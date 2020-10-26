[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Есть повод

Команда победителей

В Городском центре культуры подвели спортивные итоги 2019 года. Заслуженных наград были удостоены лучшие спортсмены и тренеры Норильска. Не обошли стороной и «Заполярную Правду» — наша газета в очередной раз получила почётный кубок за пропаганду здорового образа жизни и помощь в развитии спорта и физической культуры.

Традиционная церемония награждения собирает сотни участников и зрителей На встрече, организованной управлением по спорту администрации Норильска, по традиции собралась вся спортивная общественность города. С приветственной речью к норильчанам обратился глава Норильска Ринат Ахметчин. Он отметил большой вклад спортсменов в улучшение общего имиджа города и пожелал им не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты. – Вас с детства приучают преодолевать трудности, а добиться чего–то значимого в спорте, как, впрочем, и в повседневной жизни, можно лишь тогда, когда ты изо дня в день следуешь своей цели. Мне приятно, что наших спортсменов знают не только на краевом, но и на всероссийском и даже на международном уровнях. Вы — команда победителей, — сказал Ринат Ахметчин. С этими словами глава города вручил героям дня награды за заслуги перед заполярным спортом, добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в социально–экономическое развитие Норильска. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров также поблагодарил норильских спортсменов за их целеустремлённость и поприветствовал их от имени председателя Заксобрания Дмитрия Свиридова и председателя комитета по спорту, образованию и культуре Людмилы Магомедовой: – В Норильске спортсменам уделяется особое внимание, поскольку именно в ходе тренировок и состязаний у них вырабатываются качества, необходимые для того, чтобы благополучно жить и трудиться в непростых условиях Севера. Хочу пожелать тренерам и спортсменам сил, здоровья и новых успехов. Церемонию награждения в номинациях «Лучший спортсмен» и «Открытие года» провёл председатель Норильского горсовета Александр Пестряков. Он подчеркнул, что у спорта есть два основных показателя эффективности — победы и массовость. Норильск вправе гордиться и тем и другим: – Все мы прекрасно понимаем, что без соревновательного опыта очень сложно повышать своё мастерство. При этом из–за географических особенностей Норильска нашим ребятам бывает не просто регулярно выезжать на иногородние турниры. Поэтому спортсмены, которые показывают на выезде действительно высокие результаты, совершают двойной подвиг. Отмечу и то, что Норильск сохраняет лучшие традиции в области массового спорта. Занятия спортом доступны в нашем городе, в том числе благодаря федеральному, муниципальному и бизнес–участию. Отрадно, что практически каждый норильский ребёнок может выбрать из десятков видов спорта тот, который ему нравится и где он может найти применение своим способностям. Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева поблагодарила всех, без кого тренировочный процесс был бы невозможен, — руководителей, инструкторов и других сотрудников спортивных школ и спортивных федераций. Вручая заслуженные награды, она пожелала им оставаться такими же неутомимыми: – 2019 год только на краевом уровне принёс нам 119 золотых, 97 серебряных и почти 200 бронзовых медалей. За этими достижениями стоит огромный труд многих людей. Хочу поблагодарить вас за то, что массовый спорт у нас по–прежнему в приоритете: в прошлом году порядка 62 тысяч норильчан приняли участие в различных спортивных акциях, таких как «Кросс нации», «Лыжня России» и многих других. И я хочу пожелать вам дальнейших побед. Значимость командной работы подчеркнул и начальник управления общественных связей администрации Норильска Владимир Баринов, вручая награды организациям, оказывающим городу действенную помощь в развитии спорта и физической культуры: – Спорт играет важную роль в жизни общества, он — залог здоровья и уверенности в своих силах. Сегодня мы видим наглядный пример слаженной работы спортсменов, которые куют победы, СМИ, а также предпринимателей, активно поддерживающих спортивное движение. Поздравляю всех с победой в номинации и надеюсь на ещё более плодотворное сотрудничество Главные же награды церемонии — «Спортсмен года» и «Лучший тренер» – гости вечера получили из рук начальника управления по спорту администрации Норильска Михаила Голуба: – Чествуя ребят–спортсменов, чьи достижения признаны наивысшими для нашего города, нужно помнить, что основа для этого была заложена ещё пять–семь лет назад, когда тренеры разглядели в своих воспитанниках настоящий талант. В процессе упорных тренировок они смогли развить их потенциал, привить волю к победе, дать мотивацию. Я с признательностью обращаюсь не только к тренерскому, но и к младшему обслуживающему составу наших спортивных школ: спасибо вам за кропотливый ежедневный труд. Удачи всем нам в новом сезоне!

Михаил Туаев Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На встрече, организованной управлением по спорту администрации Норильска, по традиции собралась вся спортивная общественность города. С приветственной речью к норильчанам обратился глава Норильска Ринат Ахметчин. Он отметил большой вклад спортсменов в улучшение общего имиджа города и пожелал им не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты.– Вас с детства приучают преодолевать трудности, а добиться чего–то значимого в спорте, как, впрочем, и в повседневной жизни, можно лишь тогда, когда ты изо дня в день следуешь своей цели. Мне приятно, что наших спортсменов знают не только на краевом, но и на всероссийском и даже на международном уровнях. Вы — команда победителей, — сказал Ринат Ахметчин.С этими словами глава города вручил героям дня награды за заслуги перед заполярным спортом, добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в социально–экономическое развитие Норильска.Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров также поблагодарил норильских спортсменов за их целеустремлённость и поприветствовал их от имени председателя Заксобрания Дмитрия Свиридова и председателя комитета по спорту, образованию и культуре Людмилы Магомедовой:– В Норильске спортсменам уделяется особое внимание, поскольку именно в ходе тренировок и состязаний у них вырабатываются качества, необходимые для того, чтобы благополучно жить и трудиться в непростых условиях Севера. Хочу пожелать тренерам и спортсменам сил, здоровья и новых успехов.Церемонию награждения в номинациях «Лучший спортсмен» и «Открытие года» провёл председатель Норильского горсовета Александр Пестряков. Он подчеркнул, что у спорта есть два основных показателя эффективности — победы и массовость. Норильск вправе гордиться и тем и другим:– Все мы прекрасно понимаем, что без соревновательного опыта очень сложно повышать своё мастерство. При этом из–за географических особенностей Норильска нашим ребятам бывает не просто регулярно выезжать на иногородние турниры. Поэтому спортсмены, которые показывают на выезде действительно высокие результаты, совершают двойной подвиг. Отмечу и то, что Норильск сохраняет лучшие традиции в области массового спорта. Занятия спортом доступны в нашем городе, в том числе благодаря федеральному, муниципальному и бизнес–участию. Отрадно, что практически каждый норильский ребёнок может выбрать из десятков видов спорта тот, который ему нравится и где он может найти применение своим способностям.Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева поблагодарила всех, без кого тренировочный процесс был бы невозможен, — руководителей, инструкторов и других сотрудников спортивных школ и спортивных федераций. Вручая заслуженные награды, она пожелала им оставаться такими же неутомимыми:– 2019 год только на краевом уровне принёс нам 119 золотых, 97 серебряных и почти 200 бронзовых медалей. За этими достижениями стоит огромный труд многих людей. Хочу поблагодарить вас за то, что массовый спорт у нас по–прежнему в приоритете: в прошлом году порядка 62 тысяч норильчан приняли участие в различных спортивных акциях, таких как «Кросс нации», «Лыжня России» и многих других. И я хочу пожелать вам дальнейших побед.Значимость командной работы подчеркнул и начальник управления общественных связей администрации Норильска Владимир Баринов, вручая награды организациям, оказывающим городу действенную помощь в развитии спорта и физической культуры:– Спорт играет важную роль в жизни общества, он — залог здоровья и уверенности в своих силах. Сегодня мы видим наглядный пример слаженной работы спортсменов, которые куют победы, СМИ, а также предпринимателей, активно поддерживающих спортивное движение. Поздравляю всех с победой в номинации и надеюсь на ещё более плодотворное сотрудничествоГлавные же награды церемонии — «Спортсмен года» и «Лучший тренер» – гости вечера получили из рук начальника управления по спорту администрации Норильска Михаила Голуба:– Чествуя ребят–спортсменов, чьи достижения признаны наивысшими для нашего города, нужно помнить, что основа для этого была заложена ещё пять–семь лет назад, когда тренеры разглядели в своих воспитанниках настоящий талант. В процессе упорных тренировок они смогли развить их потенциал, привить волю к победе, дать мотивацию. Я с признательностью обращаюсь не только к тренерскому, но и к младшему обслуживающему составу наших спортивных школ: спасибо вам за кропотливый ежедневный труд. Удачи всем нам в новом сезоне!

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