[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Визитная карточка

Пусть горит зелёный свет

Норильская железная дорога — одна из самых необычных в мире. Это замкнутая, «островная» железнодорожная сеть, крупнейшая ведомственная железная дорога на пространстве бывшего СССР. Созданное для перевозки грузов «Норникеля» подразделение теперь называется Предприятие технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ).

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, норильчане! Приближается 85–летний юбилей компании. Это наш общий праздник, который объединяет всех жителей Норильска. В этот день мы ощущаем себя частью единого целого — одной большой семьёй, гордимся славной трудовой историей Норильска, его достижениями и традициями. В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом тех, кто ценой своих жизней и здоровья поднимал Норильск, кто в военные годы работал по 16–17 часов, выполняя норму за ушедших на фронт товарищей. В преддверии празднования 75–й годовщины Великой Победы хочу почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В нашей памяти навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто выдержал все испытания, выстрадал Победу, которая дала возможность мирно работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы испытываем чувство гордости и удовлетворения за проделанную работу, благодаря которой железная дорога за 84–летнюю историю сохранила свою значимость для компании. Дорогие земляки! Искренне желаю от всего коллектива и от себя лично здоровья, силы духа, целеустремлённости и уверенности в завтрашнем дне! Пусть горит зелёный свет любым вашим начинаниям и желаниям! Александр Гороховский, начальник Предприятия технологического железнодорожного транспорта начальник Предприятия технологического железнодорожного транспорта Колёса диктуют вагонные Предприятие живёт в состоянии непрерывной модернизации производства. В 2018 году здесь окончательно отказались от ручной электрожезловой системы управления движением, которая работала с 40–х годов прошлого века. Последним на новую полуавтоматическую систему был переведён перегон «Пост Октябрьский» — «Комсомольская». А устаревшую по всем параметрам систему отправили в музей. Когда на железную дорогу пришла релейная система управления — это казалось революцией и верхом совершенства. Теперь её активно вытесняет микропроцессорная электроника, позволяющая контролировать ситуацию в режиме удалённого контроля на участках из нескольких станций. Последний этап этой работы — перевод на микропроцессорную систему Дудинского железнодорожного узла. Все новшества на железной дороге ориентированы на компьютеризацию технологической цепочки и преследуют главную цель — исключить участие человека в опасных производственных процессах. На путях препятствий достаточно, тут как нигде актуальна фраза о перманентной виновности стрелочника. Новые системы позволяют исключить человеческий фактор — образно говоря, убрать пресловутого стрелочника. Технологии постоянно совершенствуются. В 2018 году завершилась программа капитального ремонта и продления срока службы магистральных локомотивов серии 2Т116. Начиная с 2011 года, норильчане отправляли на ремонт в Воронеж свой подвижной состав — по два спаренных тепловоза в год. Программа ремонта и продления ресурсов охватила весь локомотивный парк. Сейчас на ПТЖТ ждут магистральный локомотив 2Т25К в современной версии, который должен заменить предшественников, отработавших в Заполярье по 45 лет. Кроме магистральных, на железной дороге обновляют и маневровые тепловозы серии ТЭМ18ДМ. В конце 2019 года их парк пополнился тремя локомотивами, модернизированными по технологии Cummins. Машины оборудованы двумя дизелями, основной из которых может отключаться для «отдыха» и экономии топлива. Поддержание систем тепловоза в состоянии постоянной готовности обеспечивается вспомогательным дизелем. Ключевыми требованиями к модернизации тепловозов являются высокий коэффициент полезного использования двигателя, снижение эксплуатационных затрат, продление срока службы и улучшение условий труда локомотивных бригад. В 2019 году введён в эксплуатацию снегоочиститель высокой мощности «Ураган», построенный по заказу «Норникеля» тихорецкими машиностроителями. Построенный, что называется «с чистого листа», при непосредственном участии главного механика Олега Сафина и начальника предприятия Александра Гороховского. На одном из магистральных тепловозов ПТЖТ проводятся опытно–промышленные испытания программно–аппаратного комплекса «Планшет машиниста». Техническая документация, электрические и пневматические схемы, база организационно–распорядительных, нормативно–технических документов и другая необходимая машинисту информация находится в памяти планшета и постоянно обновляется по Wi–Fi. За 84 года своего существования норильская железная дорога приобрела огромный опыт и, продолжая развиваться, по праву может считаться основой транспортной системы Заполярного филиала «Норникеля». ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ Руда – главный груз 1920 год — начало изысканий для строительства железной дороги Дудинка — Норильск экспедицией комитета Северного морского пути. 1936 год — отправился первый поезд от Валька до Нулевого пикета. 1937 год — в Норильск из Дудинки пришёл первый поезд. 1939 год — открылось пассажирское движение на Норильской железной дороге. 1940 год — начата перешивка железной дороги на широкую колею. 1943 год — активное развитие железнодорожных станций. Увеличение интенсивности движения поездов — до 14 пар в сутки. 1947 год — началось строительство железной дороги широкой колеи Норильск — Кайеркан. 1952 год — отправился первый поезд широкой колеи из Дудинки в Норильск. 1953 год — остановлено движение поездов по узкоколейной железной дороге Дудинка — Норильск (за 16 лет перевезено около 22 млн тонн грузов). 1967 год — открыто пассажирское движение поездов на линии Норильск — Талнах. 1972 год — закончил свою работу последний паровоз серии 9П. 1974 год — открыто регулярное движение электропоездов серии СР из Норильска в Дудинку. 1977 год — получены тепловозы серии ТЭ–109. 1980 год — электроснабжение сети переведено на напряжение 3300 вольт, введены в эксплуатацию магистральные электровозы серии ВЛ–22м. 1985 год — перевод всех пассажирских перевозок на электропоезда серии ЭР–2 в северном исполнении. 1998 год — прекращена эксплуатация электротяги на Норильской железной дороге. 2005 год — внедрение автоматизации и централизации железнодорожных станций. 2009 год — внедрение автоматизированной системы мониторинга и диспетчеризации транспорта. Введён в эксплуатацию маневровый тепловоз, модернизированный по технологии General Electric. 2013 год — Норильская железная дорога переименована в Предприятие технологического железнодорожного транспорта.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА и Алексея АРЛЮКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















