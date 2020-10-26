[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



И я там был

Меняю робу на пальто

В Норильске прошёл праздник для ценителей современного искусства.

Длина «подиума» медного завода почти 90 метров Родом из детства Фестиваль современной моды и искусств «Чёрное пальто» родился из переплетений смыслов, ассоциаций и обстоятельств. Этот клубок начал запутываться в голове куратора фестиваля Ольги Проскурниной ещё задолго до того, как к ней пришла идея снять фильм по одноимённому рассказу Людмилы Петрушевской. Детство Ольга провела на Кольском полуострове, где, по её признанию, нашим городом пугают маленьких детей. Дескать, если вы думаете, что вам в Мончегорске плохо живётся, то это только потому, что вы ещё в Норильске не бывали. Посетить место сосредоточения детских страхов журналист и режиссёр Ольга Проскурнина мечтала давно. Впервые она оказалась в наших краях, уже вынашивая замысел экранизации рассказа. «Чёрное пальто» Людмила Петрушевская сочинила, по её воспоминаниям, чтобы утихомирить разыгравшуюся дочь Наташу и её друзей. Рассказ в атмосфере ужастиков из пионерлагеря и Норильск с его звеняще–пустынными ландшафтами образовали идеальное совпадение характеров и фактур. «Мне казалось, что Петрушевская как автор, с которым сложно работать, и Норильск, где сложно снимать, идеально подходят друг для друга», — отметила Проскурнина. Здесь же Ольга нашла исполнителей на роли в будущем фильме. Юлия Новикова и Денис Ганин на тот момент служили в Норильской «маяковке». Мистическая воронка совпадений продолжала вовлекать всё новых неслучайных героев. Так срослось, что музыку к фильму «Чёрное пальто» написала дочь Людмилы Петрушевской, участница фанк–группы C.L.O.N.E. Наталья Павлова. Закончив съёмки в норильских локациях, Ольга Проскурнина обещала, что премьера фильма пройдёт в Норильске, и обещание перевыполнила с лихвой — привезла целый фестиваль современного искусства. Чтобы охватить как можно больше социальных и возрастных групп, было решено взять за основу максимально демократичные направления: клип–арт и site specific. Последнее можно перевести как «предметно–ориентированное искусство», которое с помощью художественных приёмов преобразует реально существующее место, насыщая его новыми смыслами. Спасает от всех бед Однажды Людмила Петрушевская призналась, что на создание «Чёрного пальто» её вдохновил фильм «Скромное обаяние буржуазии» Луиса Бунюэля. С начала рассказа вместе с героиней, у которой нет истории, попадаешь в некое мистическое пространство. Распутывая нить затёртых воспоминаний, она понимает, что находится между жизнью и смертью. И выбор этот она сделала сама, решив покончить жизнь самоубийством. Всё вокруг неё кричит о том, что чёрное пальто спасает от всех бед, хотя на самом деле избавление — в сожжении островка мнимой безопасности. Режиссёр Ольга Проскурнина считает, что слава тяжёлого, депрессивного автора закрепилась за Петрушевской несправедливо: «Считается, что она пишет о страшном и плохом, но, когда начинаешь работать с текстами, обнаруживаешь, что она очень гуманистический автор. Её в каком–то смысле можно сравнить со зрелым Чеховым: смех сквозь слёзы. Все истории о том, как добро побеждает зло». Актриса Светлана Камынина, сыгравшая в фильме одну из главных ролей, после премьеры призналась, что была поражена окрестностями Норильска: «Мне в этом фильме он кажется таким сказочным, хрустальным. Как нельзя лучше он отражает какое–то безвременье. Это место, где нет ничего, где можно потеряться. Но в этом я нахожу бесконечное очарование». Подробнее о процессе съёмок можно было узнать на фотовыставках Марины Пешковой, Сергея Новикова и Данилы Ткаченко, открытых в фойе «Родины» и в «Арене». Фильм «Чёрное пальто» может стать пилотом к сериалу по рассказам Петрушевской. В марте в Кремниевой долине пройдёт фестиваль CineQuest, в программе которого заявлена лента Ольги Проскурниной. Это событие ежегодно привлекает внимание таких крупных игроков киноиндустрии, как Netflix. В случае если фильм произведёт на них впечатление, мы вполне сможем увидеть его продолжение. «В вашей библиотеке больше моих книг, чем у меня», – говорит Людмила Петрушевская Пани Шапокляк Как и обещали организаторы, они постарались обеспечить фестивалю насыщенность событиями, чтобы удовлетворить публику разных возрастов. Можно сказать, что и за старых, и за малых в этой программе отвечала сама Людмила Петрушевская. Абсолютно всех с высоты своего почтенного возраста — 81,5 года — Людмила Стефановна называет мальчиками и девочками. В нашем городе живой классик отечественной литературы провела три мероприятия, совершенно разных по содержанию, но неизменно непринуждённых и эксцентричных по атмосфере. В кинокомплексе «Родина» была представлена музыкальная программа «Кабаре пани Петрушевской». В ней прозвучали джазовые песни прошлого века в авторском переводе. Каждая — как монолог театрального персонажа, со своим характером и историей. С маленькими читателями Людмила Стефановна познакомилась в публичной библиотеке. Представление было построено вокруг её персонажа, поросёнка Петра. Писательница рисовала, пела песни и показывала мультики собственного производства. Пришедшая на встречу в импозантном чёрном костюме с фигурными воланами Петрушевская с порога спросила малышню: «Кто я такая?» Дети искренне ответили: «Старуха Шапокляк!». Такую непосредственность и «ершистость» норильчат Людмила Стефановна позже отметила на встрече со своими взрослыми читателями. На каждой своей площадке знаменитая писательница предлагала приобрести свои картины, средства от продажи которых она перечисляет в пользу детского дома для подростков–инвалидов в Порхове под Псковом. В пространстве куба любой гость AMMA мог оставить свой след Из Сети на карнавал По итогам встречи Людмила Стефановна написала пост на своей странице в сети Facebook. И наш город, и публичная библиотека, и норильская публика оставили у неё самое положительное впечатление: — Я бы хотела вернуться в этот добрый город, даже придумала название фестиваля — «Белые ночи Норильска». С пикниками в тундре, которые тут обычно устраивают норильчане, на траве, где полно ягод и грибов. В самом Норильске — с фильмами, спектаклями, городскими шествиями, с ночными (когда светло) карнавалами как в Рио–де–Жанейро, в костюмах жителей тундры, с мамонтом в два человеческих роста, с медными блюдами, в которые музыканты могут бить (тут ведь льют медь!), с малыми детишками, которые несут огромные воздушные шары со своими именами. И мы бы там пели, устраивали перформансы и выставки, показывали «Аргентину» для всех на каком–нибудь берегу реки... «Полярное солнце» отбрасывает на потолок блики северного сияния Модный десант Более 200 человек стали свидетелями превращения производственных галерей медного завода в подиум. Как и обещали организаторы, агентство LUMPEN набрало моделей из рядовых норильчан. Им предстояло продемонстрировать около 40 образов, созданных российскими дизайнерами специально для Норильска и по мотивам Норильска. Бренд GENESIS 2.0 открыл модный показ работами в спортивном стиле, вдохновлёнными норильскими уличными типажами. Марка MARDO представила модели в лазурно–бирюзовых оттенках — как отсылка к цвету норильских зданий и общественных пространств. Молодой дизайнер Nensi работает как с одеждой, так и с арт–объектами, поэтому её показ — на стыке моды и современного искусства. Антон Лисин, очень востребованный в Японии, делает свои коллекции на основе славянских языческих мотивов, которые в адаптации к северным условиям приобрели причудливую форму: — Это очень интересный опыт, — говорит Антон. — Я думаю, что именно вот так и надо сейчас поступать, — брать площадку, которая к миру моды не имеет никакого отношения. Если располагаться в обычной обстановке, это уже не интересно. Нужно соединять не соединяемые вещи, благодаря этому получается что-то новое. Основательница агентства LUMPEN Авдотья Александрова призналась, что обживать «космическое» пространство производственной галереи было непросто. И, тем не менее, дефиле прошло на достойном уровне. Ольга Проскурнина отметила, что это, пожалуй, единственный случай в истории российского промышленного предприятия, когда дизайнеры буквально ворвались в середину процесса. Помимо наглядной демонстрации творчества ярких представителей современной модной индустрии желающие поглубже разобраться в теме могли попасть на паблик–ток о феномене актуальной моды с Алексеем Баженовым, основателем форума Beinopen. Новое старое пространство Фестиваль «Чёрное пальто» не просто познакомил норильчан с современным искусством, но и буквально врос в городское общественное пространство, сменив полярность и перевернув его содержание с ног на голову. Первой площадкой, выбранной для реализации проектов site specific, стал Арктический музей современного искусства (AMMA). По заверению директора Музея Норильска и соорганизатора фестиваля Натальи Федяниной, проект будущего музея уже готов и будет представлен на Градостроительном совете. А пока бывшее здание Дома торговли ещё хранит в своём интерьере память о коммерческом прошлом. Благодаря этому зашедшие на объект художники Анна Фобия и Юля Послушай свободно реализовали свои идеи, используя в инсталляциях наследие торговых точек. К счастью для посетителей, на выставке работали медиаторы. Без их помощи неподготовленному зрителю было бы сложно разобраться в художественных замыслах. Отделить арт–объекты от остатков интерьера было непросто — настолько они срослись. Среди представленных инсталляций были и комнатные цветы, нарисованные флуоресцентной краской по полиэтилену, и арктические льды из фактурных осветительных плафонов, и застывшее во льдах дизайнерское платье, расползающееся на нити северного сияния. Второй площадкой, отданной под арт–эксперименты, стала бывшая научно–техническая библиотека. Приглашённые московские стрит–артисты и медиахудожники изучили оставшиеся в библиотеке фонды. В своих инсталляциях они использовали графические изображения из технических изданий, сами книги, личные вещи сотрудников. Как сказала Ольга Проскурнина, подобные работы можно увидеть в лучших мировых музеях. Post scriptum Изучив медиапространство, приходишь к выводу, что фестиваль «Чёрное пальто» уж точно не оставил норильчан равнодушными. Комментарии встречаются и резко отрицательные, и нейтрально недоумённые, и восторженно положительные. Одно можно отметить: организаторы проделали огромную работу.

Надежда Петрова Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Фестиваль современной моды и искусств «Чёрное пальто» родился из переплетений смыслов, ассоциаций и обстоятельств. Этот клубок начал запутываться в голове куратора фестиваля Ольги Проскурниной ещё задолго до того, как к ней пришла идея снять фильм по одноимённому рассказу Людмилы Петрушевской. Детство Ольга провела на Кольском полуострове, где, по её признанию, нашим городом пугают маленьких детей. Дескать, если вы думаете, что вам в Мончегорске плохо живётся, то это только потому, что вы ещё в Норильске не бывали. Посетить место сосредоточения детских страхов журналист и режиссёр Ольга Проскурнина мечтала давно. Впервые она оказалась в наших краях, уже вынашивая замысел экранизации рассказа.«Чёрное пальто» Людмила Петрушевская сочинила, по её воспоминаниям, чтобы утихомирить разыгравшуюся дочь Наташу и её друзей. Рассказ в атмосфере ужастиков из пионерлагеря и Норильск с его звеняще–пустынными ландшафтами образовали идеальное совпадение характеров и фактур. «Мне казалось, что Петрушевская как автор, с которым сложно работать, и Норильск, где сложно снимать, идеально подходят друг для друга», — отметила Проскурнина. Здесь же Ольга нашла исполнителей на роли в будущем фильме. Юлия Новикова и Денис Ганин на тот момент служили в Норильской «маяковке». Мистическая воронка совпадений продолжала вовлекать всё новых неслучайных героев. Так срослось, что музыку к фильму «Чёрное пальто» написала дочь Людмилы Петрушевской, участница фанк–группы C.L.O.N.E. Наталья Павлова.Закончив съёмки в норильских локациях, Ольга Проскурнина обещала, что премьера фильма пройдёт в Норильске, и обещание перевыполнила с лихвой — привезла целый фестиваль современного искусства. Чтобы охватить как можно больше социальных и возрастных групп, было решено взять за основу максимально демократичные направления: клип–арт и site specific. Последнее можно перевести как «предметно–ориентированное искусство», которое с помощью художественных приёмов преобразует реально существующее место, насыщая его новыми смыслами.Однажды Людмила Петрушевская призналась, что на создание «Чёрного пальто» её вдохновил фильм «Скромное обаяние буржуазии» Луиса Бунюэля. С начала рассказа вместе с героиней, у которой нет истории, попадаешь в некое мистическое пространство. Распутывая нить затёртых воспоминаний, она понимает, что находится между жизнью и смертью. И выбор этот она сделала сама, решив покончить жизнь самоубийством. Всё вокруг неё кричит о том, что чёрное пальто спасает от всех бед, хотя на самом деле избавление — в сожжении островка мнимой безопасности. Режиссёр Ольга Проскурнина считает, что слава тяжёлого, депрессивного автора закрепилась за Петрушевской несправедливо: «Считается, что она пишет о страшном и плохом, но, когда начинаешь работать с текстами, обнаруживаешь, что она очень гуманистический автор. Её в каком–то смысле можно сравнить со зрелым Чеховым: смех сквозь слёзы. Все истории о том, как добро побеждает зло».Актриса Светлана Камынина, сыгравшая в фильме одну из главных ролей, после премьеры призналась, что была поражена окрестностями Норильска: «Мне в этом фильме он кажется таким сказочным, хрустальным. Как нельзя лучше он отражает какое–то безвременье. Это место, где нет ничего, где можно потеряться. Но в этом я нахожу бесконечное очарование». Подробнее о процессе съёмок можно было узнать на фотовыставках Марины Пешковой, Сергея Новикова и Данилы Ткаченко, открытых в фойе «Родины» и в «Арене».Фильм «Чёрное пальто» может стать пилотом к сериалу по рассказам Петрушевской. В марте в Кремниевой долине пройдёт фестиваль CineQuest, в программе которого заявлена лента Ольги Проскурниной. Это событие ежегодно привлекает внимание таких крупных игроков киноиндустрии, как Netflix. В случае если фильм произведёт на них впечатление, мы вполне сможем увидеть его продолжение.Как и обещали организаторы, они постарались обеспечить фестивалю насыщенность событиями, чтобы удовлетворить публику разных возрастов. Можно сказать, что и за старых, и за малых в этой программе отвечала сама Людмила Петрушевская. Абсолютно всех с высоты своего почтенного возраста — 81,5 года — Людмила Стефановна называет мальчиками и девочками. В нашем городе живой классик отечественной литературы провела три мероприятия, совершенно разных по содержанию, но неизменно непринуждённых и эксцентричных по атмосфере.В кинокомплексе «Родина» была представлена музыкальная программа «Кабаре пани Петрушевской». В ней прозвучали джазовые песни прошлого века в авторском переводе. Каждая — как монолог театрального персонажа, со своим характером и историей.С маленькими читателями Людмила Стефановна познакомилась в публичной библиотеке. Представление было построено вокруг её персонажа, поросёнка Петра. Писательница рисовала, пела песни и показывала мультики собственного производства. Пришедшая на встречу в импозантном чёрном костюме с фигурными воланами Петрушевская с порога спросила малышню: «Кто я такая?» Дети искренне ответили: «Старуха Шапокляк!».Такую непосредственность и «ершистость» норильчат Людмила Стефановна позже отметила на встрече со своими взрослыми читателями. На каждой своей площадке знаменитая писательница предлагала приобрести свои картины, средства от продажи которых она перечисляет в пользу детского дома для подростков–инвалидов в Порхове под Псковом.По итогам встречи Людмила Стефановна написала пост на своей странице в сети Facebook. И наш город, и публичная библиотека, и норильская публика оставили у неё самое положительное впечатление:— Я бы хотела вернуться в этот добрый город, даже придумала название фестиваля — «Белые ночи Норильска». С пикниками в тундре, которые тут обычно устраивают норильчане, на траве, где полно ягод и грибов. В самом Норильске — с фильмами, спектаклями, городскими шествиями, с ночными (когда светло) карнавалами как в Рио–де–Жанейро, в костюмах жителей тундры, с мамонтом в два человеческих роста, с медными блюдами, в которые музыканты могут бить (тут ведь льют медь!), с малыми детишками, которые несут огромные воздушные шары со своими именами. И мы бы там пели, устраивали перформансы и выставки, показывали «Аргентину» для всех на каком–нибудь берегу реки...Более 200 человек стали свидетелями превращения производственных галерей медного завода в подиум. Как и обещали организаторы, агентство LUMPEN набрало моделей из рядовых норильчан. Им предстояло продемонстрировать около 40 образов, созданных российскими дизайнерами специально для Норильска и по мотивам Норильска.Бренд GENESIS 2.0 открыл модный показ работами в спортивном стиле, вдохновлёнными норильскими уличными типажами. Марка MARDO представила модели в лазурно–бирюзовых оттенках — как отсылка к цвету норильских зданий и общественных пространств. Молодой дизайнер Nensi работает как с одеждой, так и с арт–объектами, поэтому её показ — на стыке моды и современного искусства.Антон Лисин, очень востребованный в Японии, делает свои коллекции на основе славянских языческих мотивов, которые в адаптации к северным условиям приобрели причудливую форму:— Это очень интересный опыт, — говорит Антон. — Я думаю, что именно вот так и надо сейчас поступать, — брать площадку, которая к миру моды не имеет никакого отношения. Если располагаться в обычной обстановке, это уже не интересно. Нужно соединять не соединяемые вещи, благодаря этому получается что-то новое.Основательница агентства LUMPEN Авдотья Александрова призналась, что обживать «космическое» пространство производственной галереи было непросто. И, тем не менее, дефиле прошло на достойном уровне.Ольга Проскурнина отметила, что это, пожалуй, единственный случай в истории российского промышленного предприятия, когда дизайнеры буквально ворвались в середину процесса.Помимо наглядной демонстрации творчества ярких представителей современной модной индустрии желающие поглубже разобраться в теме могли попасть на паблик–ток о феномене актуальной моды с Алексеем Баженовым, основателем форума Beinopen.Фестиваль «Чёрное пальто» не просто познакомил норильчан с современным искусством, но и буквально врос в городское общественное пространство, сменив полярность и перевернув его содержание с ног на голову. Первой площадкой, выбранной для реализации проектов site specific, стал Арктический музей современного искусства (AMMA). По заверению директора Музея Норильска и соорганизатора фестиваля Натальи Федяниной, проект будущего музея уже готов и будет представлен на Градостроительном совете.А пока бывшее здание Дома торговли ещё хранит в своём интерьере память о коммерческом прошлом. Благодаря этому зашедшие на объект художники Анна Фобия и Юля Послушай свободно реализовали свои идеи, используя в инсталляциях наследие торговых точек.К счастью для посетителей, на выставке работали медиаторы. Без их помощи неподготовленному зрителю было бы сложно разобраться в художественных замыслах. Отделить арт–объекты от остатков интерьера было непросто — настолько они срослись.Среди представленных инсталляций были и комнатные цветы, нарисованные флуоресцентной краской по полиэтилену, и арктические льды из фактурных осветительных плафонов, и застывшее во льдах дизайнерское платье, расползающееся на нити северного сияния.Второй площадкой, отданной под арт–эксперименты, стала бывшая научно–техническая библиотека. Приглашённые московские стрит–артисты и медиахудожники изучили оставшиеся в библиотеке фонды. В своих инсталляциях они использовали графические изображения из технических изданий, сами книги, личные вещи сотрудников. Как сказала Ольга Проскурнина, подобные работы можно увидеть в лучших мировых музеях.Изучив медиапространство, приходишь к выводу, что фестиваль «Чёрное пальто» уж точно не оставил норильчан равнодушными. Комментарии встречаются и резко отрицательные, и нейтрально недоумённые, и восторженно положительные. Одно можно отметить: организаторы проделали огромную работу.

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