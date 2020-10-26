[Индекс номера 12 (21.02.2020)]

 Чем занята власть 
Цифры и факты

Первая в нынешнем году сессия Норильского горсовета не только ставила новые задачи перед властью, но и подводила итоги. Основные результаты прошлого года глава Норильска Ринат Ахметчин озвучил в традиционном отчёте.
Позитивные тенденции
Отчёт затрагивал целый ряд тем, в том числе — экономическую и инвестиционную ситуацию в городе, работу в области жилищно–коммунального и городского хозяйства, строительства, приглашения специалистов сфер культуры, спорта и многих других.
Оценивая экономическую обстановку, Ринат Ахметчин отметил, что базовой отраслью территории по–прежнему остаётся металлургическое производство, ориентированное на экспорт. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг оценивается в 799,9 млрд рублей (+7,4% к 2018 году — 744,9 млрд). Традиционно большую долю в общем объёме отгруженной продукции занимает промышленное производство — 89,4% (715,5 млрд рублей), в котором порядка 86% (613,5 млрд) — вклад градообразующего предприятия.
Приятным фактом стало то, что в экономике города сохранены позитивные тенденции по большинству социально значимых показателей. Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях города находится на уровне 100,4 тыс. рублей (+7,8%); средний размер пенсии (с учётом индексации) по состоянию на конец прошлого года составил 23,8 тыс. (+1,3%); оборот розничной торговли ожидается в размере 45,2 млрд рублей (+6,6%), оборот общественного питания — 5,9 млрд рублей (+15,7%), объём платных услуг, оказанных населению, — 21,2 млрд (+7%). Ещё один существенный плюс — низкий уровень регистрируемой безработицы — 0,7%.
Бюджетный вопрос
Бюджет города за прошлый год исполнен со следующими основными параметрами: объём поступивших доходов — 20 634,5 млн рублей, что на 2 603,6 млн превышает первоначальный план. Основными источниками прироста собственных доходов стали налог на прибыль организаций, на доходы физических лиц, поступления арендной платы за землю, доходы от продажи муниципального имущества. Между тем расходы бюджета за прошедший год составили 19 257,3 млн рублей, увеличившись на 2,5% к первоначальному плану (+ 477,4 млн руб.). Так что по итогам года сложился профицит — 1 377,2 млн рублей.
– При формировании бюджета 2020 года учтены вступающие в силу изменения законодательства в области межбюджетных отношений. На муниципальный уровень переданы расходы по повышению заработной платы бюджетникам, которые в 2019 году осуществлялись за счёт субсидий из края. С учётом изменений законодательства, а также исходя из сценарных условий развития экономики, доведённых до территории, в 2020 году общий объём доходов бюджета города запланирован в размере 18 250,9 млн рублей, — сообщил Ринат Ахметчин.
Собственные доходы составят 10 513,9 млн рублей, безвозмездные поступления из краевого бюджета — 7 737 млн руб. Расходы бюджета составят 19 805 млн руб. В том числе расходы на реконструкцию и ремонт объектов социальной сферы, жилищного фонда, ремонт автомобильных дорог запланированы в текущем году в объёме почти 2,8 млрд рублей. Для покрытия дефицита бюджета города в 2020 году планируется обратиться за кредитом в размере 450 млн рублей.
Жилья прибавится
Также Ринат Ахметчин рассказал о большой программе реновации жилья в Норильске до 2035 года, которая в настоящее время рассматривается в ряде федеральных органов исполнительной власти. В неё включены аварийные дома и объекты, относящиеся к неперспективному жилищному фонду, — жильё гостиничного типа и хрущёвки с наибольшим количеством деформаций и разрушений. Всего планируется снести 45 аварийных и ветхих строений, реконструирувать три жилых дома, имеющих историческую ценность. Кроме этого, предусмотрено строительство 97 новых жилых домов, из которых 50 представляют собой малоэтажное строительство на существующих ростверках, 45 — новые девятиэтажные жилые дома в Оганере. Два дома появятся в результате завершения строительства девятиэтажных жилых домов в Центральном районе, на ул. 50 лет Октября, 2б и 2в. Объём финансирования программы до 2035 года с учётом благоустройства придомовых территорий и прокладывания инженерных коммуникаций оценивается в 85 млрд рублей.
Глава Норильска пояснил, что для успешной реновации жилищного фонда города потребуется привлечение средств федерального бюджета (в объёме не менее 40% от общей суммы средств программы), город и регион должны взять на себя не менее 10% совокупного объёма финансирования, и половину готов вложить «Норникель».
– Приятно отметить, что Норильск имеет и большие инвестиционные перспективы. Например, среди планируемых к реализации предпринимательских проектов — реконструкция объекта незавершенного строительства в Центральном районе, где будет организована обширная зона для отдыха и развлечений (пр–д Солнечный, 12); реконструкция здания под магазин с детской игровой площадкой в районе Талнах (ул. Бауманская, 8); реконструкция нежилого помещения дома в Центральном районе (кафе «Раздолье», Ленинский пр., 30). Не менее важным станет возведение гостиниц: «Виктория», «Бизнес–отель» и «Норд–отель», — заключил он.

Татьяна Сергеева
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