[Индекс номера 12 (21.02.2020)]

 Дела духовные 
В сердце Снежногорска

Глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель горсовета Александр Пестряков и представители духовенства посетили самый отдалённый норильский район — Снежногорск.
Храм Сретения Господня — самое светлое место посёлка
Священнослужители провели в снежногорском храме торжественную литургию в честь празднования Сретения Господня. Кстати, храм, достроенный и освящённый летом прошлого года, назван в честь этого престольного праздника.
Ринат Ахметчин подарил Снежногорску икону Николая Чудотворца, выполнив таким образом обещание, данное на открытии Сретенского храма. Глава Норильска запланировал тогда приобрести икону для того, «чтобы зимой жители посёлка могли согревать не только руки, но и сердца». Депутаты горсовета эту идею поддержали. Сегодня, вручив подарок, Ринат Ахметчин уверен: «Благодаря этой замечательной иконе люди смогут быть ближе к духовным началам и жить в Снежногорске долго и счастливо, стремясь к процветанию».
Секретарь Норильской епархии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской иеромонах Герман (Мельников) поблагодарил власти Норильска за внимание к делам православия, за благородный поступок и обратился к прихожанам.
– Этот храм особенно дорог нашему епархиальному управлению. Мы участвовали в его строительстве на всех этапах и очень рады, что он не пустует и вы храните его в порядке и чистоте. Надеемся, что икона займёт здесь достойное место, — отметил иеромонах.
Сегодня в Снежногорске — около тысячи жителей. И практически каждый из них хоть раз да обращался за помощью, советом или благословением к настоятелю храма отцу Александру, который, кстати, работает ещё и старшим мастером на Усть–Хантайской ГЭС. Он рассказал, что на совместные молитвы верующие Снежногорска стали собираться ещё в 1990–е: сначала — на квартирах, потом — в одном из помещений администрации. Позже часовню оборудовали в одном из зданий при ГЭС.
Когда здание, построенное в 1950–е, обветшало и просело, за финансовой поддержкой обратились в «Норникель». 29 августа 2017 года епископ Норильский и Туруханский Агафангел освятил место под строительство нового сооружения. Всем миром за два года управились. И сейчас невозможно пройти мимо храма, хотя бы на минуту не задумавшись о вечном.

Надежда Сидор
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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Дела духовные 
Глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель горсовета Александр Пестряков и представители духовенства посетили самый отдалённый норильский район — Снежногорск.

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Общество 
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Память 
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На прошлой неделе в Норильске завершилось голосование по выбору общественной территории, которую благоустроят будущим летом. Результаты его уже известны — большая часть опрошенных норильчан отдала предпочтение зоне отдыха в районе дома № 48 на улице Талнахской.

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— Наш город преображается и становится более комфортным для жителей, и важно, что решение о том, каким ему быть, принимаем мы сами. Существование таких проектов, как «Формирование комфортной городской среды», — большая удача для Норильска

И я там был 
В Норильске прошёл праздник для ценителей современного искусства.

Есть повод 
В Городском центре культуры подвели спортивные итоги 2019 года. Заслуженных наград были удостоены лучшие спортсмены и тренеры Норильска. Не обошли стороной и «Заполярную Правду» — наша газета в очередной раз получила почётный кубок за пропаганду здорового образа жизни и помощь в развитии спорта и физической культуры.

Хоккей 
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Интервью 
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 21 февраля 2020 
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