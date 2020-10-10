[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Перспективы

Глубокий опыт

В конце 2019 года работники фирмы Thyssen Schachtbau GmbH завершили проходку скипо–клетьевого ствола (СКС) № 1. Сейчас ведутся работы по его переоснащению.

За время строительства СКС–1 шахтостроители подняли более 330 000 тысяч кубометров отбитой горной массы, на поверхности построено 16 объектов, необходимых для проходки. Из них 12 останутся для постоянной эксплуатации ствола. Достигнута проектная глубина СКС–1 — 2 050,5 метра, сейчас ведётся демонтаж проходческого оборудования и металлоконструкций с последующей установкой коммуникаций для постоянной эксплуатации: клетей, скипов, конвейерного оборудования и загрузки скипов, площадок посадки–выхода людей, систем энергообеспечения, управления, автоматизации, связи на горизонтах и т. д. Ствол также будет оборудован кабельными линиями и трубопроводами стволового водоотлива, сжатого воздуха и пожаротушения. Для безаварийной работы и предотвращения доступа воды стенки ствола покрыли слоем бетона толщиной до полуметра с армировкой. Здесь также установили направляющие проводники, по которым будут двигаться клеть, скипы, противовес, — в общей сложности более 1 657 тонн металлоконструкций. На полную переоснастку СКС–1 потребуется около 17 месяцев. По плану работы завершатся во втором квартале 2021 года. Годом раньше, в августе 2018–го, специалисты Thyssen Schachtbau GmbH завершили проходку ствола ВС–10 до проектной глубины 2 056 м. Теперь это самый глубокий ствол в Евразии. Строрительство обоих стволов заняло порядка 10 лет. За это время общая стоимость проекта развития рудника «Скалистый» составила около 2,1 млрд долларов. Более 1 млрд долларов из этой суммы было направлено на строительство стволов ВС–10 и СКС–1. Реализация столь масштабных проектов за полярным кругом с использованием уникальных технологических решений и оборудования позволила получить специалистам Заполярного филиала «Норникеля» бесценный опыт международного сотрудничества в самых разных направлениях.

Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда За время строительства СКС–1 шахтостроители подняли более 330 000 тысяч кубометров отбитой горной массы, на поверхности построено 16 объектов, необходимых для проходки. Из них 12 останутся для постоянной эксплуатации ствола.Достигнута проектная глубина СКС–1 — 2 050,5 метра, сейчас ведётся демонтаж проходческого оборудования и металлоконструкций с последующей установкой коммуникаций для постоянной эксплуатации: клетей, скипов, конвейерного оборудования и загрузки скипов, площадок посадки–выхода людей, систем энергообеспечения, управления, автоматизации, связи на горизонтах и т. д. Ствол также будет оборудован кабельными линиями и трубопроводами стволового водоотлива, сжатого воздуха и пожаротушения.Для безаварийной работы и предотвращения доступа воды стенки ствола покрыли слоем бетона толщиной до полуметра с армировкой. Здесь также установили направляющие проводники, по которым будут двигаться клеть, скипы, противовес, — в общей сложности более 1 657 тонн металлоконструкций.На полную переоснастку СКС–1 потребуется около 17 месяцев. По плану работы завершатся во втором квартале 2021 года.Годом раньше, в августе 2018–го, специалисты Thyssen Schachtbau GmbH завершили проходку ствола ВС–10 до проектной глубины 2 056 м. Теперь это самый глубокий ствол в Евразии.Строрительство обоих стволов заняло порядка 10 лет. За это время общая стоимость проекта развития рудника «Скалистый» составила около 2,1 млрд долларов. Более 1 млрд долларов из этой суммы было направлено на строительство стволов ВС–10 и СКС–1.Реализация столь масштабных проектов за полярным кругом с использованием уникальных технологических решений и оборудования позволила получить специалистам Заполярного филиала «Норникеля» бесценный опыт международного сотрудничества в самых разных направлениях.

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