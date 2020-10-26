Три периода по пятнадцать минут - именно столько времени провели на льду хоккеисты Норильска и Таймыра, участники товарищеского благотворительного матча, состоявшегося в Дудинке.
Программа встречи, посвящённой 75-й годовщине Великой Победы и Дню защитника Отечества, помимо спортивного состязания включала благотворительную лотерею и аукцион. Партнёрами мероприятия выступили норильский благотворительный фонд «Территория добра», Таймырский молодёжный центр, Дудинский колледж, Ледовая арена «Таймыр» и Городской дом культуры Дудинки.
Хоккеисты собрались на льду по инициативе хозяев площадки. С их стороны клюшки в руки взяли глава района Евгений Вершинин, председатель районного Совета Владимир Шишов и глава Дудинки Юрий Гурин. В команду Норильска вошли приверженцы хоккея под наставничеством тренера Александра Тимченко. И некоторые из них способны дать фору профессионалам. Так, например, капитан сборной Норильска, начальник управления общественных связей городской администрации Владимир Баринов, играет в хоккей с шести лет.
Подробнее об этом читайте в «Заполярной Правде» 21 февраля.Фото Дениса КОЖЕВНИКОВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда