«Норникель» продолжает внедрять цифровые технологии в горном производстве. На руднике «Комсомольский» готовятся к открытию Центра планирования и контроля горных работ.
|В новом оперцентре будут созданы современные рабочие места, удобные и эргономичные
Первый уникальный операционный центр заработал в июле прошлого года на «Октябрьском». В 2020–м «Норникель» планирует запустить аналогичные центры на всех горнодобывающих предприятиях Заполярного филиала и на руднике «Северный» Кольской ГМК. Первый на очереди — «Комсомольский». Сейчас его годовой объём добычи руды составляет 3,8 млн тонн. При нынешней производительности предприятие обеспечено рудными запасами более чем на 100 лет. В соответствии с концепцией развития сырьевой базы «Норникеля» объёмы добычи к 2030 году должны увеличиться на 24%.
Стоимость реализации проекта на «Комсомольском» составляет 172 миллиона рублей. Больше половины этой суммы потрачено на закупку оборудования и прокладку коммуникаций, в том числе на три видеостены UniSee UNI–8002 производства бельгийской компании BARCO. Здесь будет отображаться информация, касающаяся всех технологических процессов на предприятии. И таким образом можно контролировать, например, работу подземной техники, причём в режиме реального времени. Или просмотреть трёхмерный план всего рудника, масштабировать для наглядности протекающие процессы. Благодаря охвату всех выработок сетью Wi–Fi и работающим системам зонального позиционирования появляется возможность отследить под землёй местонахождение каждого работника.Фантастическая реальность
Руководитель центра планирования рудника «Комсомольский» Алан Маргиев признаётся, что каких– то пять лет назад всё это и ему казалось фантастикой.
— Нас можно назвать пионерами в данной области. Нигде в России вы больше не встретите горного предприятия, оснащённого таким современным оборудованием для визуализации и консолидации информации о технологических процессах. Мы хотим максимально эффективно использовать все имеющиеся у нас ресурсы, — отметил он. — Большая часть функций будущего центра на руднике выполняется и сейчас. Для этого используются системы зонального позиционирования, газового контроля, позиционирования технологического транспорта и персонала, автоматические системы оповещения о пожарах. Однако ведётся эта работа разными службами, у которых зачастую в арсенале только телефон и журнальная отчётность. Всё это отдельные звенья, которые новый оперцентр соберёт в единую цепь.
Демонтажные, строительные и отделочные работы на объекте ведутся норильской фирмой–подрядчиком «Стройтекс». Вместо обычного монолитного пола в центре будет съёмный фальшпол, под которым укроются кабель–каналы для подключения и обслуживания оборудования. Вместо привычного гипсокартона для облицовки стен использовали современные трудногорючие декоративные панели с антивандальным покрытием. Гендиректор подрядной организации Евгений Отсус рассказывает, что они уже завершили все черновые работы и приступили к чистовой отделке:
— Сейчас мы устанавливаем панели, клеим обои, на следующей неделе займёмся покраской и монтажом подвесных потолков. Примерно на 80% выполнены работы, связанные с электропроводкой и вентиляцией. Сейчас электромонтажники делают разводку под розетки. Думаю, через неделю–полторы начнём вешать светильники.
По его словам, отставание по срокам связано с задержками поставок материалов из–за нелётной погоды. Тем не менее ко второй половине марта центр будет готов к открытию.IT–пространство
Общая площадь будущего оперцентра составляет примерно 750 квадратных метров. В этом пространстве разместятся рабочие кабинеты руководителей и главных специалистов, диспетчерская и центр планирования, гардероб, венткамера, серверная. Главное помещение с видеостенами будет разделено стеклянными перегородками, отделяющими планировщиков от диспетчеров, чтобы службы не мешали друг другу. Там же предусмотрен конференц–зал.
Сейчас численность оперцентра — 15 человек. Причём семь из них — новые сотрудники, прошедшие специальное обучение для работы с высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением. В будущем планируется расширить штат до 30 человек. В него войдут и главные инженеры шахт.
Как отметил Алан Маргиев, следующий этап модернизации рудника предусматривает исключение человеческого труда в наиболее опасных местах.
— Уже сейчас у нас есть автоматические буровые, которые сами ведут бурение. От человека требуется только задать им алгоритм работы. После бурения такой машиной — забой идеальный, потому что чётко соблюдаются все требуемые параметры: расстояние между шпурами, углы и глубина. В перспективе можно будет отправлять из оперцентра в подземную часть рудника паспорт бурения на эту машину, а людям лишь останется пригнать технику к месту проведения работ.
Таким образом, введение в эксплуатацию центров планирования и контроля горных работ обеспечит повышение не только эффективности, но и безопасности горного производства. А пока предстоит внедрить и распространить инновационные IT– технологии, чтобы вчерашняя фантастика стала повседневной реальностью.Надежда Петрова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда