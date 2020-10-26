[Индекс номера 11 (18.02.2020)]

 Есть повод! 
Команда победителей

В Городском центре культуры подвели спортивные итоги 2019 года. Заслуженных наград были удостоены лучшие спортсмены и тренеры Норильска. Не обошли стороной «Заполярную Правду» - наша газета в очередной раз получила почётный кубок за пропаганду здорового образа жизни и помощь в развитии спорта и физической культуры.
На встрече, организованной управлением по спорту администрации Норильска, по традиции собралась вся спортивная общественность города. С приветственной речью к норильчанам обратился глава Норильска Ринат Ахметчин. Он отметил большой вклад спортсменов в улучшение общего имиджа города, пожелал им не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты.
- Вас с детства приучают преодолевать трудности, а добиться чего-то значимого в спорте, как, впрочем, и в повседневной жизни, можно лишь тогда, когда ты изо дня в день следуешь своей цели. Мне приятно, что наших спортсменов знают не только на краевом, но и на всероссийском и даже на международном уровнях. Вы –команда победителей, - сказал градоначальник.

Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 21 февраля.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Ремонты 
В Норильске приступили к реализации трёхлетнего плана капитальных ремонтов.

Хоккей 
Три периода по пятнадцать минут - именно столько времени провели на льду хоккеисты Норильска и Таймыра, участники товарищеского благотворительного матча, состоявшегося в Дудинке.

Есть повод! 
В Городском центре культуры подвели спортивные итоги 2019 года. Заслуженных наград были удостоены лучшие спортсмены и тренеры Норильска. Не обошли стороной «Заполярную Правду» - наша газета в очередной раз получила почётный кубок за пропаганду здорового образа жизни и помощь в развитии спорта и физической культуры.

Обыкновенные герои 
Слушая рассказ начальника технического отдела ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт» Сергея Куценко о службе в Афганистане в автомобильном батальоне с февраля 1980 по июнь 1981 года, я в голове рисую картину: через один из перевалов по дороге на Кабул медленно движется вереница наших военных грузовиков, притаившиеся в камнях на склонах гор душманы наводят прицел на кабины...

Тема недели 
Главная мировая кинопремия - «Оскар» - в этом году побила собственный антирекорд по снижению зрительского интереса.

Новости:
 18 февраля 2020 
17:46 В Норильске выявили лучших рапиристов.
17:38 Ещё пяти выпускникам Норильского детского дома вручили ключи от отремонтированных квартир.
17:02 Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с инициативой, касающейся опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
16:51 Во Дворце спорта «Арктика» прошёл городской турнир по дзюдо.
16:44 В Норильске будет создана дирекция по строительству.
16:43 Норильские парламентарии утвердили корректировку главного финансового документа города на текущий год.
16:08 В понедельник произошло семь ДТП, в трёх пострадали люди.
16:02 Глава Норильска Ринат Ахметчин подвёл итоги работы за прошлый год.
14:49 В Норильске проходит розыгрыш Кубка города по армрестлингу.
14:46 На припаркованный во дворе ул. Кирова, 29, автомобиль упала глыба льда.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх
Array ( [0] => 2020 [1] => 11 [2] => 3 )