[Индекс номера 11 (18.02.2020)]



Обыкновенные герои

Дорога на Кабул

Слушая рассказ начальника технического отдела ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт» Сергея Куценко о службе в Афганистане в автомобильном батальоне с февраля 1980 по июнь 1981 года, я в голове рисую картину: через один из перевалов по дороге на Кабул медленно движется вереница наших военных грузовиков, притаившиеся в камнях на склонах гор душманы наводят прицел на кабины...

...Дорога до Кабула занимала от двух до трёх суток, в зависимости от обстановки. Ночью старались не ехать, но останавливаться где попало тоже нельзя – нужно было добраться до своих, чтоб быть под защитой. И не всегда это получалось – техника есть техника. К тому же машины были загружены под завязку и ехали очень медленно, ломались. При этом ни бронетехника, ни подразделения охраны колонны не сопровождали. Самим и отстреливаться приходилось, и груз отбивать. Поначалу использовали только автоматы, позже – зенитные установки, их ставили на кузовы бортовых автомобилей. Хотя наш герой не раз бывал в переделках, Бог миловал – ни ранений, ни контузий.

Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 21 февраля.

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда ...Дорога до Кабула занимала от двух до трёх суток, в зависимости от обстановки. Ночью старались не ехать, но останавливаться где попало тоже нельзя – нужно было добраться до своих, чтоб быть под защитой. И не всегда это получалось – техника есть техника. К тому же машины были загружены под завязку и ехали очень медленно, ломались. При этом ни бронетехника, ни подразделения охраны колонны не сопровождали. Самим и отстреливаться приходилось, и груз отбивать. Поначалу использовали только автоматы, позже – зенитные установки, их ставили на кузовы бортовых автомобилей. Хотя наш герой не раз бывал в переделках, Бог миловал – ни ранений, ни контузий.Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 21 февраля.

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