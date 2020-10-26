15 февраля у памятника–мемориала «Чёрный тюльпан» состоялась церемония возложения цветов, посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
|В этот день вспоминают участников интернациональных конфликтов
31 год назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развёрнутым после Великой Отечественной войны. 15 февраля — памятная дата, установленная в честь этого события, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны.
В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооружённых конфликтах за пределами страны. Трогательные слова о важной миссии наших воинов произнесли заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами генерал–лейтенант ФСБ России Фёдор Чередниченко, председатель Совета ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин, военный комиссар города Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района Красноярского края Валерий Нестеров и другие.
В завершение мероприятия была объявлена минута молчания и все пришедшие возложили цветы к памятнику–мемориалу. Николай КондрашовФото из открытых источников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда