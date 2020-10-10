[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Акция

Навострили лыжи

Норильск вновь присоединился к традиционной всероссийской массовой акции «Лыжня России». На старт вышли более 400 норильчан.

На старт – не в первый раз! Здесь лыжня и там лыжня Лыжные гонки — тот вид спорта, в котором спортсмен, независимо от регалий и уровня подготовки, может и должен оставаться образцом для подражания. Ежегодно тысячи профессионалов плечом к плечу с множеством любителей выходят на снежные старты, участвуя в одной из самых массовых спортивных акций — «Лыжне России», которая берёт своё начало ещё в 1982 году. В этот раз о своей готовности преодолеть дистанцию заявили 73 субъекта страны. В большинстве регионов, в том числе и в Норильске, гонка уже состоялась. По подсчётам организаторов, в ней приняли участие более 800 тысяч человек, а в Норильске — 436. В некоторых регионах из–за погоды старты пришлось перенести. — К счастью, погода нормализовалась, хотя в прошлом несколько раз и у нас «Лыжня России» откладывалась, — отметила Полина Киселёва, директор базы «Оль–Гуль», где традиционно оттачивают своё мастерство норильские лыжники. — Наши сотрудники сделали всё возможное, чтобы в короткие сроки привести трассу в порядок. В этот раз участников заметно больше — в предыдущие годы на дистанции выходили по 250–300 человек. Зарядиться энергией Норильчане соревновались на двух основных дистанциях — 2,5 км и 5 км. Впервые, по решению Норильского центра тестирования ГТО, для тех, кто прошёл дистанцию в 5 км и в то же время намерен сдать нормативы Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса, учитывался результат «Лыжни». Кроме того, был организован вип–забег для руководителей города – длина его составила символичные 2 020 метров. Среди тех, кто личным примером решил показать важность здорового образа жизни и выйти на старт, была заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. На торжественном открытии «Лыжни России» она поздравила горожан с праздником спорта: — Норильск не первый год успешно участвует в этой замечательной акции. Сегодня мы вместе со всей страной, мы — большая, сильная Россия. Я желаю всем преодолеть себя: любителям физкультуры и активного отдыха набраться сил и здоровья, а спортсменам — показать хорошие результаты. В свою очередь начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб, который также не оставил акцию без внимания, подчеркнул, что такие мероприятия положительно влияют не только на здоровье нации в целом, но и способствуют привлечению новых воспитанников в спортивные школы: — Сегодня на лыжной базе много людей, в том числе и молодёжи. Особенно отрадно, что многие пришли целыми семьями. Для детей и их родителей здесь работают развлекательные программы. Всё это в очередной раз доказывает: какими бы занятыми мы ни были, всегда можно найти время, чтобы зарядиться энергией и хорошим настроением. Победа и участие На лыжне можно было встретить людей разного возраста и уровня мастерства. И если одни были нацелены на то, чтобы показать максимум своих возможностей, другим было достаточно спокойно преодолеть дистанцию, насладившись бодрящей прогулкой. Традиционно много было и воспитанников спортивных школ: победа в «Лыжне России» — хорошая возможность заявить о себе на городском уровне. Одной из победительниц акции стала Яна Сапожникова из спортивной школы № 3. Она пришла первой к финишу на дистанции 2,5 км свободным стилем. Яне — 13 лет, пять из которых она занимается лыжными гонками. Юная спортсменка уже не раз побеждала на местных соревнованиях, а сейчас активно готовится покорять и краевые старты: — Я и раньше участвовала в «Лыжне России», но эта победа — первая. Надеюсь, что на первенстве Красноярского края мне тоже удастся завоевать медали, хотя конкуренция там, конечно, намного серьёзнее. Но для этого придётся много тренироваться. Словно подтверждая слова Яны о важности планомерной подготовки, другой победитель лыжни — Евгений Кузьмин — даёт настоятельный совет начинающим лыжникам: какие бы преграды перед спортсменом ни стояли, в том числе и погодные, важно продолжать регулярно оттачивать своё мастерство — будь то на лыжной трассе или в тренажёрном зале. Сам Евгений — кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, в прошлом — участник чемпионатов России, по итогам которых попадал в пятёрку лучших. Последние пять лет он живёт в Норильске, работает на «Надежде» и, что вполне логично, продолжает заниматься любимым видом спорта: — «Лыжня России» — это прекрасная возможность насладиться гонкой и совершить контрольный заезд перед основными стартами сезона. Безусловно, я рад, что победил на дистанции на 5 км. Раньше, когда жил в Чувашии, в этих же гонках становился только третьим. Конкуренция на норильской лыжне, конечно, тоже есть. Особенно привлекает меня «Лыжня «Норникеля», которая больше направлена на достижение конкретных спортивных результатов. В прошлом году наша команда — «Надежда» — была третьей. В этот раз мы настраиваемся только на лидерство. Остаётся добавить, что золотыми призёрами «Лыжни России — 2020» в Норильске также стали Ирина Прохорова и Игорь Демиденко.

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Лыжные гонки — тот вид спорта, в котором спортсмен, независимо от регалий и уровня подготовки, может и должен оставаться образцом для подражания. Ежегодно тысячи профессионалов плечом к плечу с множеством любителей выходят на снежные старты, участвуя в одной из самых массовых спортивных акций — «Лыжне России», которая берёт своё начало ещё в 1982 году.В этот раз о своей готовности преодолеть дистанцию заявили 73 субъекта страны. В большинстве регионов, в том числе и в Норильске, гонка уже состоялась. По подсчётам организаторов, в ней приняли участие более 800 тысяч человек, а в Норильске — 436. В некоторых регионах из–за погоды старты пришлось перенести.— К счастью, погода нормализовалась, хотя в прошлом несколько раз и у нас «Лыжня России» откладывалась, — отметила Полина Киселёва, директор базы «Оль–Гуль», где традиционно оттачивают своё мастерство норильские лыжники. — Наши сотрудники сделали всё возможное, чтобы в короткие сроки привести трассу в порядок. В этот раз участников заметно больше — в предыдущие годы на дистанции выходили по 250–300 человек.Норильчане соревновались на двух основных дистанциях — 2,5 км и 5 км. Впервые, по решению Норильского центра тестирования ГТО, для тех, кто прошёл дистанцию в 5 км и в то же время намерен сдать нормативы Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса, учитывался результат «Лыжни». Кроме того, был организован вип–забег для руководителей города – длина его составила символичные 2 020 метров.Среди тех, кто личным примером решил показать важность здорового образа жизни и выйти на старт, была заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. На торжественном открытии «Лыжни России» она поздравила горожан с праздником спорта:— Норильск не первый год успешно участвует в этой замечательной акции. Сегодня мы вместе со всей страной, мы — большая, сильная Россия. Я желаю всем преодолеть себя: любителям физкультуры и активного отдыха набраться сил и здоровья, а спортсменам — показать хорошие результаты.В свою очередь начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб, который также не оставил акцию без внимания, подчеркнул, что такие мероприятия положительно влияют не только на здоровье нации в целом, но и способствуют привлечению новых воспитанников в спортивные школы:— Сегодня на лыжной базе много людей, в том числе и молодёжи. Особенно отрадно, что многие пришли целыми семьями. Для детей и их родителей здесь работают развлекательные программы. Всё это в очередной раз доказывает: какими бы занятыми мы ни были, всегда можно найти время, чтобы зарядиться энергией и хорошим настроением.На лыжне можно было встретить людей разного возраста и уровня мастерства. И если одни были нацелены на то, чтобы показать максимум своих возможностей, другим было достаточно спокойно преодолеть дистанцию, насладившись бодрящей прогулкой. Традиционно много было и воспитанников спортивных школ: победа в «Лыжне России» — хорошая возможность заявить о себе на городском уровне.Одной из победительниц акции стала Яна Сапожникова из спортивной школы № 3. Она пришла первой к финишу на дистанции 2,5 км свободным стилем. Яне — 13 лет, пять из которых она занимается лыжными гонками. Юная спортсменка уже не раз побеждала на местных соревнованиях, а сейчас активно готовится покорять и краевые старты:— Я и раньше участвовала в «Лыжне России», но эта победа — первая. Надеюсь, что на первенстве Красноярского края мне тоже удастся завоевать медали, хотя конкуренция там, конечно, намного серьёзнее. Но для этого придётся много тренироваться.Словно подтверждая слова Яны о важности планомерной подготовки, другой победитель лыжни — Евгений Кузьмин — даёт настоятельный совет начинающим лыжникам: какие бы преграды перед спортсменом ни стояли, в том числе и погодные, важно продолжать регулярно оттачивать своё мастерство — будь то на лыжной трассе или в тренажёрном зале. Сам Евгений — кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, в прошлом — участник чемпионатов России, по итогам которых попадал в пятёрку лучших. Последние пять лет он живёт в Норильске, работает на «Надежде» и, что вполне логично, продолжает заниматься любимым видом спорта:— «Лыжня России» — это прекрасная возможность насладиться гонкой и совершить контрольный заезд перед основными стартами сезона. Безусловно, я рад, что победил на дистанции на 5 км. Раньше, когда жил в Чувашии, в этих же гонках становился только третьим.Конкуренция на норильской лыжне, конечно, тоже есть. Особенно привлекает меня «Лыжня «Норникеля», которая больше направлена на достижение конкретных спортивных результатов. В прошлом году наша команда — «Надежда» — была третьей. В этот раз мы настраиваемся только на лидерство.Остаётся добавить, что золотыми призёрами «Лыжни России — 2020» в Норильске также стали Ирина Прохорова и Игорь Демиденко.

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