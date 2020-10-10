

Евгений Сагалаков. Старший помощник прокурора города Норильска. До перевода из Туры в октябре 2018 года девять лет работал заместителем прокурора Эвенкийского района Красноярского края. В органах прокуратуры служит с 2003 года, начинал работу в должности следователя.

«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам, которые приехали в северный город недавно, но уже полюбили Норильск, а город принял их. Чем притягателен Север и как стать здесь своим, попробуем понять, поговорив с очередным героем. — Когда вы впервые услышали о Норильске? — Я ещё со школы неплохо знаком с географией региона. Кстати, Эвенкия находится ровно посередине между Красноярском и Норильском, и оба эти города — на слуху. А когда я учился в Абакане в Хакасском государственном институте по направлению «Юрис-пруденция», дружил с однокурсником–норильчанином. Его рассказы о доме слушал с интересом, но тогда о том, чтобы жить и работать где–то, кроме родного села, не помышлял. — Почему решили уехать из Туры? — Захотелось выбраться из таёжной глуши и жить в более подходящих для всестороннего развития ребёнка условиях. При этом было важно, чтобы новое место жительства находилось на Крайнем Севере, — нужно выработать северный стаж. Дудинку и Игарку я даже не рассматривал, а вот Норильск, современный город с развитой инфраструктурой, полностью соответствовал требованиям моей семьи. Я подал в краевую прокуратуру рапорт о переводе, и вышестоящее руководство подписало моё прошение — к счастью, в норильской прокуратуре как раз была вакантная должность. Она, правда, ниже, чем та, которую я занимал, но меня это не огорчило, я был готов на понижение, лишь бы оказаться в Норильске... — Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север? — Некоторые одобряли: в городе, пусть и севернее, всё же комфортнее жить, чем в селе. Кто–то, наоборот, крутил пальцем у виска — дескать, совсем отмороженный, раз собрался ещё дальше забраться, за полярный круг. Главное же, что самые близкие поддержали. Супруга с дочкой быстренько собрали чемоданы. Отец благословил. Он, кстати, этим летом приезжал к нам в гости. Я постарался показать ему как можно больше мест и в самом городе, и за его пределами, и отцу всё очень понравилось. Он теперь интересуется жизнью в Норильске, не пропускает ни один выпуск новостей. А потом по телефону рассказывает мне о том, что у нас тут происходит, и порой о каких–то событиях я узнаю именно от него. Кстати, я предложил папе сюда перебраться, но он тяжёл на подъём. Хотя до конца мы не исключаем эту возможность. — Ваши первые впечатления? — Уже в аэропорту ощутил, что воздух тут не как дома. Хотя неожиданностью это не стало — знал, что еду в промышленный город посреди тундры и свежего таёжного воздуха тут быть не может. Прогулявшись в день прилёта по главному городскому проспекту, сразу же понял, почему Норильск сравнивают с Петербургом: был очарован архитектурой домов в начале Ленинского проспекта и впечатлён иллюминацией. На второй день, продолжив знакомство с городом, утвердился во мнении, что с выбором не ошибся, — здесь нам будет комфортно. Приятной неожиданностью стало, что в Норильске есть рыбозавод, мясоперерабатывающий комплекс, пивоварня, хлебозавод, теплицы. Хочу отметить, что цены на промышленные товары и продовольствие в Норильске ниже, чем в Эвенкийском районе Красноярского края. А зарплата — выше. На мой взгляд, здесь всё сделано для того, чтобы расходы на житьё–бытьё были минимальными. Вечной мерзлотой, полярными днём и ночью, суровым климатом меня не удивить — в Туре всё почти то же самое. Правда, в Норильске в отличие от моих родных краёв погода очень неустойчивая, в течение дня температура может измениться в ту или иную сторону градусов на 10–15. Но особых неудобств при этом я не испытываю. — Быт удалось наладить? — Администрация города предоставила мне служебное жильё. Также я подписал с жилфондом соглашение, согласно которому мне будет возмещена часть средств, затраченных на ремонт квартиры. И действительно, приведя жилище в божеский вид, сразу же получил компенсацию. С собой мы привезли лишь личные вещи. Мебель отправили водой, бытовую технику приобрели здесь. В общем, проблем с обустройством не возникло, живём и радуемся, потому что нам есть с чем сравнивать... — Как вам работа? — До переезда сотрудничать с норильскими коллегами мне не приходилось. Но об их успехах знал: дело в том, что с решением о поощрении работников отдельных прокуратур Красноярского края знакомятся все сотрудники, относящиеся к краевому аппарату, и я не раз читал в рассылке, что такой–то сотрудник прокуратуры города Норильска отличился тем–то и тем–то и получил денежную премию. В общем, выводы сделал. Хотя в Эвенкийском районе жителей в десять раз меньше, чем в Норильске, там на работе голова шла кругом, потому что я занимался всеми видами надзорной деятельности: курировал органы дознания МВД, следственный комитет, судебных приставов, решал вопросы общего надзора и т. д. и т. п. Здесь же я веду одно направление — органы предварительного следствия МВД. И в том, что за каждым сотрудником норильской прокуратуры закреплена своя сфера, — большой плюс: сосредоточившись на одной теме, не отвлекаясь, работаешь более эффективно. При этом трудозатрат — меньше. Я очень доволен. С коллективом и с теми, за кем надзираю, быстро наладил деловые отношения. Нет ни одного вопроса, который не удалось бы решить, причём всё — в рамках правового поля. Существующий здесь порядок соответствует всем требованиям ведомственных приказов Генерального прокурора РФ и прокурора края. — Вы можете назвать себя норильчанином? — Кем я точно себя не назову, так это временщиком. Я здесь надолго и хочу, чтобы этот город стал мне родным. Правда, пока полноценным норильчанином я себя не чувствую, но это вопрос времени. — А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск? — От привычного и понятного сельского уклада. Но ведь мы и стремились к тому, чтобы начать новую, городскую жизнь. Хотя перестроиться не так–то просто. Я долгие годы жил там, где все друг друга знают и взаимоотношения честные, ведь всё равно ничего не скроешь, все и всё на виду, я привык людям верить на слово. А в городе, понимаю, надо менять подход — нельзя быть таким доверчивым, как в деревне. Если говорить о природе, то тундра, конечно, не тайга, но и в ней есть своя прелесть. С удовольствием, например, бываю на Красных Камнях, с нетерпением жду знакомства с Ламой и другими знаковыми местами плато Путорана. Так что, переехав сюда, мы, как и хотели, приобрели гораздо больше, чем потеряли. Например, помимо прочих благ цивилизации получили возможность кататься на коньках и заниматься плаванием в бассейне. — Любимые места в городе появились? — Дочка без ума от аквапарка, и мы всей семьёй частенько его посещаем. Как любитель горных лыж я в восторге от горы Отдельной — и сервис поставлен, и трасса интересная. Она не такая протяжённая, как в Дивногорске, в «Бобровом логе» в Красноярске, но склон крутой, и его освоение требует особого мастерства. Я очень доволен тем, что могу совершенствовать свои навыки в катании. — А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска? — То, что мне и положено по должностной инструкции: обеспечить соблюдение законности и правопорядка, чтобы ни один злодей не ушёл от ответственности. Под строгим контролем прокуратуры проходит расследование всех совершённых в Норильске преступлений. Мы вправе как отменить решение о возбуждении уголовного дела, так и, наоборот, настоять на расследовании. Именно прокуратура оценивает законность действий и решений следственных органов, определяет полноту доследственной проверки. И мне важно жить и работать честно, чтобы не было стыдно ни перед самим собой, ни перед другими. Считаю, что в Норильске созданы все условия для того, чтобы жить в ладах и с совестью, и с законом: работы — много, зар-плата — достойная, бесплатные медицина и образование, организация досуга и многое другое — на уровне.

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам, которые приехали в северный город недавно, но уже полюбили Норильск, а город принял их. Чем притягателен Север и как стать здесь своим, попробуем понять, поговорив с очередным героем.— Я ещё со школы неплохо знаком с географией региона. Кстати, Эвенкия находится ровно посередине между Красноярском и Норильском, и оба эти города — на слуху. А когда я учился в Абакане в Хакасском государственном институте по направлению «Юрис-пруденция», дружил с однокурсником–норильчанином. Его рассказы о доме слушал с интересом, но тогда о том, чтобы жить и работать где–то, кроме родного села, не помышлял.— Захотелось выбраться из таёжной глуши и жить в более подходящих для всестороннего развития ребёнка условиях. При этом было важно, чтобы новое место жительства находилось на Крайнем Севере, — нужно выработать северный стаж. Дудинку и Игарку я даже не рассматривал, а вот Норильск, современный город с развитой инфраструктурой, полностью соответствовал требованиям моей семьи.Я подал в краевую прокуратуру рапорт о переводе, и вышестоящее руководство подписало моё прошение — к счастью, в норильской прокуратуре как раз была вакантная должность. Она, правда, ниже, чем та, которую я занимал, но меня это не огорчило, я был готов на понижение, лишь бы оказаться в Норильске...— Некоторые одобряли: в городе, пусть и севернее, всё же комфортнее жить, чем в селе. Кто–то, наоборот, крутил пальцем у виска — дескать, совсем отмороженный, раз собрался ещё дальше забраться, за полярный круг.Главное же, что самые близкие поддержали. Супруга с дочкой быстренько собрали чемоданы. Отец благословил. Он, кстати, этим летом приезжал к нам в гости. Я постарался показать ему как можно больше мест и в самом городе, и за его пределами, и отцу всё очень понравилось.Он теперь интересуется жизнью в Норильске, не пропускает ни один выпуск новостей. А потом по телефону рассказывает мне о том, что у нас тут происходит, и порой о каких–то событиях я узнаю именно от него.Кстати, я предложил папе сюда перебраться, но он тяжёл на подъём. Хотя до конца мы не исключаем эту возможность.— Уже в аэропорту ощутил, что воздух тут не как дома. Хотя неожиданностью это не стало — знал, что еду в промышленный город посреди тундры и свежего таёжного воздуха тут быть не может. Прогулявшись в день прилёта по главному городскому проспекту, сразу же понял, почему Норильск сравнивают с Петербургом: был очарован архитектурой домов в начале Ленинского проспекта и впечатлён иллюминацией. На второй день, продолжив знакомство с городом, утвердился во мнении, что с выбором не ошибся, — здесь нам будет комфортно.Приятной неожиданностью стало, что в Норильске есть рыбозавод, мясоперерабатывающий комплекс, пивоварня, хлебозавод, теплицы. Хочу отметить, что цены на промышленные товары и продовольствие в Норильске ниже, чем в Эвенкийском районе Красноярского края. А зарплата — выше.На мой взгляд, здесь всё сделано для того, чтобы расходы на житьё–бытьё были минимальными.Вечной мерзлотой, полярными днём и ночью, суровым климатом меня не удивить — в Туре всё почти то же самое. Правда, в Норильске в отличие от моих родных краёв погода очень неустойчивая, в течение дня температура может измениться в ту или иную сторону градусов на 10–15. Но особых неудобств при этом я не испытываю.— Администрация города предоставила мне служебное жильё. Также я подписал с жилфондом соглашение, согласно которому мне будет возмещена часть средств, затраченных на ремонт квартиры. И действительно, приведя жилище в божеский вид, сразу же получил компенсацию.С собой мы привезли лишь личные вещи. Мебель отправили водой, бытовую технику приобрели здесь. В общем, проблем с обустройством не возникло, живём и радуемся, потому что нам есть с чем сравнивать...— До переезда сотрудничать с норильскими коллегами мне не приходилось. Но об их успехах знал: дело в том, что с решением о поощрении работников отдельных прокуратур Красноярского края знакомятся все сотрудники, относящиеся к краевому аппарату, и я не раз читал в рассылке, что такой–то сотрудник прокуратуры города Норильска отличился тем–то и тем–то и получил денежную премию. В общем, выводы сделал.Хотя в Эвенкийском районе жителей в десять раз меньше, чем в Норильске, там на работе голова шла кругом, потому что я занимался всеми видами надзорной деятельности: курировал органы дознания МВД, следственный комитет, судебных приставов, решал вопросы общего надзора и т. д. и т. п.Здесь же я веду одно направление — органы предварительного следствия МВД. И в том, что за каждым сотрудником норильской прокуратуры закреплена своя сфера, — большой плюс: сосредоточившись на одной теме, не отвлекаясь, работаешь более эффективно. При этом трудозатрат — меньше. Я очень доволен.С коллективом и с теми, за кем надзираю, быстро наладил деловые отношения. Нет ни одного вопроса, который не удалось бы решить, причём всё — в рамках правового поля. Существующий здесь порядок соответствует всем требованиям ведомственных приказов Генерального прокурора РФ и прокурора края.— Кем я точно себя не назову, так это временщиком. Я здесь надолго и хочу, чтобы этот город стал мне родным. Правда, пока полноценным норильчанином я себя не чувствую, но это вопрос времени.— От привычного и понятного сельского уклада. Но ведь мы и стремились к тому, чтобы начать новую, городскую жизнь. Хотя перестроиться не так–то просто.Я долгие годы жил там, где все друг друга знают и взаимоотношения честные, ведь всё равно ничего не скроешь, все и всё на виду, я привык людям верить на слово. А в городе, понимаю, надо менять подход — нельзя быть таким доверчивым, как в деревне.Если говорить о природе, то тундра, конечно, не тайга, но и в ней есть своя прелесть. С удовольствием, например, бываю на Красных Камнях, с нетерпением жду знакомства с Ламой и другими знаковыми местами плато Путорана.Так что, переехав сюда, мы, как и хотели, приобрели гораздо больше, чем потеряли. Например, помимо прочих благ цивилизации получили возможность кататься на коньках и заниматься плаванием в бассейне.— Дочка без ума от аквапарка, и мы всей семьёй частенько его посещаем. Как любитель горных лыж я в восторге от горы Отдельной — и сервис поставлен, и трасса интересная. Она не такая протяжённая, как в Дивногорске, в «Бобровом логе» в Красноярске, но склон крутой, и его освоение требует особого мастерства. Я очень доволен тем, что могу совершенствовать свои навыки в катании.— То, что мне и положено по должностной инструкции: обеспечить соблюдение законности и правопорядка, чтобы ни один злодей не ушёл от ответственности.Под строгим контролем прокуратуры проходит расследование всех совершённых в Норильске преступлений. Мы вправе как отменить решение о возбуждении уголовного дела, так и, наоборот, настоять на расследовании. Именно прокуратура оценивает законность действий и решений следственных органов, определяет полноту доследственной проверки. И мне важно жить и работать честно, чтобы не было стыдно ни перед самим собой, ни перед другими.Считаю, что в Норильске созданы все условия для того, чтобы жить в ладах и с совестью, и с законом: работы — много, зар-плата — достойная, бесплатные медицина и образование, организация досуга и многое другое — на уровне.