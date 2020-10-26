[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Вопрос недели

Что и где надо благоустроить?

— Наш город преображается и становится более комфортным для жителей, и важно, что решение о том, каким ему быть, принимаем мы сами. Существование таких проектов, как «Формирование комфортной городской среды», — большая удача для Норильска

Говорит эксперт Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по оперативному контролю и благоустройству – Конечно, любой житель нашего города может указать те или иные территории, которые не мешало бы видоизменить. Но надо отметить, что этот процесс уже активно идёт. Существование таких проектов, как «Формирование комфортной городской среды», — большая удача для городов Красноярского края, в том числе и для нашего. За три года реализации проекта в Норильске было благоустроено 76 дворов, в том числе 12 — прошлым летом на сумму 33 миллиона рублей. Причём жители трёх территорий выступили за расширенный список работ (ул. Завенягина, 6; ул. Кравца, 2, и ул. Маслова, 10). И заявок от горожан из года в года подаётся всё больше, так, в 2019–м их было 21. Обратимся к статистике. В первый год работы программы, в 2017–м, благоустроили рекордное количество дворов — 41. В 26 заасфальтировали территорию общей площадью 23 597 кв. м, в 19 дворах установили 64 светильника, 67 скамеек и 82 урны. Четыре двора стали зеленее, а в районе ул. Дудинской, 3, появилась детская площадка. В 2018 году облагородили ещё 23 двора: все заасфальтировали, установили 23 скамейки и 24 урны, а в восьми — 25 энергосберегающих светильников. В 2019–м обновили 12 дворов: в 11 положили асфальт; в семи — установили 21 светильник, 17 скамеек и 20 урн; оборудовали две детские площадки и одну зону отдыха. В этом году в управление жилищно–коммунального хозяйства поступило 11 заявок, по всем уже прошли общие собрания собственников жилья, которые проголосовали за благоустройство тех или иных дворов по указанной программе. Общественная комиссия по развитию городской среды оценила предложения горожан и утвердила перечень этих территорий. В него вошло шесть дворов: ул. Федоровского, 1; ул. Федоровского, 3; пл. Металлургов, 21; ул. Строительная, 6; ул. Югославская, 6; ул. Югославская, 8. В рамках программы заасфальтируют шесть придомовых территорий на площади 8 871,47 кв. м, а также трёх проездов к ним, заменят семь светильников на двух домах, установят 12 скамеек в четырёх дворах и столько же — урн. Также в двух дворах появятся детские площадки или зоны отдыха. Что же до общественной территории, которую обустроят будущим летом, то её выбрали буквально на днях. На выбор были представлены три общественные площадки: ул. Талнахская, 48; ул. Первомайская, 12, 14, 16, и ул. Енисейская, 22, 28. Территория, набравшая больше всего голосов, будет обустроена первой, остальные две — если останутся средства, выделенные на проект. Победителем стала территория в районе дома № 48 на улице Талнахской. Проектом предусмотрены: демонтаж существующей спортплощадки, озеленение, установка нового детского игрового и спортивного оборудования, скамеек и урн, поребриков и ограждения. На втором месте — территория в Талнахе, на третьем — в Кайеркане. Так что наш город преображается и становится более комфортным для жителей, и важно, что решение о том, каким ему быть, принимаем мы сами. Отвечают горожане

Анна, живет в Норильске десять лет: — В последние годы в Норильске благоустраиваются многие территории, но есть ещё места, которые надо «довести до ума». Например, закончить набережную озера Долгое. Важно обустраивать и дворы, ведь там проводят много времени дети и родители, сопровождающие их на прогулке. Приятно, если не будут забыты улицы Талнахская и Орджоникидзе, а то порой возникает такое ощущение, что все силы вкладываются только в Ленинский проспект. Ну и окраинная улица Нансена — совсем неухоженная.

Лена, жительница Талнаха: — Необходимо отремонтировать лестницу, которая ведёт от улицы Федоровского на пятый микрорайон. А то, чтобы добраться туда пешком, приходится делать внушительный круг. Причем в идеале — чтобы и зимой эту лестницу содержали в порядке, чистили от снега. Можно её оборудовать для оздоровительных прогулок. К тому же там такая чудесная зелёная зона вокруг.

Иван, мастер на все руки: — Я с нетерпением жду преображения набережной озера Долгое, новшеств на лыжной базе «Оль–Гуль». Хотелось бы, чтобы привели в порядок территорию около солнечных часов и кирпичной крепости в Комсомольском парке, а также участок на подходе к храму неподалёку от «Чёрного тюльпана». Здесь отличное место для отдыха, но сейчас гулять там не очень-то приятно. Кстати, не лишним бы в этом районе был пешеходный переход. Хорошо бы обустроить во дворах мусорные площадки. Очевидно, что сейчас они не отвечают потребностям жителей. Мусор вывозят редко, и к приезду машины он захламляет весь двор. Плюс открытость мусорных баков позволяет отходам летать по всей улице.

Альбина Антипова, знает каждый уголок Норильска: — Побольше бы в городе тёплых остановок! Зимовать было бы комфортнее. А летом явно не хватает скамеек. Вроде и места для отдыха есть, а присесть негде. И ещё: было бы неплохо, если бы местные предприниматели взяли на вооружение опыт своих материковских коллег по благоустройству территорий торговых точек. Во многих городах вокруг магазинов, неважно маленьких или больших, тротуарная плитка, клумбы — чисто и красиво. А у нас — переполненные урны и мусор вокруг.

Анна Баранчук, сотрудник управления по спорту администрации Норильска: — Норильску бы не помешали урны для собачьих экскрементов. При этом их нужно не только расставить по всему городу, но и регулярно за ними следить. Также мне бы хотелось видеть больше велопарковок, их можно было бы оборудовать около торговых центров, кинотеатров, спортсооружений. Уверена, что и молодёжь, и люди старшего возраста по достоинству бы их оценили. А ещё Норильску не хватает скульптур, наподобие тех, что стоят в Пушкинском сквере. Например, возле администрации города я бы поставила символичную фигуру белого медведя с ключом в лапах, а у музея – мамонта. Мне очень нравятся социальные плакаты, которые в последнее время появились в городе. И ещё я бы продолжила развивать северную тематику, разрисовывая фасады зданий, что сделало бы Норильск узнаваемым.

Жанна Яценко, сотрудник Снежногорского территориального управления администрации Норильска: — Я скажу о Снежногорске. В нашем посёлке в обустройстве нуждается каток. И сегодня у нас появился специалист, который сможет заняться этим вопросом, есть возможность закупить необходимое оборудование и коньки для проката. В ближайшее время в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы» на пустыре недалеко от храма будет разбит сквер Николая Урванцева — сейчас разрабатывается проектно–сметная документация, идёт подготовка к заключению контрактов на проведение работ по благоустройству. Также подготовлен проект детского парка «Бригантина», но пока неизвестно, когда он будет реализован.

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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