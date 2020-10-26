[Индекс номера 11 (18.02.2020)]

 Ремонты 
От дома к дому

В Норильске приступили к реализации трёхлетнего плана капитальных ремонтов.
Региональная программа капремонтов реализуется в нашем городе с 2016-го. В прошлом году из 110 домов, где должны были провести 115 видов работ, фактически отремонтировали 86 (91 вид работ). В 63 домах обновляли крыши; в 18 - систему электроснабжения, в 3 – отопление, ещё в 3 – горячее водоснабжение. Привели в порядок и фасады четырёх домов: на Ленинском проспекте, 39; ул. Горняков, 7; ул. Талнахской, 9; ул. Школьной, 5. Для оставшихся 24 домов разработан план работ. 20 из них отремонтируют до ноября, а в четырёх случаях, - эти здания являются объектами культурного наследия, - подыскивают исполнителей проектно-сметной документации.

Фото Владимира МАКУШКИНА
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Ремонты 
В Норильске приступили к реализации трёхлетнего плана капитальных ремонтов.

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