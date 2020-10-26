[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Промышленный словарь

Горная выработка......доказанные запасы руды

Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Дробление негабаритного куска горной массы Горная выработка — искусственная полость, образовавшаяся в недрах земли или на поверхности в результате ведения горных работ. В зависимости от назначения различают горные выработки разведочные и эксплуатационные. Первые используют для поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, вторые — для разработки месторождений, то есть для извлечения полезных ископаемых из недр. Эксплуатационные выработки в зависимости от назначения разделяются на вскрывающие, подготавливающие и очистные. Вскрывающие служат для вскрытия шахтного поля. Подготовительные сооружаются для подготовки шахтного поля к разработке. В очистных ведётся добыча полезных ископаемых в промышленных масштабах. В зависимости от того, по каким породам пройдены выработки, они разделяются на пластовые и полевые. Первые проводятся по пласту полезного ископаемого, вторые — по пустым породам. В зависимости от соотношения между площадью поперечного сечения выработки и её продольным разрезом различают выработки протяжённые и объёмные. Протяжённые горные выработки разделяются на горизонтальные, наклонные и вертикальные — в зависимости от положения в пространстве. Группа компаний «Норникель» — публичное акционерное общество «Горно–металлургическая компания «Норникель» и его дочерние компании. «Норникель» является лидером в горно–металлургической промышленности России, а также крупнейшим производителем палладия и рафинированного никеля и одним из крупнейших производителей платины и меди. Производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Основными видами деятельности «Норникеля» являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. География поставок продукции охватывает свыше трёх десятков стран. Производственные подразделения группы расположены в России — в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии, Австралии и ЮАР. Заполярный филиал является ключевой ресурсной базой «Норникеля». Доказанные запасы руды — часть разведанных запасов полезных ископаемых, добыча которых экономически оправдана. Они включают в себя разубоживающие породы и предусматривают возможные потери в процессе добычи. «Норникель» обладает значительным потенциалом для поддержания экономических запасов руды на высоком уровне за счёт существенных минеральных ресурсов в действующих месторождениях. Для восполнения отрабатываемых запасов богатых и медистых руд на действующих рудниках в основном используются предполагаемые ресурсы на флангах эксплуатируемых месторождений. Перспективы развития горных работ связаны с невскрытыми пока залежами богатых руд, а также с горизонтами вкрапленных и медистых руд, которые будут последовательно и интенсивно вовлекаться в эксплуатацию.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Горная выработка — искусственная полость, образовавшаяся в недрах земли или на поверхности в результате ведения горных работ. В зависимости от назначения различают горные выработки разведочные и эксплуатационные. Первые используют для поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, вторые — для разработки месторождений, то есть для извлечения полезных ископаемых из недр. Эксплуатационные выработки в зависимости от назначения разделяются на вскрывающие, подготавливающие и очистные. Вскрывающие служат для вскрытия шахтного поля. Подготовительные сооружаются для подготовки шахтного поля к разработке. В очистных ведётся добыча полезных ископаемых в промышленных масштабах. В зависимости от того, по каким породам пройдены выработки, они разделяются на пластовые и полевые. Первые проводятся по пласту полезного ископаемого, вторые — по пустым породам. В зависимости от соотношения между площадью поперечного сечения выработки и её продольным разрезом различают выработки протяжённые и объёмные. Протяжённые горные выработки разделяются на горизонтальные, наклонные и вертикальные — в зависимости от положения в пространстве.— публичное акционерное общество «Горно–металлургическая компания «Норникель» и его дочерние компании. «Норникель» является лидером в горно–металлургической промышленности России, а также крупнейшим производителем палладия и рафинированного никеля и одним из крупнейших производителей платины и меди. Производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Основными видами деятельности «Норникеля» являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. География поставок продукции охватывает свыше трёх десятков стран. Производственные подразделения группы расположены в России — в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии, Австралии и ЮАР. Заполярный филиал является ключевой ресурсной базой «Норникеля».— часть разведанных запасов полезных ископаемых, добыча которых экономически оправдана. Они включают в себя разубоживающие породы и предусматривают возможные потери в процессе добычи. «Норникель» обладает значительным потенциалом для поддержания экономических запасов руды на высоком уровне за счёт существенных минеральных ресурсов в действующих месторождениях. Для восполнения отрабатываемых запасов богатых и медистых руд на действующих рудниках в основном используются предполагаемые ресурсы на флангах эксплуатируемых месторождений. Перспективы развития горных работ связаны с невскрытыми пока залежами богатых руд, а также с горизонтами вкрапленных и медистых руд, которые будут последовательно и интенсивно вовлекаться в эксплуатацию.

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