[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Мини-футбол

Дождались

В 12–м туре чемпионата России по мини–футболу среди клубов Суперлиги «Норильский никель» дома обыграл «Новую генерацию» из Сыктывкара — 5:3 и 6:3.

«Новая генерация» — не самый сложный соперник для норильчан: с учётом кубковых матчей сыктывкарцы не могли одолеть северян 11 игр подряд. В то же время, одержав очередную победу в минувшем туре, подопечные Евгения Куксевича смогли прервать семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, которая длилась с 15 декабря прошлого года. При этом до отчётного тура команды провели между собой 29 встреч, в 16 из которых лидировал «Норильский никель», в пяти — «Генерация». Восемь игр завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 118:78 в пользу никельщиков. Волевая победа В первой встрече соперники продемонстрировали великолепный по содержанию матч. Счёт открыли гости: на четвёртой минуте, воспользовавшись грубейшей ошибкой обороны хозяев, мячом завладел Александр Семуков, технично обвёл вратаря и поразил цель — 0:1. На восьмой минуте он же, приняв передачу после розыгрыша штрафного, удвоил преимущество своей команды — 0:2. На 18–й минуте гости получили право ещё на один штрафной. К мячу подошёл Владислав Головачев: первый его удар примерно в 11 метрах от ворот отразил Николай Балашов, но в добивании 19–й номер сыктывкарцев оказался более точен. Третий забитый мяч стал последним для «Генерации», дальше голы праздновали только норильчане, которым за несколько минут до перерыва удалось сократить отставание: Ришат Котляров, получив идеальную передачу, на замахе убрал защитника и поразил сетку ворот противника — 1:3. В начале второй 25–минутки Владимир Гончаров ринулся в атаку и в борьбе с защитником сократил отставание до минимума — 2:3. На 33–й минуте инициативу подхватил Котляров, прострелив с левого фланга, и мяч рикошетом от сыктывкарца Александра Семукова пересёк линию ворот — 3:3. Тот же Котляров на 41–й минуте поучаствовал в следующем голе, на этот раз отдав выверенную передачу на Павла Сучилина, которому не составило особого труда в ближнем бою обыграть голкипера и вывести команду вперёд, — 4:3. Заключительный мяч пришёлся на последнюю минуту игры: никельщики получили право на десятиметровый удар, и Котляров довёл счёт до 5:3 в пользу хозяев площадки. Несмотря на пять пропущенных мячей, стоит отметить уверенную, а временами просто отличную игру стража ворот гостей Кирилла Щурока. Во многом благодаря его действиям «Новая генерация» могла до последнего рассчитывать на спасение. Тем не менее в ответном поединке Щурока почему–то решили оставить на скамейке запасных. И снова Котляров Во втором матче первыми вновь забили гости: на шестой минуте Александр Семуков получив передачу, вышел на ударную позицию и не промахнулся — 0:1. Однако в этот раз норильчанам не пришлось долго отыгрываться, и спустя две минуты счёт сравнялся, но не без помощи соперника: Болинья решается на дальний удар, мяч в полёте задевает одного из игроков «Генерации» — Даниила Новика, и на табло высвечивается — 1:1. Спустя пять минут благодаря усилиям Котлярова, который решается на сумасшедший по своей силе и точности удар под самую перекладину, норильчане выходят вперёд — 2:1 После перерыва соперники продолжили наседать на ворота друг друга. На 30–й минуте Павел Соколов, воспользовавшись суматохой во вратарской зоне, пробивает удар низом и оказывается точен — 3:1. Проходит минута, и гости отвечают не менее результативной атакой в исполнении Тимофея Турчина — 3:2. На 34–й минуте счёт сравнялся: на этот раз забил Иван Суворов, завершив контратаку своей команды, — 3:3. Вновь заставил о себе говорить Котляров, на 35–й минуте от боковой линии точно пробивший в створ ворот, — 4:3. Заменив вратаря на пятого полевого, сыктывкарцы бросили все силы вперёд, но не преуспели... Более того, заработали шестой фол — судья указал на десятиметровую отметку: бить вызвался Котляров и не прогадал, оформив хет–трик в матче, — 6:3 в пользу «Норильского никеля». Достойно похвалы На послематчевой пресс–конференции главный тренер норильчан Евгений Куксевич отметил, что в первой игре для его подопечных при счёте 0:3 главным было не запаниковать и нащупать нить игры: — Мы начали больше играть в давлении, напрягать соперника и в итоге сумели забить хорошие голы. Второй тайм провели очень хорошо, в том числе и в организации атак. Справились с игрой в «пять на четыре», после чего закономерно победили. Если бы не этот ляп с тремя голами, то было бы совсем всё хорошо. Комментируя ответную игру, Куксевич похвалил соперника: — Даже удивляет, как можно весь матч играть на таких скоростях. Это вызывает восхищение. Ведя в счёте, мы могли расслабиться, и соперник нас за это наказывал. Они боролись за каждый мяч, и третий гол это наглядно демонстрирует. Конечно, хочу поблагодарить и нашу команду. Хоть и была какая–то расслабленность, но затем мы собрались и выложились на 100 процентов, проявив свои лучшие качества, мастерство, комбинационную игру. Естественно, не могу не отметить лидеров, которые берут на себя основную роль, забивают голы. Теперь наша команда стабильно укомплектована, в каждой четвёрке есть локомотив. Вратарь действовал очень здорово на последнем рубеже. Ну, и конечно, благодарю зрителей. Радость победы дорогого стоит.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Новая генерация» — не самый сложный соперник для норильчан: с учётом кубковых матчей сыктывкарцы не могли одолеть северян 11 игр подряд. В то же время, одержав очередную победу в минувшем туре, подопечные Евгения Куксевича смогли прервать семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, которая длилась с 15 декабря прошлого года.При этом до отчётного тура команды провели между собой 29 встреч, в 16 из которых лидировал «Норильский никель», в пяти — «Генерация». Восемь игр завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 118:78 в пользу никельщиков.В первой встрече соперники продемонстрировали великолепный по содержанию матч. Счёт открыли гости: на четвёртой минуте, воспользовавшись грубейшей ошибкой обороны хозяев, мячом завладел Александр Семуков, технично обвёл вратаря и поразил цель — 0:1. На восьмой минуте он же, приняв передачу после розыгрыша штрафного, удвоил преимущество своей команды — 0:2. На 18–й минуте гости получили право ещё на один штрафной. К мячу подошёл Владислав Головачев: первый его удар примерно в 11 метрах от ворот отразил Николай Балашов, но в добивании 19–й номер сыктывкарцев оказался более точен. Третий забитый мяч стал последним для «Генерации», дальше голы праздновали только норильчане, которым за несколько минут до перерыва удалось сократить отставание: Ришат Котляров, получив идеальную передачу, на замахе убрал защитника и поразил сетку ворот противника — 1:3.В начале второй 25–минутки Владимир Гончаров ринулся в атаку и в борьбе с защитником сократил отставание до минимума — 2:3. На 33–й минуте инициативу подхватил Котляров, прострелив с левого фланга, и мяч рикошетом от сыктывкарца Александра Семукова пересёк линию ворот — 3:3. Тот же Котляров на 41–й минуте поучаствовал в следующем голе, на этот раз отдав выверенную передачу на Павла Сучилина, которому не составило особого труда в ближнем бою обыграть голкипера и вывести команду вперёд, — 4:3. Заключительный мяч пришёлся на последнюю минуту игры: никельщики получили право на десятиметровый удар, и Котляров довёл счёт до 5:3 в пользу хозяев площадки.Несмотря на пять пропущенных мячей, стоит отметить уверенную, а временами просто отличную игру стража ворот гостей Кирилла Щурока. Во многом благодаря его действиям «Новая генерация» могла до последнего рассчитывать на спасение. Тем не менее в ответном поединке Щурока почему–то решили оставить на скамейке запасных.Во втором матче первыми вновь забили гости: на шестой минуте Александр Семуков получив передачу, вышел на ударную позицию и не промахнулся — 0:1. Однако в этот раз норильчанам не пришлось долго отыгрываться, и спустя две минуты счёт сравнялся, но не без помощи соперника: Болинья решается на дальний удар, мяч в полёте задевает одного из игроков «Генерации» — Даниила Новика, и на табло высвечивается — 1:1. Спустя пять минут благодаря усилиям Котлярова, который решается на сумасшедший по своей силе и точности удар под самую перекладину, норильчане выходят вперёд — 2:1После перерыва соперники продолжили наседать на ворота друг друга. На 30–й минуте Павел Соколов, воспользовавшись суматохой во вратарской зоне, пробивает удар низом и оказывается точен — 3:1. Проходит минута, и гости отвечают не менее результативной атакой в исполнении Тимофея Турчина — 3:2. На 34–й минуте счёт сравнялся: на этот раз забил Иван Суворов, завершив контратаку своей команды, — 3:3. Вновь заставил о себе говорить Котляров, на 35–й минуте от боковой линии точно пробивший в створ ворот, — 4:3. Заменив вратаря на пятого полевого, сыктывкарцы бросили все силы вперёд, но не преуспели... Более того, заработали шестой фол — судья указал на десятиметровую отметку: бить вызвался Котляров и не прогадал, оформив хет–трик в матче, — 6:3 в пользу «Норильского никеля».На послематчевой пресс–конференции главный тренер норильчан Евгений Куксевич отметил, что в первой игре для его подопечных при счёте 0:3 главным было не запаниковать и нащупать нить игры:— Мы начали больше играть в давлении, напрягать соперника и в итоге сумели забить хорошие голы. Второй тайм провели очень хорошо, в том числе и в организации атак. Справились с игрой в «пять на четыре», после чего закономерно победили. Если бы не этот ляп с тремя голами, то было бы совсем всё хорошо.Комментируя ответную игру, Куксевич похвалил соперника:— Даже удивляет, как можно весь матч играть на таких скоростях. Это вызывает восхищение. Ведя в счёте, мы могли расслабиться, и соперник нас за это наказывал. Они боролись за каждый мяч, и третий гол это наглядно демонстрирует. Конечно, хочу поблагодарить и нашу команду. Хоть и была какая–то расслабленность, но затем мы собрались и выложились на 100 процентов, проявив свои лучшие качества, мастерство, комбинационную игру. Естественно, не могу не отметить лидеров, которые берут на себя основную роль, забивают голы. Теперь наша команда стабильно укомплектована, в каждой четвёрке есть локомотив. Вратарь действовал очень здорово на последнем рубеже. Ну, и конечно, благодарю зрителей. Радость победы дорогого стоит.

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