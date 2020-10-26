[Индекс номера 12 (21.02.2020)]

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На прошлой неделе в Норильске завершилось голосование по выбору общественной территории, которую благоустроят будущим летом. Результаты его уже известны — большая часть опрошенных норильчан отдала предпочтение зоне отдыха в районе дома № 48 на улице Талнахской.
Денег не жалеют
Норильск активно участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» с начала его реализации — с 2017 года. Его цель — вовлечение в формирование окружающего пространства самих жителей, причём вплоть до разработки дизайн–проектов. На реализацию проекта выделяются колоссальные средства — более 20 млрд рублей ежегодно.
Федеральный проект рассчитан до 2024 года. В его рамках в Красноярском крае благоустроено 1 626 дворовых и 110 общественных территорий в 61 городе региона. Сегодня в проекте продолжает участвовать целый ряд населённых пунктов края, в том числе Ачинск, Дивногорск, Минусинск, Норильск, Дудинка и многие другие — всего 25. И каждый год жители путём голосования определяют территории, которые необходимо благоустроить в следующем году.
Таким образом, летом 2018–го начали облагораживать общественную территорию в районе улицы Озёрной, 15а. На это было выделено 19 652 тыс. рублей из средств федерального, краевого и местного бюджетов. На участке смонтировали детскую площадку с безопасным покрытием, провели необходимые общестроительные работы, установили 15 скамеек и 20 урн. Территорию озеленили и установили там пять топиар–фигур.
Прошлым летом изменился облик зоны отдыха в районе домов № 9 и 15 на улице Победы в Кайеркане. По контракту на благоустройство этого участка площадью 8 251 кв. м было предусмотрено финансирование в размере 35 952 тыс. рублей (также из трёх источников). На эти деньги были проведены общестроительные работы, оформлены прогулочные дорожки, установлены две детские площадки общей площадью 570 кв. м: одна — для малышей от трёх до семи лет, другая — для детей постарше, от семи до 14 лет. Там же появились подсвеченная композиция «Я люблю Кайеркан», 32 столба освещения, сценическая площадка для проведения массовых мероприятий, а также скамейки и урны.
Параллельно велись работы в Талнахе на участке в районе улиц Маслова и Бауманской. Там привели в порядок территорию общей площадью 1 417,5 кв. м: провели общестроительные работы, смонтировали игровое и спортивное оборудование, в том числе комплекс для детей с ограниченными возможностями, разбили газоны, установили поребрики и ограждения, а также урны и скамейки. На это было потрачено более 6 млн рублей.
Выбор сделан
Этим летом в Норильске займутся благоустройством территории, выбранной в ходе прошлогоднего голосования. Напомним, общественной комиссии по благоустройству городской среды было представлено три проекта: предлагалось продолжить благоустройство зоны отдыха на улице Озёрной, 15а, оборудовать детскую площадку в Кайеркане, во дворе домов № 12, 14 и 16 на улице Первомайской, а в Талнахе, на пустыре в районе улицы Рудной, 35а, — создать зону отдыха, как и в районе пр. Михайличенко, 6.
В итоге горожане большинством голосов выбрали последний адрес в этом списке. На бывшем ростверке появится детское пространство с зонами для разных возрастов, включая игровые площадки. А ещё здесь планируется построить амфитеатр со скамейками–трибунами и сценой, сделать освещение, обустроить пешеходные зоны, установить малые архитектурные формы и озеленить территорию. Зимой от снега будут очищаться центральная пешеходная зона, игровая и спортивная площадки.
Также в этом году завершат благоустройство участка на Озёрной, 15а. Напомним: по итогам первого этапа на площадке, а это 3 000 кв. м, уже появились две игровые зоны для детей от трёх до 12 лет, которые украшают малые архитектурные формы, а видеонаблюдение обеспечивает круглосуточный контроль за происходящим.
На втором этапе разработчики планируют озеленить округу, установить спортивное оборудование, беседку, а также обустроить тренажёрную площадку — всё это будет доступно и лицам с ограниченными физическими возможностями. Коллектор, который находится на благоустраиваемой территории, по замыслу авторов проекта, закроют зелёные насаждения.
Было бы желание
В рамках федерального проекта сегодня в Норильске работает муниципальная программа с тем же названием — «Формирование комфортной городской среды на 2018–2024 годы», цель которой — благоустройство дворов. Основным условием участия в этой программе является желание жителей преобразить свой двор. Для начала необходимо подать соответствующую заявку.
Предлагаются минимальный и дополнительный перечни работ. Первый включает в себя: ремонт тротуара, дворового проезда, дороги к дому; освещение двора с применением энергосберегающих технологий; установку скамеек и урн. Дополнительный перечень предусматривает оборудование детских и спортивных площадок; устройство пешеходных дорожек. Важно, что расширенная версия улучшения возможна в том случае, если по минимальному перечню во дворе всё выполнено и состояние территории признано удовлетворительным. Приветствуется её комплексное преображение, совмещающее работы по обоим спискам.
То, насколько изменится двор, напрямую зависит от собственников, живущих в близлежащих домах, — по условиям программы им тоже придётся вкладывать в это собственные средства. При выборе минимального списка софинансирование жильцов составит не менее 2% от сметной стоимости благоустройства двора, при дополнительном — 20%. Но «проголосовать рублём» мало, надо ещё и потрудиться, например, на тех же субботниках. Тут подходит любая помощь — в озеленении, покраске оборудования, можно даже угощать строителей чаем и печеньем! Такая потенциальная, а затем и реальная инициативность будет учитываться при выборе двора, который благоустроят за счёт средств программы. Также предпочтение отдадут заявке, поддержанной советом дома, и лучше, если уровень сбора платежей за жилищно–коммунальные услуги в нём будет больше, чем в других.
Ещё один важный момент — условием участия в муниципальной программе является принятие решения собственниками о включении в состав общего имущества дома оборудования, установленного во дворе. Это необходимо для последующего содержания объектов.
Подробнее ознакомиться с условиями программы «Формирование комфортной городской среды на 2018–2024 годы», а также узнать, как включить дворовую территорию в программу, выяснить алгоритм проведения общего собрания собственников, уточнить стоимость благоустройства двора, а также ознакомиться с дизайн–проектами обустройства можно на сайте города (баннер «Формирование комфортной городской среды») и в управлении жилищно–коммунального хозяйства по тел. 43–70–40.

Татьяна Зачупейко
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