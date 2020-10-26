[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Общество

23 февраля — День защитника Отечества

Сегодня торжества в честь Дня защитника Отечества пройдут в Городском центре культуры.

Уважаемые мужчины Норильска! Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества! По уже сложившейся традиции с этим праздником мы поздравляем не только военнослужащих, но и всех мужчин страны. Каждому из вас так или иначе приходится стоять на защите — страны, своего дома, интересов своей семьи. Поэтому каждый из вас может смело считать этот праздник своим. Для настоящего защитника слова «патриотизм», «честь», «отвага», «мужество» — не пустые звуки. Только тот, кто обладает этими качествами, может справляться со всеми трудностями, нести груз ответственности на своих сильных плечах и носить гордое звание мужчины. Уважаемые защитники, пусть вам всегда сопутствует удача, а все преграды будут преодолимы. Здоровья, успехов, благополучия, побед на всех фронтах и надёжного тыла! Ринат Ахметчин, глава города Норильска Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов глава города Норильскапредседатель Норильского городского Совета депутатов Плечом к плечу Гостей встретит ансамбль BrassBanda Кайерканской детской школы искусств. В фойе Выставочного зала будут работать фотозона и тематическая фотовыставка. В 16.00 в Малом зале состоится церемония награждения, а в 17.00 в Большом зале — праздничный концерт «Мы — будущее Отечества». Завтра в 14.00 в оганерской библиотеке № 2 состоится рыцарский турнир «Вернёмся же к рыцарству в добрый час!». Детская библиотека им. Саши Петряева приглашает в это же время на занимательный час «Солдатская школа». В Талнахском филиале Музея Норильска (ул. Енисейская, 8а) работает выставка из личных коллекций норильчан «...И шла за танками победа». 23 февраля кинокомплекс «Родина» организует два открытых показа в видеозале, приуроченных к Дню защитника Отечества. В 14.00 пройдёт фильм «Семь пар нечистых». В 17.00 — фильм «Как я стал русским». Вход по пригласительным, количество которых ограниченно. Они будут доступны за 20 минут до начала сеансов в кассе кинокомплекса. Уточнить информацию можно по телефону 46– 23–50. Спортивные организации города также отметят праздник традиционными соревнованиями.

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