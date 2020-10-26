[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Наш общий юбилей

Норильску из Сочи

«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

• Вячеслав Коржов приехал в Норильск в 1971 году. Сначала работал пожарным, в 1974 году был принят стропальщиком на никелевый завод. В 1990 году возглавил бригаду стропальщиков на «Надежде» . • С 1998 по 2009 год – председатель совета бригадиров сначала Норильского комбината, затем Заполярного филиала и ГМК «Норильский никель». • Уже больше десяти лет живёт в Сочи. Новости о городе, которому отдано 38 лет, узнаёт от бывших коллег. Встречается с северянами часто – его дом находится недалеко от санатория «Заполярье». Сочи. Морской вокзал. Дорогие норильчане! Я даже не думал, что город, о котором я узнал на одном из школьных уроков, станет настолько родным. Скучаю ли я? Да, скучаю. По работе, заводу, людям и тем встречам на Ветеранов, 19, где собирался совет бригадиров. Мы многое обсуждали, иногда спорили, но всегда находили решение той или иной проблемы, помогали как работающим специалистам, так и вышедшим на пенсию. В Норильске у нас была большая крепкая семья. Она есть и сейчас, просто кто–то, как и я, уехал на материк. Сейчас у вас за окном снег, а у меня — мимоза и кипарисы. Я знаю, как не хватает северянам солнца и тепла. Прожив в Норильске почти 40 лет, я так и не смог полюбить его суровый климат. И всё же заполярный город с его морозами, метелями и коротким летом всегда будет в моём сердце и только в приятных воспоминаниях. В преддверии юбилея «Норникеля» я бы хотел пожелать компании дальнейшего процветания, побольше увлечённых, неравнодушных к своей работе специалистов. Норильску — экологической чистоты, а людям, живущим здесь, — здоровья, благополучия и исполнения всех планов. Вячеслав Коржов

Наталья Никитина Фото из архива автора и с сайта commons.wikimedia.org www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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