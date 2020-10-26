[Индекс номера 11 (18.02.2020)]



Есть повод!

Команда победителей

В Городском центре культуры подвели спортивные итоги 2019 года. Заслуженных наград были удостоены лучшие спортсмены и тренеры Норильска. Не обошли стороной «Заполярную Правду» - наша газета в очередной раз получила почётный кубок за пропаганду здорового образа жизни и помощь в развитии спорта и физической культуры.

На встрече, организованной управлением по спорту администрации Норильска, по традиции собралась вся спортивная общественность города. С приветственной речью к норильчанам обратился глава Норильска Ринат Ахметчин. Он отметил большой вклад спортсменов в улучшение общего имиджа города, пожелал им не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты. - Вас с детства приучают преодолевать трудности, а добиться чего-то значимого в спорте, как, впрочем, и в повседневной жизни, можно лишь тогда, когда ты изо дня в день следуешь своей цели. Мне приятно, что наших спортсменов знают не только на краевом, но и на всероссийском и даже на международном уровнях. Вы –команда победителей, - сказал градоначальник.

Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 21 февраля.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На встрече, организованной управлением по спорту администрации Норильска, по традиции собралась вся спортивная общественность города. С приветственной речью к норильчанам обратился глава Норильска Ринат Ахметчин. Он отметил большой вклад спортсменов в улучшение общего имиджа города, пожелал им не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты.- Вас с детства приучают преодолевать трудности, а добиться чего-то значимого в спорте, как, впрочем, и в повседневной жизни, можно лишь тогда, когда ты изо дня в день следуешь своей цели. Мне приятно, что наших спортсменов знают не только на краевом, но и на всероссийском и даже на международном уровнях. Вы –команда победителей, - сказал градоначальник.Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 21 февраля.

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