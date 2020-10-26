[Индекс номера 11 (18.02.2020)]

 Обыкновенные герои 
Дорога на Кабул

Слушая рассказ начальника технического отдела ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт» Сергея Куценко о службе в Афганистане в автомобильном батальоне с февраля 1980 по июнь 1981 года, я в голове рисую картину: через один из перевалов по дороге на Кабул медленно движется вереница наших военных грузовиков, притаившиеся в камнях на склонах гор душманы наводят прицел на кабины...
...Дорога до Кабула занимала от двух до трёх суток, в зависимости от обстановки. Ночью старались не ехать, но останавливаться где попало тоже нельзя – нужно было добраться до своих, чтоб быть под защитой. И не всегда это получалось – техника есть техника. К тому же машины были загружены под завязку и ехали очень медленно, ломались. При этом ни бронетехника, ни подразделения охраны колонны не сопровождали. Самим и отстреливаться приходилось, и груз отбивать. Поначалу использовали только автоматы, позже – зенитные установки, их ставили на кузовы бортовых автомобилей. Хотя наш герой не раз бывал в переделках, Бог миловал – ни ранений, ни контузий.

Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 21 февраля.

Фото Владимира МАКУШКИНА
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Слушая рассказ начальника технического отдела ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт» Сергея Куценко о службе в Афганистане в автомобильном батальоне с февраля 1980 по июнь 1981 года, я в голове рисую картину: через один из перевалов по дороге на Кабул медленно движется вереница наших военных грузовиков, притаившиеся в камнях на склонах гор душманы наводят прицел на кабины...

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