[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Альтернатива

На все случаи жизни

На прошлой неделе на площадку рудника «Скалистый» по- ступила первая вода c новой газовой водогрейной котельной.

Котельная промплощадки «Скалистого» может работать в трёх режимах — Работа котельной предусмотрена в трёх режимах. Основной — при нём осуществляется теплоснабжение только рудника «Скалистый», – поясняет начальник управления тепловодоснабжения АО «НТЭК» Владимир Степанов. – Второй режим – резервный, при нём при дефиците тепловой мощности на ТЭЦ-2 предусмотрено и теплоснабжение других потребителей площадки Талнах. Возможна подача теплоносителя в сеть. И третий режим – экономичный: при температуре наружного воздуха до минус 20 градусов и выше оборудование котельной находится в резерве. Она готова в любой момент взять на себя нагрузку по подаче тепла в сеть, но при этом тепловой энергии не производит. Следующий этап пусконаладочных работ — регулировка оборудования под нагрузкой. Котлы уже подготовили, промыли, проверили сетевые насосы, провели ряд регламентных мероприятий. Но даже при полной готовности оборудования выход на рабочие параметры проводится поэтапно. Для производства тепла и его дальнейшей передачи на рудник «Скалистый» установлены шесть водогрейных водотрубных газо-плотных котлов российской компании «Поликрафт Энергомаш» теплопроизводительностью 23,26 МВт каждый. Общая установленная мощность с учётом резервного котла составляет 139,56 МВт. Топливом служит природный газ, который подаётся по смонтированному работниками Заполярной строительной компании газопроводу протяжённостью более 15 км. Под руководством шеф–инженеров фирмы «КЭР–Инжиниринг» осуществлён пробный розжиг всех шести котлов, завершаются работы по подготовке внутреннего теплового контура котельной. Они включают в себя промывку, щелочение, заполнение котлов теплоносителем с использованием установки химической водоподготовки. Тепло будет подаваться в административно–бытовой комплекс «Скалистого», на поверхностно–закладочный комплекс (ПЗК–2), вентиляционно–закладочный ствол (ВЗС–1), вентиляционно–скиповой ствол (ВСС–1) и другие объекты.

Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Работа котельной предусмотрена в трёх режимах. Основной — при нём осуществляется теплоснабжение только рудника «Скалистый», – поясняет начальник управления тепловодоснабжения АО «НТЭК» Владимир Степанов. – Второй режим – резервный, при нём при дефиците тепловой мощности на ТЭЦ-2 предусмотрено и теплоснабжение других потребителей площадки Талнах. Возможна подача теплоносителя в сеть. И третий режим – экономичный: при температуре наружного воздуха до минус 20 градусов и выше оборудование котельной находится в резерве. Она готова в любой момент взять на себя нагрузку по подаче тепла в сеть, но при этом тепловой энергии не производит.Следующий этап пусконаладочных работ — регулировка оборудования под нагрузкой. Котлы уже подготовили, промыли, проверили сетевые насосы, провели ряд регламентных мероприятий. Но даже при полной готовности оборудования выход на рабочие параметры проводится поэтапно.Для производства тепла и его дальнейшей передачи на рудник «Скалистый» установлены шесть водогрейных водотрубных газо-плотных котлов российской компании «Поликрафт Энергомаш» теплопроизводительностью 23,26 МВт каждый. Общая установленная мощность с учётом резервного котла составляет 139,56 МВт. Топливом служит природный газ, который подаётся по смонтированному работниками Заполярной строительной компании газопроводу протяжённостью более 15 км.Под руководством шеф–инженеров фирмы «КЭР–Инжиниринг» осуществлён пробный розжиг всех шести котлов, завершаются работы по подготовке внутреннего теплового контура котельной. Они включают в себя промывку, щелочение, заполнение котлов теплоносителем с использованием установки химической водоподготовки.Тепло будет подаваться в административно–бытовой комплекс «Скалистого», на поверхностно–закладочный комплекс (ПЗК–2), вентиляционно–закладочный ствол (ВЗС–1), вентиляционно–скиповой ствол (ВСС–1) и другие объекты.

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