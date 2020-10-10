[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Народная азбука

Осетины

«Заполярная Правда» рассказывает о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 народностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Ираноязычный народ, живущий на Кавказе, потомки алан. Коренное население Северной Осетии — Алании, входящей в РФ, и независимого государства Южная Осетия. Осетинский принадлежит к иранской группе индоевропейской семьи языков и является единственным сохранившимся реликтом скифо–сарматского языкового мира. Всего в мире насчитывается около 700 тысяч осетин, по данным Всероссийской переписи 2010 года, 528,5 тысячи — в России. По той же переписи в Норильске проживает 921 осетин.

Руслан Караев Руслан Караев родился в 1981 году в селе Чикола Ирафского района Северной Осетии. После средней школы поступил в республиканский колледж культуры на факультет хореографии. Ещё во время учёбы получил приглашение в государственный ансамбль танца «Алан». Затем какое–то время жил и работал в Москве, пока в 2014 году не переехал в Заполярье. В Норильске Руслан работает горняком на руднике «Октябрьский». Также он преподаёт кавказские танцы в Центре развития детского и юношеского творчества и национальных культур «Ирбис», который сам же организовал и возглавил. — В Осетии хорошо знают Норильск, потому что выпускники Северо–Кавказского горно–металлургического института, который базируется во Владикавказе, начиная ещё с середины прошлого века, по распределению ехали сюда работать. Это суровый и в то же время привлекательный край, который даёт человеку не только хорошие возможности карьерного роста, но и позволяет реализовать свои творческие задумки. Когда я сюда приехал, почти сразу понял, что у моих земляков, живущих в Норильске целыми поколениями, есть потребность изучать национальную культуру и обычаи. Многие интересовались, не могу ли я научить их танцам. Естественно, я охотно соглашался, а вместе с тем в очередной раз убеждался, как важно человеку, находящемуся вдали от исторической родины, изучать и сохранять традиции своего народа. Но поскольку я человек рациональный, мне не хотелось собирать ребят время от времени. Если уж учить национальным танцам, то делать это планомерно, выстроив некую модель преподавания. Для этого нужно было зарегистрировать свою организацию. К счастью, в администрации Норильска, а именно в управлении административной практики, есть люди, которые нам в этом помогли. Так в 2016 году на карте национально–культурных организаций города официально появился «Ирбис». При этом хочу особо подчеркнуть, что мы не позиционируем себя как исключительно осетинское объединение. Наш «Ирбис» — это место, где каждый может познакомиться с танцами народов Кавказа, а заодно ещё раз утвердиться во мнении, что все люди — братья, а искусство — один из путей к объединению и взаимопониманию. Мы рады абсолютно всем независимо от национальности. Сейчас у нас занимаются примерно 70 человек: и детей, и взрослых. Регулярно участвуем в городских фестивалях, проводим свои праздники. Вообще, говоря о культуре и традициях народов Кавказа, танцам я бы уделил первое место. А на вторую строчку, конечно, поставил национальную кухню. Кавказские блюда и сладости очень разнообразны. Могу с уверенностью сказать, что именно у моего народа самое важное место на праздничном столе занимают осетинские пироги. Любой человек, хотя бы раз их попробовавший, сразу же влюбится в разнообразные вкусы: пироги с сыром, с картошкой, с зеленью, с мясом... В то же время немногие знают: для осетин это не просто еда. Пироги ещё несут и сакральный смысл, что отражено даже в нартском эпосе — древних сказаниях народа. Так, например, во время торжеств на стол всегда подаются три пирога, сложенные один на другой, и в порядке строгой очерёдности произносятся молитвы. Три пирога символизируют Бога, солнце (небо) и землю. А на поминальный стол подаются только два пирога — тот, что означает солнце, отсутствует. Эти традиции соблюдаются абсолютно всеми осетинами и выходцами из Осетии. Другой немаловажный пример, который также характеризует осетин как приверженцев старинных обычаев и верований, — это сама религия. Мы в большинстве своём христиане (Алания приняла христианство ещё 11 веков назад), но есть среди нас и мусульмане. При этом и православие, и ислам сочетаются с древними верованиями, которые, немного изменившись, дошли до наших дней и исповедуются многими поколениями моего народа. К слову, не так давно в России провели масштабное исследование, которое показало, что именно в Северной Осетии больший процент опрошенных в качестве своей религии указали верования предков. Ко всему этому лично я отношусь спокойно и с пониманием, а когда меня спрашивают о религии, отвечаю просто: «Я — осетин». Каждый вправе верить в то, во что он хочет. Главное, чтобы это было искренне и с пониманием. Очень жаль, что многие мои земляки начинают забывать родной язык, к слову, единственный из ныне живых, вобравший в себя элементы скифо–сарматского языкового прошлого. Поэтому мне неприятно, а иногда и вовсе страшно, когда я встречаю молодых людей, которые если и понимают осетинский, то не говорят на нём. И хотя носителей нашего языка достаточно много, особенно в самой Осетии, но ещё десять лет назад ЮНЕСКО внесла его в группу «уязвимых языков», то есть находящихся под угрозой исчезновения. Для нас, осетин, как и для представителей других национальностей, важно сохранить единство и взаимопонимание. Ведь то, как мы мыслим и какие решения принимаем сегодня, в недалёком будущем может отразиться на всём нашем народе. Наши люди Казбек Каргинов Около 40 лет проработал на Норильском комбинате, прошёл трудовой путь от проходчика до руководителя горнорудного управления НГМК и директора концерна «Норильский никель» по сырьевой базе. В начале – середине 2000–х был заместителем гендиректора, а затем и советником гендиректора «Норникеля». Доктор технических наук. Алан Лолаев С 1980–х годов преподавал в Норильском индустриальном институте. В 2000–х годах был заместителем главы Норильска по вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодёжной политики. Возглавлял ассоциацию высших учебных заведений Норильска. Доктор технических наук. Дебола Алкацев В Норильск, а точнее в Норильлаг, попал в середине 1940–х годов. После освобождения и реабилитации — с начала 1960–х — заместитель директора рудника «Угольный ручей». Внештатный корреспондент «Заполярной Правды», участник созданного при ней литературного объединения, соавтор первой книги про Авраамия Завенягина.

Михаил Туаев Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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