[Индекс номера 12 (21.02.2020)]

 Новости 
Новости Промплощадки

Участок № 6 РМСТ «Норильскэнергоремонт» ежедневно проводит техническое обслуживание электрооборудования НМЗ.
Своевременное техобслуживание — залог надёжности агрегатов. ТО на Надеждинском металлургическом заводе проводится по графику: очистка, осмотр, протяжка соединений, смазка ответственных узлов оборудования. Основная задача специалистов участка № 6 «Норильскэнергоремонта» — поддержание электрооборудования в надлежащем состоянии в течение межремонтного периода. В работе — порядка трёх тысяч позиций ежемесячно, сто позиций в день.
Как отмечает начальник участка Андрей Якимов, особых сложностей в работе нет. Единственное — иногда приходится ждать, пока оборудование выведут из технологического процесса, и его можно будет осмотреть и при необходимости произвести ремонт.
Техническое обслуживание и ремонт бывают и внеплановыми: зашумели подшипники, например, — принимается решение заменить их вне графика.
На объекте существуют перечни оборудования, так называемые чек–листы, помогающие специалистам держать техническое состояние аппаратуры под контролем. В них перечислены все операции по техническому обслуживанию, на которые приходится больше половины всей работы участка, остальное — на плановые и внеплановые ремонты.
«Норильскгазпром» получил бессрочную лицензию на обращение с отходами.
Оформление документа было обусловлено требованиями федеральных законов «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Об отходах производства и потребления».
Наличие у «Норильскгазпрома» лицензии означает соответствие предприятия всем требованиям природоохранного законодательства в части оборудования, площадки, транспортных средств, мест для сбора и размещения отходов; наличие соответствующих специалистов.
Документ даёт право осуществлять транспортировку отходов I–IV классов опасности на всей территории России; обезвреживание отходов IV класса опасности на территориях Мессояхского газового месторождения, Южно–Солёнинского и Северо–Солёнинского газоконденсатных месторождений; размещение отходов IV класса опасности на полигоне захоронения твёрдых бытовых отходов Пеляткинского газоконденсатного месторождения.
Для получения лицензии был выполнен большой объём работ. В том числе приобретены инсинераторы перемещаемого типа в контейнерном исполнении, и получены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества — наиболее сложный момент при подготовке пакета для лицензирования.
На первой технологической линии плавильного цеха № 1 НМЗ завершилась замена изоляции электрофильтра № 6.Производственная цепочка, в которой участвует электрофильтр, выглядит следующим образом: газ, выходящий в процессе производства металла из печи взвешенной плавки (ПВП) вместе с пылью, крупным и мелким шлаком, попадает в котёл–утилизатор, где происходит его охлаждение и осаждение крупных частиц пыли, оттуда — в фильтр, где более мелкие частицы под влиянием электрического поля остаются на осадительных электродах, а очищенный газ удаляется через систему газоходов в дымовую трубу и затем рассеивается в атмосферу.
Таким образом, задача электрофильтра — очистка выходящих газов от продуктов технологической деятельности ПВП. Теплоизоляция поддерживает необходимый температурный режим. Дело в том, что внутри фильтра должны соблюдаться определённые технологические параметры, чтобы исключить образование влажной среды, негативно сказывающейся на его техническом состоянии.
Естественно, со временем корпус фильтра и изоляционное покрытие изнашиваются, что сказывается на эффективности работы оборудования. В ходе четырёхмесячного комплексного ремонта специалисты РМСТ «Норильскэнергоремонт» заменили изоляционный слой. Сейчас газоочистительный агрегат находится на разогреве до необходимой температуры и готовится к вводу в технологический процесс.
К открытию навигации 2020 года более 1 400 сотрудников Енисейского пароходства пройдут обучение.
1 447 сотрудников Енисейского речного пароходства пройдут обучение, аттестацию, дипломирование, тренажёрную подготовку и повысят квалификацию.
Основными направлениями обучения плавсостава и береговых работников станут: транспортная, экологическая и пожарная безопасность (в том числе для рабочих огнеопасных профессий), охрана труда и оказание первой медицинской помощи на судах речного флота, работа с опасными грузами, выполнение сварочных работ, дефектация корпусов судов и другие.
Предусмотрена также тренажёрная подготовка по электронной картографии и использованию судовой радиолокационной станции на внутренних водных путях, обучение рядового и командного составов для работы в морских условиях.
105 сотрудников плавсостава подтвердят рабочий диплом либо будут повышены в должности.
Затраты Енисейского речного пароходства на подготовку персонала в межнавигационный период 2019/2020 составят более 7,3 млн рублей. Еще 8,3 млн компания потратит на командировочные расходы, связанные с обучением.
Учебные мероприятия направлены на обеспечение эффективного выполнения производственных функций и обусловлены требованиями, предъявляемыми контрольными и надзорными государственными органами к аттестации персонала.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Дела духовные 
Глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель горсовета Александр Пестряков и представители духовенства посетили самый отдалённый норильский район — Снежногорск.

Чем занята власть 
Первая в нынешнем году сессия Норильского горсовета не только ставила новые задачи перед властью, но и подводила итоги. Основные результаты прошлого года глава Норильска Ринат Ахметчин озвучил в традиционном отчёте.

Ремонты 
В Норильске приступили к реализации трёхлетнего плана капремонтов.

Перспективы 
Нанимателям служебного жилья и квартир по социальному найму планируют увеличить сумму возмещения расходов на ремонт.

Лица улиц 
Нынешний год богат на юбилеи. Один из них отмечает Талнах: 55 лет назад он получил статус рабочего посёлка. «Заполярка» в подарок ему запускает продолжение полюбившегося читателям проекта — «Лица улиц». Весь год мы будем гулять по Талнаху и рассказывать его истории.

Конкурс 
Впервые за три года в Заполярном филиале «Норникеля» прошёл конкурс профессионального мастерства среди машинистов погрузочно–доставочных машин (ПДМ).

Итоги 
В Заполярном филиале «Норникеля» на заседании комитета по промбезопасности и охране труда обсудили тему снижения травматизма на производстве. Подвели и итоги работы в этой области за прошлый год.

Проекты 
Для новых сотрудников Заполярного филиала «Норникеля» в очередной раз провели адаптационное мероприятие — «Точка опоры».

Новости 
Эффект от экономии энергоресурсов в Кольской ГМК составил более 230 млн руб.

Визитная карточка 
Норильская железная дорога — одна из самых необычных в мире. Это замкнутая, «островная» железнодорожная сеть, крупнейшая ведомственная железная дорога на пространстве бывшего СССР. Созданное для перевозки грузов «Норникеля» подразделение теперь называется Предприятие технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ).

Наш общий юбилей 
«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Промышленный словарь 
Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Общество 
Сегодня торжества в честь Дня защитника Отечества пройдут в Городском центре культуры.

Память 
15 февраля у памятника–мемориала «Чёрный тюльпан» состоялась церемония возложения цветов, посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Забота и почёт 
Глава города Ринат Ахметчин вручил юбилейную медаль к 75–летию Победы ветерану труда Антонине Третьяковой. Всего в 2020 году такие награды получит 31 норильский ветеран.

Призвание 
Работать нужно добросовестно, тогда и жить будет не стыдно — так считает проходчик подземного участка горно–капитальных работ № 5 треста «Норильскшахтстрой» Заполярной строительной компании Саид Самедов.

Обыкновенные герои 
Начальник технического отдела РСТ «Норильскникельремонта» Сергей Куценко служил в Афганистане в автомобильном батальоне с февраля 1980 по июнь 1981 года.

Новости 
Участок № 6 РМСТ «Норильскэнергоремонт» ежедневно проводит техническое обслуживание электрооборудования НМЗ.

Подробно 
На прошлой неделе в Норильске завершилось голосование по выбору общественной территории, которую благоустроят будущим летом. Результаты его уже известны — большая часть опрошенных норильчан отдала предпочтение зоне отдыха в районе дома № 48 на улице Талнахской.

Вопрос недели 
— Наш город преображается и становится более комфортным для жителей, и важно, что решение о том, каким ему быть, принимаем мы сами. Существование таких проектов, как «Формирование комфортной городской среды», — большая удача для Норильска

И я там был 
В Норильске прошёл праздник для ценителей современного искусства.

Есть повод 
В Городском центре культуры подвели спортивные итоги 2019 года. Заслуженных наград были удостоены лучшие спортсмены и тренеры Норильска. Не обошли стороной и «Заполярную Правду» — наша газета в очередной раз получила почётный кубок за пропаганду здорового образа жизни и помощь в развитии спорта и физической культуры.

Хоккей 
Три периода по пятнадцать минут — именно столько времени провели на льду хоккеисты Норильска и Таймыра, участники товарищеского благотворительного матча, состоявшегося в Дудинке.

Интервью 
В канун Дня защитника Отечества мы поговорили с инспектором по делам несовершеннолетних — единственным в этой профессии представителем сильного пола в Норильске. Евгений Брусельцев, начальник ОДН отдела полиции № 2 Талнаха, рассказал нам о своей работе и жизни.

Новости:
 21 февраля 2020 
16:08 Руководители минерально-сырьевого комплекса Заполярного филиала «Норникеля» обсудили вопросы профессиональной подготовки горняков.
16:04 В Норильске создан первый фонд управления целевым капиталом «Наш Норильск».
15:39 Небрежность некоторых горожан приводит к поломкам раздвижных дверей тёплых остановок. Опыт учтён и в будущем, в новом павильоне, будут использованы распашные двери.
15:09 Концерт Сибирского мужского хора собрал полный зал Городского центра культуры.
14:31 Два года лишения свободы с испытательным сроком получил 54-летний норильчанин за угон автомобиля.
14:10 Автопарк аэропорта «Норильск» пополнился новой спецтехникой, которая позволяет поддерживать и лётное поле, и самолёты в постоянной боевой готовности.
13:49 «Норильскгазпром» получил бессрочную лицензию на обращение с отходами.
13:02 Не уступил дорогу пешеходу - заплати штраф.
13:02 В норильском МФЦ начали оформлять загранпаспорта нового образца.
13:01 Норильчан приглашают на выставку страйкбольного снаряжения и обмундирования.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх
Array ( [0] => 2020 [1] => 12 [2] => 18 )