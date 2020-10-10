[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



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Полярное сияние

Гостиничный комплекс «Полярная звезда» получил категорию «5 звёзд». Здесь обновили номерной фонд, входную группу и зону регистрации гостей.

Светлая цветовая гамма и декоративные элементы придают интерьеру неповторимый стиль Работы закончились 31 января. Как рассказала Татьяна Пачгина, начальник административно– хозяйственного управления ЗФ «Норникеля», последняя реконструкция гостиничного комплекса «Полярная звезда» проводилась в 2002 году. А в 2017–м руководство компании «Норникель» решило отремонтировать номерной фонд второго корпуса комплекса. Первый этап работ прошёл в течение двух лет — в 2018-2019 годах. Вторым этапом стало обновление входной группы и зоны ресепшен, конкурс выиграли подрядчики из Екатеринбурга. Светлая цветовая гамма и декоративные элементы придают интерьеру неповторимый стиль. Впереди третий этап работ — разработка дизайн–проекта и проектно–сметной документации обновления номерного фонда первого корпуса гостиничного комплекса. Сам ремонт пройдёт в течение 2021–2023 годов, помимо номеров он затронет два ресторана и конференц–зал. Проведение комплекса мероприятий, в том числе и капитального ремонта 42 номеров гостиничного комплекса «Полярная звезда», привело к успешной проверке сертификации по новой государственной системе классификации гостиниц и получению категории «5 звёзд», пояснила Татьяна Коржовская, директор гостиничной дирекции «Норильскникельсервиса». Произошло это 21 июня 2019 года. — Наш коллектив проделал большую работу. Решением Федеральной аттестационной комиссии в сфере туризма гостиница получила свидетельство государственного образца по новой системе классификации гостиниц. Чтобы подтвердить свою «звёздность», мы выполнили весь перечень требований, очень большой и строгий. Он включал четыре этапа. По каждому проводилась балльная оценка на соответствие требованиям. В числе прочего оговаривались общие помещения и их площади, освещённость, напольное покрытие, комплектация номерного фонда, наличие парковки, плавательного бассейна, ресторанов, спортзала, сауны, конференц–зала и целого набора прочих услуг. Важен даже выбор профессиональных моющих средств для уборки номеров, — отметила она. Номера первой и высшей категории включают в себя всё необходимое: номера люкс и стандарт оборудованы в том числе кофемашиной, сплит–системой, мини–барами, удобными душевыми кабинами, телевидением, интернетом, индивидуальными сейфами, гладильными комплексами и многим другим для обеспечения комфорта гостей. Есть и ещё несколько важных новостей в сфере услуг в нашего города: гостиница «Норильск» начала сотрудничество с одной из крупнейших профильных интернет–платформ – Booking.com. По словам Татьяны Коржовской, теперь на всемирно известном сайте каждый гость из любой точки мира может произвести надёжное и выгодное бронирование. А также напомним: осенью 2020 года планируется открыть бизнес–отель на пять этажей и 132 комфортабельных номера. Работы по реконструкции здания бывшей гостинки на пл. Металлургов, 25, ведутся в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Строительство идёт на условиях софинансирования со стороны администрации Норильска и индивидуального предпринимателя Фаига Давудова. К ноябрю следующего года норильчанам представят трёхзвездочный гостиничный комплекс общей площадью более 6 000 квадратных метров. Помимо комфортабельных номеров в здании предусмотрены ресторан, фитнес–зал, салон красоты, СПА–центр, конференц–зал и современная химчистка. Все объекты дополнительной инфраструктуры будут доступны не только постояльцам, но и жителям района.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работы закончились 31 января. Как рассказала Татьяна Пачгина, начальник административно– хозяйственного управления ЗФ «Норникеля», последняя реконструкция гостиничного комплекса «Полярная звезда» проводилась в 2002 году. А в 2017–м руководство компании «Норникель» решило отремонтировать номерной фонд второго корпуса комплекса. Первый этап работ прошёл в течение двух лет — в 2018-2019 годах. Вторым этапом стало обновление входной группы и зоны ресепшен, конкурс выиграли подрядчики из Екатеринбурга. Светлая цветовая гамма и декоративные элементы придают интерьеру неповторимый стиль. Впереди третий этап работ — разработка дизайн–проекта и проектно–сметной документации обновления номерного фонда первого корпуса гостиничного комплекса. Сам ремонт пройдёт в течение 2021–2023 годов, помимо номеров он затронет два ресторана и конференц–зал.Проведение комплекса мероприятий, в том числе и капитального ремонта 42 номеров гостиничного комплекса «Полярная звезда», привело к успешной проверке сертификации по новой государственной системе классификации гостиниц и получению категории «5 звёзд», пояснила Татьяна Коржовская, директор гостиничной дирекции «Норильскникельсервиса». Произошло это 21 июня 2019 года.— Наш коллектив проделал большую работу. Решением Федеральной аттестационной комиссии в сфере туризма гостиница получила свидетельство государственного образца по новой системе классификации гостиниц. Чтобы подтвердить свою «звёздность», мы выполнили весь перечень требований, очень большой и строгий. Он включал четыре этапа. По каждому проводилась балльная оценка на соответствие требованиям. В числе прочего оговаривались общие помещения и их площади, освещённость, напольное покрытие, комплектация номерного фонда, наличие парковки, плавательного бассейна, ресторанов, спортзала, сауны, конференц–зала и целого набора прочих услуг. Важен даже выбор профессиональных моющих средств для уборки номеров, — отметила она.Номера первой и высшей категории включают в себя всё необходимое: номера люкс и стандарт оборудованы в том числе кофемашиной, сплит–системой, мини–барами, удобными душевыми кабинами, телевидением, интернетом, индивидуальными сейфами, гладильными комплексами и многим другим для обеспечения комфорта гостей.Есть и ещё несколько важных новостей в сфере услуг в нашего города: гостиница «Норильск» начала сотрудничество с одной из крупнейших профильных интернет–платформ – Booking.com. По словам Татьяны Коржовской, теперь на всемирно известном сайте каждый гость из любой точки мира может произвести надёжное и выгодное бронирование.А также напомним: осенью 2020 года планируется открыть бизнес–отель на пять этажей и 132 комфортабельных номера. Работы по реконструкции здания бывшей гостинки на пл. Металлургов, 25, ведутся в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Строительство идёт на условиях софинансирования со стороны администрации Норильска и индивидуального предпринимателя Фаига Давудова. К ноябрю следующего года норильчанам представят трёхзвездочный гостиничный комплекс общей площадью более 6 000 квадратных метров. Помимо комфортабельных номеров в здании предусмотрены ресторан, фитнес–зал, салон красоты, СПА–центр, конференц–зал и современная химчистка. Все объекты дополнительной инфраструктуры будут доступны не только постояльцам, но и жителям района.

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