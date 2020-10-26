[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Хоккей

Мы ещё встретимся!

Три периода по пятнадцать минут — именно столько времени провели на льду хоккеисты Норильска и Таймыра, участники товарищеского благотворительного матча, состоявшегося в Дудинке.

Игра вышла динамичной и зрелищной Общий сбор Программа встречи, посвящённой 75–й годовщине Великой Победы и Дню защитника Отечества помимо спортивного состязания включала благотворительную лотерею и аукцион. Партнёрами мероприятия выступили норильский благотворительный фонд «Территория добра», Таймырский молодёжный центр, Дудинский колледж, Ледовая арена «Таймыр» и Городской дом культуры Дудинки. В этот раз хоккеисты собрались на льду по инициативе хозяев площадки. С их стороны клюшки в руки взяли глава района Евгений Вершинин, председатель районного Совета Владимир Шишов и глава Дудинки Юрий Гурин. В команду Норильска вошли известные приверженцы хоккея под наставничеством тренера Александра Тимченко. В спортшколе он учит хоккейным премудростям детей, но на сей раз некоторые из его «подопечных» оказались способны сами дать фору мастерам. Так, например, капитан сборной Норильска, начальник управления общественных связей городской администрации Владимир Баринов играет в хоккей с шести лет. – Видя интерес дудинцев, особенно юных, к этому виду спорта, мы решили провести матч у себя, — пояснил Евгений Вершинин. — Захотели попробовать сыграть на уровне администраций, и тут же родилась идея совместить приятное с полезным, сделать игру благотворительной. В гостях как дома Ледовые дружины изначально не были нацелены на суровый бой, встреча задумывалась как демонстрация тесного сотрудничества в области спорта. Ко всему прочему выяснилось, что спортсмены обеих команд давно знакомы друг с другом и имеют общие интересы в профессиональной сфере. Принимая во внимание патриотическую направленность встречи, в череде знаменательных февральских дат выделили и день вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля. В связи с этим право вбросить шайбу предоставили участнику боевых действий, председателю Таймырского союза ветеранов войн и военной службы Сергею Симутину. Игра началась в лучших традициях зрелищного хоккея — норильчане забили две шайбы в первые же минуты матча. Высокий уровень подготовки команды и её сыгранность отметили все. Тем не менее натиск гостей довольно быстро мобилизовал таймырцев, и к концу первого периода на табло высветились цифры «2:4». Хозяева ещё могли сравнять шансы и даже вырваться вперёд. Ну, а многочисленные атаки с обеих сторон почти убедили болельщиков в том, что игра вот–вот пойдёт с «баскетбольным счётом». Однако ситуация на площадке стабилизировалась, и хоккеисты продолжили матч в более размеренном темпе. До окончания третьего периода сборные не раз обменялись голами, но перевес всё–таки оказался на стороне гостей — 9–6 в пользу норильчан. Тёплый приём Финальный свисток послужил сигналом к тому, чтобы с трибун на лёд полетели мягкие игрушки. И, хотя такая трогательная форма одобрения и признательности больше характерна для фигурного катания, болельщики именно так решили выразить благодарность обеим командам за отличный спортивный праздник. Позднее все игрушки, а также более 76 тысяч рублей, собранных в ходе благотворительных акций, передали в Дудинский детский дом «Ромашка». – Подобных встреч на моей памяти не было уже давно, — подвёл итог глава Норильска Ринат Ахметчин. — Считаю, что ответный матч нужно будет провести в Норильске. Думаю, во второй половине марта мы пригласим таймырцев к себе и сыграем с ними ещё раз.

Мягкие игрушки, а также более 76 тысяч рублей, собранных в ходе благотворительной лотереи, передали в Дудинский детский дом «Ромашка».

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Программа встречи, посвящённой 75–й годовщине Великой Победы и Дню защитника Отечества помимо спортивного состязания включала благотворительную лотерею и аукцион. Партнёрами мероприятия выступили норильский благотворительный фонд «Территория добра», Таймырский молодёжный центр, Дудинский колледж, Ледовая арена «Таймыр» и Городской дом культуры Дудинки.В этот раз хоккеисты собрались на льду по инициативе хозяев площадки. С их стороны клюшки в руки взяли глава района Евгений Вершинин, председатель районного Совета Владимир Шишов и глава Дудинки Юрий Гурин. В команду Норильска вошли известные приверженцы хоккея под наставничеством тренера Александра Тимченко. В спортшколе он учит хоккейным премудростям детей, но на сей раз некоторые из его «подопечных» оказались способны сами дать фору мастерам. Так, например, капитан сборной Норильска, начальник управления общественных связей городской администрации Владимир Баринов играет в хоккей с шести лет.– Видя интерес дудинцев, особенно юных, к этому виду спорта, мы решили провести матч у себя, — пояснил Евгений Вершинин. — Захотели попробовать сыграть на уровне администраций, и тут же родилась идея совместить приятное с полезным, сделать игру благотворительной.Ледовые дружины изначально не были нацелены на суровый бой, встреча задумывалась как демонстрация тесного сотрудничества в области спорта. Ко всему прочему выяснилось, что спортсмены обеих команд давно знакомы друг с другом и имеют общие интересы в профессиональной сфере.Принимая во внимание патриотическую направленность встречи, в череде знаменательных февральских дат выделили и день вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля. В связи с этим право вбросить шайбу предоставили участнику боевых действий, председателю Таймырского союза ветеранов войн и военной службы Сергею Симутину.Игра началась в лучших традициях зрелищного хоккея — норильчане забили две шайбы в первые же минуты матча. Высокий уровень подготовки команды и её сыгранность отметили все. Тем не менее натиск гостей довольно быстро мобилизовал таймырцев, и к концу первого периода на табло высветились цифры «2:4». Хозяева ещё могли сравнять шансы и даже вырваться вперёд. Ну, а многочисленные атаки с обеих сторон почти убедили болельщиков в том, что игра вот–вот пойдёт с «баскетбольным счётом». Однако ситуация на площадке стабилизировалась, и хоккеисты продолжили матч в более размеренном темпе.До окончания третьего периода сборные не раз обменялись голами, но перевес всё–таки оказался на стороне гостей — 9–6 в пользу норильчан.Финальный свисток послужил сигналом к тому, чтобы с трибун на лёд полетели мягкие игрушки. И, хотя такая трогательная форма одобрения и признательности больше характерна для фигурного катания, болельщики именно так решили выразить благодарность обеим командам за отличный спортивный праздник. Позднее все игрушки, а также более 76 тысяч рублей, собранных в ходе благотворительных акций, передали в Дудинский детский дом «Ромашка».– Подобных встреч на моей памяти не было уже давно, — подвёл итог глава Норильска Ринат Ахметчин. — Считаю, что ответный матч нужно будет провести в Норильске. Думаю, во второй половине марта мы пригласим таймырцев к себе и сыграем с ними ещё раз.

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