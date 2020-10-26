[Индекс номера 11 (18.02.2020)]



Ремонты

От дома к дому

В Норильске приступили к реализации трёхлетнего плана капитальных ремонтов.

Региональная программа капремонтов реализуется в нашем городе с 2016-го. В прошлом году из 110 домов, где должны были провести 115 видов работ, фактически отремонтировали 86 (91 вид работ). В 63 домах обновляли крыши; в 18 - систему электроснабжения, в 3 – отопление, ещё в 3 – горячее водоснабжение. Привели в порядок и фасады четырёх домов: на Ленинском проспекте, 39; ул. Горняков, 7; ул. Талнахской, 9; ул. Школьной, 5. Для оставшихся 24 домов разработан план работ. 20 из них отремонтируют до ноября, а в четырёх случаях, - эти здания являются объектами культурного наследия, - подыскивают исполнителей проектно-сметной документации.

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Региональная программа капремонтов реализуется в нашем городе с 2016-го. В прошлом году из 110 домов, где должны были провести 115 видов работ, фактически отремонтировали 86 (91 вид работ). В 63 домах обновляли крыши; в 18 - систему электроснабжения, в 3 – отопление, ещё в 3 – горячее водоснабжение. Привели в порядок и фасады четырёх домов: на Ленинском проспекте, 39; ул. Горняков, 7; ул. Талнахской, 9; ул. Школьной, 5. Для оставшихся 24 домов разработан план работ. 20 из них отремонтируют до ноября, а в четырёх случаях, - эти здания являются объектами культурного наследия, - подыскивают исполнителей проектно-сметной документации.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















