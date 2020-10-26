[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



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Участок № 6 РМСТ «Норильскэнергоремонт» ежедневно проводит техническое обслуживание электрооборудования НМЗ.

Своевременное техобслуживание — залог надёжности агрегатов. ТО на Надеждинском металлургическом заводе проводится по графику: очистка, осмотр, протяжка соединений, смазка ответственных узлов оборудования. Основная задача специалистов участка № 6 «Норильскэнергоремонта» — поддержание электрооборудования в надлежащем состоянии в течение межремонтного периода. В работе — порядка трёх тысяч позиций ежемесячно, сто позиций в день. Как отмечает начальник участка Андрей Якимов, особых сложностей в работе нет. Единственное — иногда приходится ждать, пока оборудование выведут из технологического процесса, и его можно будет осмотреть и при необходимости произвести ремонт. Техническое обслуживание и ремонт бывают и внеплановыми: зашумели подшипники, например, — принимается решение заменить их вне графика. На объекте существуют перечни оборудования, так называемые чек–листы, помогающие специалистам держать техническое состояние аппаратуры под контролем. В них перечислены все операции по техническому обслуживанию, на которые приходится больше половины всей работы участка, остальное — на плановые и внеплановые ремонты. «Норильскгазпром» получил бессрочную лицензию на обращение с отходами. Оформление документа было обусловлено требованиями федеральных законов «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Об отходах производства и потребления». Наличие у «Норильскгазпрома» лицензии означает соответствие предприятия всем требованиям природоохранного законодательства в части оборудования, площадки, транспортных средств, мест для сбора и размещения отходов; наличие соответствующих специалистов. Документ даёт право осуществлять транспортировку отходов I–IV классов опасности на всей территории России; обезвреживание отходов IV класса опасности на территориях Мессояхского газового месторождения, Южно–Солёнинского и Северо–Солёнинского газоконденсатных месторождений; размещение отходов IV класса опасности на полигоне захоронения твёрдых бытовых отходов Пеляткинского газоконденсатного месторождения. Для получения лицензии был выполнен большой объём работ. В том числе приобретены инсинераторы перемещаемого типа в контейнерном исполнении, и получены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества — наиболее сложный момент при подготовке пакета для лицензирования. На первой технологической линии плавильного цеха № 1 НМЗ завершилась замена изоляции электрофильтра № 6.Производственная цепочка, в которой участвует электрофильтр, выглядит следующим образом: газ, выходящий в процессе производства металла из печи взвешенной плавки (ПВП) вместе с пылью, крупным и мелким шлаком, попадает в котёл–утилизатор, где происходит его охлаждение и осаждение крупных частиц пыли, оттуда — в фильтр, где более мелкие частицы под влиянием электрического поля остаются на осадительных электродах, а очищенный газ удаляется через систему газоходов в дымовую трубу и затем рассеивается в атмосферу. Таким образом, задача электрофильтра — очистка выходящих газов от продуктов технологической деятельности ПВП. Теплоизоляция поддерживает необходимый температурный режим. Дело в том, что внутри фильтра должны соблюдаться определённые технологические параметры, чтобы исключить образование влажной среды, негативно сказывающейся на его техническом состоянии. Естественно, со временем корпус фильтра и изоляционное покрытие изнашиваются, что сказывается на эффективности работы оборудования. В ходе четырёхмесячного комплексного ремонта специалисты РМСТ «Норильскэнергоремонт» заменили изоляционный слой. Сейчас газоочистительный агрегат находится на разогреве до необходимой температуры и готовится к вводу в технологический процесс. К открытию навигации 2020 года более 1 400 сотрудников Енисейского пароходства пройдут обучение. 1 447 сотрудников Енисейского речного пароходства пройдут обучение, аттестацию, дипломирование, тренажёрную подготовку и повысят квалификацию. Основными направлениями обучения плавсостава и береговых работников станут: транспортная, экологическая и пожарная безопасность (в том числе для рабочих огнеопасных профессий), охрана труда и оказание первой медицинской помощи на судах речного флота, работа с опасными грузами, выполнение сварочных работ, дефектация корпусов судов и другие. Предусмотрена также тренажёрная подготовка по электронной картографии и использованию судовой радиолокационной станции на внутренних водных путях, обучение рядового и командного составов для работы в морских условиях. 105 сотрудников плавсостава подтвердят рабочий диплом либо будут повышены в должности. Затраты Енисейского речного пароходства на подготовку персонала в межнавигационный период 2019/2020 составят более 7,3 млн рублей. Еще 8,3 млн компания потратит на командировочные расходы, связанные с обучением. Учебные мероприятия направлены на обеспечение эффективного выполнения производственных функций и обусловлены требованиями, предъявляемыми контрольными и надзорными государственными органами к аттестации персонала.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Своевременное техобслуживание — залог надёжности агрегатов. ТО на Надеждинском металлургическом заводе проводится по графику: очистка, осмотр, протяжка соединений, смазка ответственных узлов оборудования. Основная задача специалистов участка № 6 «Норильскэнергоремонта» — поддержание электрооборудования в надлежащем состоянии в течение межремонтного периода. В работе — порядка трёх тысяч позиций ежемесячно, сто позиций в день.Как отмечает начальник участка Андрей Якимов, особых сложностей в работе нет. Единственное — иногда приходится ждать, пока оборудование выведут из технологического процесса, и его можно будет осмотреть и при необходимости произвести ремонт.Техническое обслуживание и ремонт бывают и внеплановыми: зашумели подшипники, например, — принимается решение заменить их вне графика.На объекте существуют перечни оборудования, так называемые чек–листы, помогающие специалистам держать техническое состояние аппаратуры под контролем. В них перечислены все операции по техническому обслуживанию, на которые приходится больше половины всей работы участка, остальное — на плановые и внеплановые ремонты.Оформление документа было обусловлено требованиями федеральных законов «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Об отходах производства и потребления».Наличие у «Норильскгазпрома» лицензии означает соответствие предприятия всем требованиям природоохранного законодательства в части оборудования, площадки, транспортных средств, мест для сбора и размещения отходов; наличие соответствующих специалистов.Документ даёт право осуществлять транспортировку отходов I–IV классов опасности на всей территории России; обезвреживание отходов IV класса опасности на территориях Мессояхского газового месторождения, Южно–Солёнинского и Северо–Солёнинского газоконденсатных месторождений; размещение отходов IV класса опасности на полигоне захоронения твёрдых бытовых отходов Пеляткинского газоконденсатного месторождения.Для получения лицензии был выполнен большой объём работ. В том числе приобретены инсинераторы перемещаемого типа в контейнерном исполнении, и получены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества — наиболее сложный момент при подготовке пакета для лицензирования.Производственная цепочка, в которой участвует электрофильтр, выглядит следующим образом: газ, выходящий в процессе производства металла из печи взвешенной плавки (ПВП) вместе с пылью, крупным и мелким шлаком, попадает в котёл–утилизатор, где происходит его охлаждение и осаждение крупных частиц пыли, оттуда — в фильтр, где более мелкие частицы под влиянием электрического поля остаются на осадительных электродах, а очищенный газ удаляется через систему газоходов в дымовую трубу и затем рассеивается в атмосферу.Таким образом, задача электрофильтра — очистка выходящих газов от продуктов технологической деятельности ПВП. Теплоизоляция поддерживает необходимый температурный режим. Дело в том, что внутри фильтра должны соблюдаться определённые технологические параметры, чтобы исключить образование влажной среды, негативно сказывающейся на его техническом состоянии.Естественно, со временем корпус фильтра и изоляционное покрытие изнашиваются, что сказывается на эффективности работы оборудования. В ходе четырёхмесячного комплексного ремонта специалисты РМСТ «Норильскэнергоремонт» заменили изоляционный слой. Сейчас газоочистительный агрегат находится на разогреве до необходимой температуры и готовится к вводу в технологический процесс.1 447 сотрудников Енисейского речного пароходства пройдут обучение, аттестацию, дипломирование, тренажёрную подготовку и повысят квалификацию.Основными направлениями обучения плавсостава и береговых работников станут: транспортная, экологическая и пожарная безопасность (в том числе для рабочих огнеопасных профессий), охрана труда и оказание первой медицинской помощи на судах речного флота, работа с опасными грузами, выполнение сварочных работ, дефектация корпусов судов и другие.Предусмотрена также тренажёрная подготовка по электронной картографии и использованию судовой радиолокационной станции на внутренних водных путях, обучение рядового и командного составов для работы в морских условиях.105 сотрудников плавсостава подтвердят рабочий диплом либо будут повышены в должности.Затраты Енисейского речного пароходства на подготовку персонала в межнавигационный период 2019/2020 составят более 7,3 млн рублей. Еще 8,3 млн компания потратит на командировочные расходы, связанные с обучением.Учебные мероприятия направлены на обеспечение эффективного выполнения производственных функций и обусловлены требованиями, предъявляемыми контрольными и надзорными государственными органами к аттестации персонала.

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