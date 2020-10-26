[Индекс номера 12 (21.02.2020)]

 Забота и почёт 
Будем жить!

Глава города Ринат Ахметчин вручил юбилейную медаль к 75–летию Победы ветерану труда Антонине Третьяковой. Всего в 2020 году такие награды получит 31 норильский ветеран.
Ринат Ахметчин: «Здоровья, душевных сил, бодрости духа вам, Антонина Яковлевна»
Своё 95–летие Антонина Яковлевна Третьякова отметит 29 марта в кругу родных и близких. Поздравят её и бывшие коллеги по работе в соцзащите. Они рассказывают, что в документах у неё всегда был порядок, она строго за этим следила, а методички, которые составляла Антонина Яковлевна, используются до сих пор.
Ветеран вспоминает:
— Как только на территорию придёт новый закон или какие-то рекомендации, всё сохраняю, подшиваю, делаю закладки. Это же удобно. Сейчас так не делают, всё в компьютере.
Антонина Яковлевна по-прежнему бодра и активна, прекрасно помнит события прошлых лет и с радостью встречает дорогих гостей. На пожелание долгих лет жизни от главы города с улыбкой отвечает:
— Сколько Бог даст, столько и буду жить. Главное — не валяться, не залежаться. Чтобы жить, надо двигаться. Вот и нахаживаю по квартире тысячи шагов. А летом «гуляю» на балконе.
— Здоровья, душевных сил, бодрости духа вам, Антонина Яковлевна, — в свою очередь говорит Ринат Ахметчин. — Разрешите по поручению президента поздравить вас с 75–летием Победы в Великой Отечественной войне и вручить вам цветы и юбилейную медаль.
Трудовая деятельность Антонины Яковлевны началась после восьми классов. Учиться дальше она возможности не имела. Нужно было зарабатывать деньги, чтобы помогать рано овдовевшему отцу, на плечи которого легла забота о пятерых детях, и поддерживать младших братьев и сестёр. Самой маленькой было три года. Война застала юную Антонину в городе Торжке Калининской области. Здесь она и попала под бомбёжку. Говорит, страшно было...
— Я родом из деревни Бушева Новгородской области, — рассказывает ветеран. — Оттуда поехала в Ленинград, где училась в восьмом классе. После школы работала нянькой. Мать малышки после окончания филологического факультета поступила в аспирантуру. Её муж и родители жили в Торжке. Туда вместе с ними я отправилась на летние каникулы. Эта поездка и спасла меня от блокады.
Бомбить начали в октябре 1941 года, на Покров. В тот день хозяева разошлись по своим делам, а дома осталась я с ребёнком да лежачая бабушка. На улицах уже были вырыты какие–то укрытия, похожие на окопы, я — в них, а оттуда — к реке Тверце. До смерти буду помнить, как в состоянии шока перешагнула, а не обошла бомбу... Пока я с ребёнком пряталась, вернулись взрослые и увидели, что нет ни няньки, ни ляльки. Потом–то, после бомбёжки, мы воссоединились, все живы, но страху натерпелись. Отец хозяйки нашёл лошадь, положили на телегу бабушку, какие–то пожитки и поехали. Ночевали, где пустят, а бывало, и в лесу. Из Торжка добрались до Волги, потом на барже до Горького и так далее. Пока добралась до Красноярского края, поколесила по России, а позднее был Норильск. Победу в 1945 году встречала в сибирском городе Заозёрном. О ней я узнала благодаря радио одной из первых. Как–никак работала секретарём в сельсовете.
В Норильск приехала в июле 1960 года. Вышла замуж за Александра Владимировича Третьякова, который к тому времени похоронил супругу. Он сирота, да и я уже стала сиротой — вот и сошлись, поженились. Муж родом с Алтая, а я приехала из Заозёрного, где трудилась заведующей в собесе, продолжила работать в соцзащите и здесь. Супруг сначала подвизался на рудниках, а позже — в УЖКХ.
Общий трудовой стаж у труженицы тыла и ветерана труда — более 58 лет, 56 из них она отдала службе социальной защиты населения. На заслуженный отдых вышла в 77 лет в должности главного специалиста медико–правового отдела управления социальной защиты населения администрации города. За свою продолжительную трудовую деятельность она удостоилась многих наград: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (6 июня 1945 года), медали «За освоение целинных земель» (7 июля 1957 года). Была удостоена медали «За доблестный труд», а позднее — «Ветеран труда». Награждалась знаками «Победитель социалистических соревнований», значком «Отличник социального обеспечения РСФСР».
На материк Антонина Яковлевна уезжать пока не планирует, говорит, в Норильске из–за дочерей. Они работают и ехать на материк тоже ещё не собираются, а без них какая там жизнь. На вопрос главы города о том, какие льготы можно было бы добавить пожилым жителям Норильска, Антонина Яковлевна отвечает, что в общем–то в Норильске льгот хватает, а вот на материке с этим намного сложнее.
— Я на свою жизнь не обижаюсь. Хоть и было несладко, выжили и духом не пали. На здоровье и сейчас грех жаловаться. Могла бы и ещё работать... Может, кому–то из пенсионеров и нужна дополнительная медицинская помощь — и тогда помогать надо. А у меня всё хорошо, — добавляет она.

Наталья Черкашина
Фото Ирины Яринской
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