[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Память

Солдат войну не выбирает

15 февраля у памятника–мемориала «Чёрный тюльпан» состоялась церемония возложения цветов, посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В этот день вспоминают участников интернациональных конфликтов 31 год назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развёрнутым после Великой Отечественной войны. 15 февраля — памятная дата, установленная в честь этого события, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооружённых конфликтах за пределами страны. Трогательные слова о важной миссии наших воинов произнесли заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами генерал–лейтенант ФСБ России Фёдор Чередниченко, председатель Совета ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин, военный комиссар города Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района Красноярского края Валерий Нестеров и другие. В завершение мероприятия была объявлена минута молчания и все пришедшие возложили цветы к памятнику–мемориалу.

Николай Кондрашов Фото из открытых источников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 31 год назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развёрнутым после Великой Отечественной войны. 15 февраля — памятная дата, установленная в честь этого события, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны.В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооружённых конфликтах за пределами страны. Трогательные слова о важной миссии наших воинов произнесли заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами генерал–лейтенант ФСБ России Фёдор Чередниченко, председатель Совета ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин, военный комиссар города Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района Красноярского края Валерий Нестеров и другие.В завершение мероприятия была объявлена минута молчания и все пришедшие возложили цветы к памятнику–мемориалу.

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