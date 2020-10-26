[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Призвание

Царь горы

Работать нужно добросовестно, тогда и жить будет не стыдно — так считает проходчик подземного участка горно–капитальных работ № 5 треста «Норильскшахтстрой» Заполярной строительной компании Саид Самедов.

Звание заслуженного шахтёра РФ и нагрудный знак стали для проходчика самыми дорогими Саид Самедов приехал в Норильск в апреле 1992 года. Сразу после трёх лет службы на Северном морском флоте, куда его призвали из солнечного и тёплого Баку и Бакинской мореходной школы. Здесь он устроился на Норильский горно–металлургический комбинат имени А. П. Завенягина, в производственное строительно–монтажное управление, матросом–мотористом первого класса. Два года возил на озеро Лама норильчан на двухпалубном «Умнике». После военной службы в Североморске норильские морозы его уже не пугали — привычен был к холодам. Немного поработал, съездил в отпуск, где встретил свою любимую Вафу, женился и вернулся в Норильск. Смущаясь, Саид говорит, что супруга покорила его своим спокойствием и терпением, хозяйственностью и умением вкусно готовить, особенно любимые блюда мужа: долму, плов и русский борщ. В 1994 году ушёл в «Норильск-шахтстрой» проходчиком подземного участка на рудник «Таймырский». Около трёх месяцев трудился учеником, набирался опыта, а потом отправился в самостоятельное плавание. В 2009 году ему доверили руководить звеном проходчиков подземного участка горно–капитальных работ, которое занимается строительством подземных выработок на руднике «Таймырский». На плечи легла ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь коллег. Саид говорит, что ему всегда хотелось трудиться под землёй, проходчиком, поскольку это настоящая работа для мужчин, трудная и почётная. Проходчик должен быть сильным физически и духом, обладать выносливостью, уметь оценивать возможные риски. Очертя голову приступать к работе опасно. — Я уже 26 лет тружусь под землёй и ни разу об этом не пожалел, — говорит Саид Самедов. — Работа интересная, каждый день приносит что–то новое. Да, тяжело, пыльно, жарко, сыро, но зато я вижу свой труд и понимаю всю масштабность объекта, на котором тружусь, и его важность. Это дело не для нытиков. Профессия проходчика не терпит халатного отношения и безалаберности, и случайные люди здесь не задерживаются. Прекрасно помню свой первый рабочий день, когда я спустился на глубину 1 300 метров. Трое рабочих бурят. Жарко, темно, только фонари налобные светят, грохот стоит, а от вибрации инструментов кажется, что и выработка ходит ходуном. Стою и думаю: куда я попал? Но с этого дня молоток из рук не выпускал. Работа затянула и увлекла. Сейчас моё звено трудится на горизонте —1 400. Довелось работать и на —1 600 метров... Мы занимаемся строительством вентиляции, прокладываем трубы для подачи сжатого воздуха, бурим новые выработки, укрепляем их, а при необходимости реконструируем. Работы всегда хватает, тем более что нужно не забывать и о производственном плане. А на Большой земле Саида ждут супруга и трое детей: две дочки–красавицы и гордость папы — сын. Дочерям, Нисе и Алсу, — 18 и 19 лет, а Ниджату — 14. Девушки поступили в вузы в Махачкале, и супруга с сыном вынуждены были уехать к ним. — Нельзя молодых незамужних девушек оставлять без присмотра родителей. За современной молодёжью глаз да глаз нужен. У дочерей хорошее воспитание, но одним им в большом городе быть нехорошо, — поясняет глава семейства. Старшая дочь планирует стать юристом, а младшая — развивать туризм в России. Сын учится в школе и всерьёз увлечён фехтованием, регулярно ездит на различные соревнования, занимает призовые места. Саид признаётся, что очень скучает по жене и детям, но спасают его современные технологии, которые позволяют всегда быть на связи и в курсе жизни семьи. Праздники — отдельный повод для того, чтобы семейство Самедовых лишний раз сказало друг другу добрые слова. Недавний День святого Валентина – тому пример. Саид рассказал, что ещё ранним утром позвонил и поздравил супругу и дочерей, признался им в любви, пожелал сыну успехов в школе и спорте. И пусть это пришлое для нас торжество, но наш герой считает, что даже в этом событии можно найти массу положительных моментов. Когда появляется свободное время, а это бывает редко, Саид ходит в кино для души и в бассейн для поддержания здоровья и физической формы. Тем более что пока переезжать на материк к своей семье муж и отец не собирается, говорит, нужно ещё пяток лет поработать. 3 июля 2019 года Саиду Самедову было присвоено почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации». Это не единственная его награда. Так, в 2015 году он получил почётное звание «Кадровый работник Заполярной строительной компании». Было и множество других поощрений: благодарности, почётные грамоты и так далее. Но именно звание заслуженного шахтёра РФ и нагрудный знак стали для проходчика самыми дорогими. О присвоении звания Саид узнал на работе, когда в отделе кадров его попросили принести документы. Награждение прошло во Дворце культуры. — Было очень волнительно, когда я получал нагрудный знак и удостоверение, — рассказывает проходчик. — И в то же время я испытывал гордость за то, что руководство компании оценило мои заслуги. Такое признание — дополнительный стимул работать ещё успешнее.

Наталья Черкашина Фото из личного архива героя www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Саид Самедов приехал в Норильск в апреле 1992 года. Сразу после трёх лет службы на Северном морском флоте, куда его призвали из солнечного и тёплого Баку и Бакинской мореходной школы. Здесь он устроился на Норильский горно–металлургический комбинат имени А. П. Завенягина, в производственное строительно–монтажное управление, матросом–мотористом первого класса. Два года возил на озеро Лама норильчан на двухпалубном «Умнике». После военной службы в Североморске норильские морозы его уже не пугали — привычен был к холодам. Немного поработал, съездил в отпуск, где встретил свою любимую Вафу, женился и вернулся в Норильск. Смущаясь, Саид говорит, что супруга покорила его своим спокойствием и терпением, хозяйственностью и умением вкусно готовить, особенно любимые блюда мужа: долму, плов и русский борщ.В 1994 году ушёл в «Норильск-шахтстрой» проходчиком подземного участка на рудник «Таймырский». Около трёх месяцев трудился учеником, набирался опыта, а потом отправился в самостоятельное плавание. В 2009 году ему доверили руководить звеном проходчиков подземного участка горно–капитальных работ, которое занимается строительством подземных выработок на руднике «Таймырский». На плечи легла ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь коллег.Саид говорит, что ему всегда хотелось трудиться под землёй, проходчиком, поскольку это настоящая работа для мужчин, трудная и почётная. Проходчик должен быть сильным физически и духом, обладать выносливостью, уметь оценивать возможные риски. Очертя голову приступать к работе опасно.— Я уже 26 лет тружусь под землёй и ни разу об этом не пожалел, — говорит Саид Самедов. — Работа интересная, каждый день приносит что–то новое. Да, тяжело, пыльно, жарко, сыро, но зато я вижу свой труд и понимаю всю масштабность объекта, на котором тружусь, и его важность. Это дело не для нытиков. Профессия проходчика не терпит халатного отношения и безалаберности, и случайные люди здесь не задерживаются.Прекрасно помню свой первый рабочий день, когда я спустился на глубину 1 300 метров. Трое рабочих бурят. Жарко, темно, только фонари налобные светят, грохот стоит, а от вибрации инструментов кажется, что и выработка ходит ходуном. Стою и думаю: куда я попал? Но с этого дня молоток из рук не выпускал. Работа затянула и увлекла. Сейчас моё звено трудится на горизонте —1 400. Довелось работать и на —1 600 метров... Мы занимаемся строительством вентиляции, прокладываем трубы для подачи сжатого воздуха, бурим новые выработки, укрепляем их, а при необходимости реконструируем. Работы всегда хватает, тем более что нужно не забывать и о производственном плане.А на Большой земле Саида ждут супруга и трое детей: две дочки–красавицы и гордость папы — сын. Дочерям, Нисе и Алсу, — 18 и 19 лет, а Ниджату — 14. Девушки поступили в вузы в Махачкале, и супруга с сыном вынуждены были уехать к ним.— Нельзя молодых незамужних девушек оставлять без присмотра родителей. За современной молодёжью глаз да глаз нужен. У дочерей хорошее воспитание, но одним им в большом городе быть нехорошо, — поясняет глава семейства.Старшая дочь планирует стать юристом, а младшая — развивать туризм в России. Сын учится в школе и всерьёз увлечён фехтованием, регулярно ездит на различные соревнования, занимает призовые места. Саид признаётся, что очень скучает по жене и детям, но спасают его современные технологии, которые позволяют всегда быть на связи и в курсе жизни семьи.Праздники — отдельный повод для того, чтобы семейство Самедовых лишний раз сказало друг другу добрые слова. Недавний День святого Валентина – тому пример. Саид рассказал, что ещё ранним утром позвонил и поздравил супругу и дочерей, признался им в любви, пожелал сыну успехов в школе и спорте. И пусть это пришлое для нас торжество, но наш герой считает, что даже в этом событии можно найти массу положительных моментов.Когда появляется свободное время, а это бывает редко, Саид ходит в кино для души и в бассейн для поддержания здоровья и физической формы. Тем более что пока переезжать на материк к своей семье муж и отец не собирается, говорит, нужно ещё пяток лет поработать.3 июля 2019 года Саиду Самедову было присвоено почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации». Это не единственная его награда. Так, в 2015 году он получил почётное звание «Кадровый работник Заполярной строительной компании». Было и множество других поощрений: благодарности, почётные грамоты и так далее. Но именно звание заслуженного шахтёра РФ и нагрудный знак стали для проходчика самыми дорогими.О присвоении звания Саид узнал на работе, когда в отделе кадров его попросили принести документы. Награждение прошло во Дворце культуры.— Было очень волнительно, когда я получал нагрудный знак и удостоверение, — рассказывает проходчик. — И в то же время я испытывал гордость за то, что руководство компании оценило мои заслуги. Такое признание — дополнительный стимул работать ещё успешнее.

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