит продлить приём поправок к Конституции.
15:51 Авария на кайерканской дороге стала причиной ограничения движения транспорта.
15:40 Глава города Ринат Ахметчин вручил выпускнику детского дома Дмитрию Костенко ключи от отремонтированной квартиры.
14:26 В норильский бюджет на 2020 год планируют внести изменения.
14:22 Семейный подряд. Двое братьев могут сесть в тюрьму на восемь лет за пять краснокнижных рыб.
14:11 Школьников края приглашают к участию во всероссийской акции «Родные языки России».
13:49 Рособрнадзор продлил сроки подачи заявлений на участие в ГИА-9 до 2 марта.
12:47 Сегодня, в День всех влюблённых, в Норильске поженятся 13 пар.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх
Array ( [0] => 2020 [1] => 10 [2] => 23 )