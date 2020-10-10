Норильск вновь присоединился к традиционной всероссийской массовой акции «Лыжня России». На старт вышли более 400 норильчан.
Здесь лыжня и там лыжня
|На старт – не в первый раз!
Лыжные гонки — тот вид спорта, в котором спортсмен, независимо от регалий и уровня подготовки, может и должен оставаться образцом для подражания. Ежегодно тысячи профессионалов плечом к плечу с множеством любителей выходят на снежные старты, участвуя в одной из самых массовых спортивных акций — «Лыжне России», которая берёт своё начало ещё в 1982 году.
В этот раз о своей готовности преодолеть дистанцию заявили 73 субъекта страны. В большинстве регионов, в том числе и в Норильске, гонка уже состоялась. По подсчётам организаторов, в ней приняли участие более 800 тысяч человек, а в Норильске — 436. В некоторых регионах из–за погоды старты пришлось перенести.
— К счастью, погода нормализовалась, хотя в прошлом несколько раз и у нас «Лыжня России» откладывалась, — отметила Полина Киселёва, директор базы «Оль–Гуль», где традиционно оттачивают своё мастерство норильские лыжники. — Наши сотрудники сделали всё возможное, чтобы в короткие сроки привести трассу в порядок. В этот раз участников заметно больше — в предыдущие годы на дистанции выходили по 250–300 человек.Зарядиться энергией
Норильчане соревновались на двух основных дистанциях — 2,5 км и 5 км. Впервые, по решению Норильского центра тестирования ГТО, для тех, кто прошёл дистанцию в 5 км и в то же время намерен сдать нормативы Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса, учитывался результат «Лыжни». Кроме того, был организован вип–забег для руководителей города – длина его составила символичные 2 020 метров.
Среди тех, кто личным примером решил показать важность здорового образа жизни и выйти на старт, была заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. На торжественном открытии «Лыжни России» она поздравила горожан с праздником спорта:
— Норильск не первый год успешно участвует в этой замечательной акции. Сегодня мы вместе со всей страной, мы — большая, сильная Россия. Я желаю всем преодолеть себя: любителям физкультуры и активного отдыха набраться сил и здоровья, а спортсменам — показать хорошие результаты.
В свою очередь начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб, который также не оставил акцию без внимания, подчеркнул, что такие мероприятия положительно влияют не только на здоровье нации в целом, но и способствуют привлечению новых воспитанников в спортивные школы:
— Сегодня на лыжной базе много людей, в том числе и молодёжи. Особенно отрадно, что многие пришли целыми семьями. Для детей и их родителей здесь работают развлекательные программы. Всё это в очередной раз доказывает: какими бы занятыми мы ни были, всегда можно найти время, чтобы зарядиться энергией и хорошим настроением.Победа и участие
На лыжне можно было встретить людей разного возраста и уровня мастерства. И если одни были нацелены на то, чтобы показать максимум своих возможностей, другим было достаточно спокойно преодолеть дистанцию, насладившись бодрящей прогулкой. Традиционно много было и воспитанников спортивных школ: победа в «Лыжне России» — хорошая возможность заявить о себе на городском уровне.
Одной из победительниц акции стала Яна Сапожникова из спортивной школы № 3. Она пришла первой к финишу на дистанции 2,5 км свободным стилем. Яне — 13 лет, пять из которых она занимается лыжными гонками. Юная спортсменка уже не раз побеждала на местных соревнованиях, а сейчас активно готовится покорять и краевые старты:
— Я и раньше участвовала в «Лыжне России», но эта победа — первая. Надеюсь, что на первенстве Красноярского края мне тоже удастся завоевать медали, хотя конкуренция там, конечно, намного серьёзнее. Но для этого придётся много тренироваться.
Словно подтверждая слова Яны о важности планомерной подготовки, другой победитель лыжни — Евгений Кузьмин — даёт настоятельный совет начинающим лыжникам: какие бы преграды перед спортсменом ни стояли, в том числе и погодные, важно продолжать регулярно оттачивать своё мастерство — будь то на лыжной трассе или в тренажёрном зале. Сам Евгений — кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, в прошлом — участник чемпионатов России, по итогам которых попадал в пятёрку лучших. Последние пять лет он живёт в Норильске, работает на «Надежде» и, что вполне логично, продолжает заниматься любимым видом спорта:
— «Лыжня России» — это прекрасная возможность насладиться гонкой и совершить контрольный заезд перед основными стартами сезона. Безусловно, я рад, что победил на дистанции на 5 км. Раньше, когда жил в Чувашии, в этих же гонках становился только третьим.
Конкуренция на норильской лыжне, конечно, тоже есть. Особенно привлекает меня «Лыжня «Норникеля», которая больше направлена на достижение конкретных спортивных результатов. В прошлом году наша команда — «Надежда» — была третьей. В этот раз мы настраиваемся только на лидерство.
Остаётся добавить, что золотыми призёрами «Лыжни России — 2020» в Норильске также стали Ирина Прохорова и Игорь Демиденко.Михаил ТуаевФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда