[Индекс номера 12 (21.02.2020)]

 Интервью 
Мужские занятия

В канун Дня защитника Отечества мы поговорили с инспектором по делам несовершеннолетних — единственным в этой профессии представителем сильного пола в Норильске. Евгений Брусельцев, начальник ОДН отдела полиции № 2 Талнаха, рассказал нам о своей работе и жизни.
Евгений Брусельцев, начальник ОДН отдела полиции № 2 района Талнах
• В 1992 году Евгений Брусельцев сразу после службы в армии поступил в Барнаульский индустриальный педагогический колледж.
• С 1995 года работал в ППС в Панкрушихинском районе Алтайского края. С 1997 до 2000 год нёс службу в должности участкового инспектора милиции.
• В декабре 2000–го перевёлся в Норильск, стал инспектором по делам несовершеннолетних в Талнахском ГОВД.
• В 2005 году назначен на должность начальника отделения по делам несовершеннолетних, где и трудится в настоящее время.
Вы окончили Барнаульский педколледж. Почему, имея педагогическое образование, решили работать в полиции?
– В 1990–х годах работы не было, училища расформировывались и закрывались. Решил попробовать себя в милиции, тем более что за плечами была армия. Поработал в патрульно–постовой службе, потом помощником участкового, участковым инспектором милиции. Заочно окончил Новосибирскую специальную среднюю школу милиции. В 2000 году приехал с семьёй в Норильск. Здесь и заработная плата была выше, и экономическая ситуация более стабильная, чем на материке. Рассчитывали только на себя: ни жилья, ни родственников здесь не было. Если на Севере сразу не понравится, то дальше ещё сложнее будет прижиться, а если возникло притяжение, то всё устроится. Мне дали служебную квартиру, и в декабре 2000–го я приступил к обязанностям инспектора отделения по делам несовершеннолетних в Талнахском ГОВД, пять лет спустя был назначен начальником отделения. Так и тружусь уже 20 лет. Менять регион на более тёплые края пока не собираюсь.
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Как вам работается с подростками?
– А как работают педагоги в школе? Конечно, не все мужчины могут найти общий язык с детьми, кому–то просто интересны другие направления работы в полиции, например, оперуполномоченный следователь, госавтоинспектор и т. д. Мне удаётся находить контакт с подростками и объяснять им, что только от них самих зависит их будущее. Можно натворить глупостей в детстве, а потом расхлёбывать их последствия всю оставшуюся жизнь.
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Помните своих первых подопечных, когда вы только стали инспектором ОДН?
– Многих помню, некоторых вижу до сих пор, и они меня помнят, здороваются. Подростки 2000–х годов разительно отличаются от нынешних. Они были более приземлёнными и прагматичными, живыми, активными, легче приспосабливались к новым условиям. От них можно было ожидать чего угодно, правонарушителей и преступников среди них тоже было значительно больше. Тогда был всплеск героиновой наркомании, и большинство преступлений совершалось на этой почве. Были дети, которые «сидели на игле», воровали и грабили ради зелья, а были те, кто продавал или передавал наркотики, пытаясь заработать.
Сейчас число малолетних нарушителей снизилось в разы, но и подростки стали более инертными. Их интересы связаны с цифровыми технологиями, искусственным интеллектом. Они живут в телефонах и компьютерах, а нарушения связаны с дорогостоящей электроникой. Раньше подростки встречались и выясняли отношения на улице, а сейчас это происходит в соцсетях.
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Что вас поразило в начале вашей работы?
– Став инспектором ОДН, я впервые близко столкнулся с безнадзорностью и беспризорностью, с безразличием родителей к собственным детям, и это меня поразило до глубины души. Ребёнок мог день–два гулять на улице, а дома о нём и не вспоминали. В основном из–за родительского равнодушия дети и начинают вести себя плохо. Своими поступками они стараются привлечь внимание, которого им не хватает. Дефицит общения объединяет нынешних подростков и ребят из 2000–х. Сейчас могу с уверенностью сказать: многие преступления и правонарушения совершаются именно по недосмотру пап и мам. Кстати, норильские дети — более избалованные, чем материковские. Здесь у родителей больше материальных возможностей.
Как находите общий язык со своими подопечными?
– Дети по–разному воспринимают инспектора–женщину и инспектора–мужчину. Женщина, пусть и в форме, у них ассоциируется с мамой, с педагогом, и с ними ребята частенько позволяют себе капризничать. Когда они слышат мужской голос — становятся тише, меньше бравируют, больше слушают. Я думаю, это связано с нехваткой мужского внимания в неполных семьях, где мама — и за себя, и за папу.
Чаще всего подростки готовы говорить о своих проблемах и делиться наболевшим, но из–за страха осуждения замыкаются в себе. Злятся, когда взрослые задают дежурные вопросы и даже не удосуживаются дослушать ответ, не верят, что взрослым не всё равно. Поэтому даже с трудными подростками нужно разговаривать спокойно, доброжелательно и искренне, интересуясь их проблемами. Дети чувствуют ложь мгновенно.
Основная трудность в работе с проблемными девчонками и мальчишками в том, что они с детства не приучены прилагать усилия для получения результата. Они ведут себя как потребители. Хотят всё и сразу, а если не получается, то либо переключаются на что–то другое, либо прибегают к обману или силе. Такие дети и в школе показывают себя не с лучшей стороны, и отношение к ним соответствующее. Им проще прогулять урок, чем попытаться разобраться в трудном предмете. Бывает, удаётся убедить их в том, что хорошее образование необходимо и нужно учиться. Но если родители не замечают стараний ребёнка, то все усилия педагогов и специалистов служб профилактики имеют лишь временный эффект.
Какие преступления совершают нынешние подростки?
– Современные дети часто не задумываются, что если найденный телефон оставить себе, то это считается кражей. Проводя профилактические беседы, я объясняю школьникам, что находку нужно передать администратору, продавцу, охраннику, полиции или позвонить на любой номер из контактов. Но чаще всего у детей возникает соблазн прибрать аппарат к рукам. А ведь незнание закона не освобождает от ответственности, и надежда на то, что всё обойдётся, может сильно повлиять на будущую жизнь ребёнка. Уголовная статья закроет доступ во многие профессии, а если даже дело будет прекращено в связи с примирением сторон, это не станет реабилитирующим фактором.
Ребятишкам из социального приюта вы показывали экипировку и оружие полицейских и лишь мимоходом тогда коснулись темы правонарушений среди подростков...
– Социальный приют создан не для того, чтобы перевоспитывать преступников, а чтобы помогать детям, оказавшимся в опасной или трудной жизненной ситуации. Сюда попадают те ребята, которые уходят из дома и не хотят возвращаться, потому что родители пьют или избивают их. Здесь живут дети, у которых, например, мама лежит в больнице, а других родственников нет. Или когда запущен процесс лишения родительских прав. Такие ребята часто находятся в группе риска и больше подвержены негативному влиянию. На встречах с подопечными соцприюта я стараюсь показать, что можно и нужно жить по–другому, заинтересовать их, например, работой в правоохранительных органах и перспективами, которые она даёт. Я заметил, что современных мальчишек и девчонок очень интересует и служба в армии, им интересно оружие и специфика работы силовиков. А вдруг такая работа поможет им стать благополучным человеком?

Наталья Черкашина
Фото Ирины Яринской
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