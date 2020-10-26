[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Ремонты

Год за годом

В Норильске приступили к реализации трёхлетнего плана капремонтов.

Региональная программа капремонтов реализуется в нашем городе с 2016–го. В прошлом году план не был выполнен на 100%. Из 110 домов, где должны были провести 115 видов работ, отремонтировали 86 (91 вид работ). Как рассказала Татьяна Шульгина, заместитель директора УЖКХ, в 63 домах отремонтировали крыши; в 18 — систему электроснабжения, в 3 — отопление, ещё в 3 — горячее водоснабжение. Также обновлены фасады четырёх домов: на Ленинском пр., 39; ул. Горняков, 7; ул. Талнахской, 9; ул. Школьной, 5. Для оставшихся 24 домов разработан план работ. 20 из них отремонтируют до ноября этого года, а в четырёх случаях – эти здания являются объектами культурного наследия, – подыскивают исполнителей проектно–сметной документации. – Не все могут взять эти дома — на аукционы выходят только те, кто состоит в реестре квалифицированных подрядчиков и входит в отдельный реестр разработки ПСД для таких зданий, и перечень этот невелик, — пояснила Татьяна Шульгина. Между тем уже начал работать трёхлетний план на 2020–2022 годы, в частности, по замене лифтов. Выбран подрядчик – «Импорт–лифт». По договору 237 лифтов в 86 домах должны заменить до конца года. Сейчас меняют 59 лифтов: 9 — в Кайеркане и 50 — в Талнахе. Кроме того, нынешним летом отремонтируют крыши в 28 домах, системы электроснабжения — в 24 домах, теплоснабжение — в 12, холодное водоснабжение и водоотведение — в 8, а также обновят 25 фасадов. На 2021 год запланированы работы в 44 домах на сумму 656 млн рублей. В 2022 году ремонты пройдут в 131 доме на сумму в 2,4 млрд рублей, а позднее в программу дополнительно будут включены дома, требующие ремонта фасадов и крыш. Татьяна Шульгина также напомнила, что срок проведения ремонта в том или ином доме можно изменить. Для этого управляющая компания или собственники должны обратиться в министерство ЖКХ и представить комиссии пакет документов, включающий акт техсостояния дома и обследования, подтверждающие серьёзный износ конструкций. Заместитель директора УЖКХ также обратилась к горожанам с просьбой не игнорировать платежи в Региональный фонд капремонта. Сегодня уровень сбора за услуги ЖКХ в Норильске высок — 98%, а с учётом гашения долгов порой достигает 100%. А вот сбор по капремонту — только 86%. – Результаты региональной программы очевидны, и хотелось бы, чтобы платили все. Радует, что деньги осваиваются в полном объёме: на капремонт в 161 доме уже потрачено 1,3 млрд, а с учётом утверждённого плана на 2020–2022 годы общая стоимость работ составит 4,3 млрд рублей, — отметила Татьяна Шульгина.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Региональная программа капремонтов реализуется в нашем городе с 2016–го. В прошлом году план не был выполнен на 100%. Из 110 домов, где должны были провести 115 видов работ, отремонтировали 86 (91 вид работ).Как рассказала Татьяна Шульгина, заместитель директора УЖКХ, в 63 домах отремонтировали крыши; в 18 — систему электроснабжения, в 3 — отопление, ещё в 3 — горячее водоснабжение. Также обновлены фасады четырёх домов: на Ленинском пр., 39; ул. Горняков, 7; ул. Талнахской, 9; ул. Школьной, 5.Для оставшихся 24 домов разработан план работ. 20 из них отремонтируют до ноября этого года, а в четырёх случаях – эти здания являются объектами культурного наследия, – подыскивают исполнителей проектно–сметной документации.– Не все могут взять эти дома — на аукционы выходят только те, кто состоит в реестре квалифицированных подрядчиков и входит в отдельный реестр разработки ПСД для таких зданий, и перечень этот невелик, — пояснила Татьяна Шульгина.Между тем уже начал работать трёхлетний план на 2020–2022 годы, в частности, по замене лифтов. Выбран подрядчик – «Импорт–лифт». По договору 237 лифтов в 86 домах должны заменить до конца года. Сейчас меняют 59 лифтов: 9 — в Кайеркане и 50 — в Талнахе. Кроме того, нынешним летом отремонтируют крыши в 28 домах, системы электроснабжения — в 24 домах, теплоснабжение — в 12, холодное водоснабжение и водоотведение — в 8, а также обновят 25 фасадов.На 2021 год запланированы работы в 44 домах на сумму 656 млн рублей. В 2022 году ремонты пройдут в 131 доме на сумму в 2,4 млрд рублей, а позднее в программу дополнительно будут включены дома, требующие ремонта фасадов и крыш.Татьяна Шульгина также напомнила, что срок проведения ремонта в том или ином доме можно изменить. Для этого управляющая компания или собственники должны обратиться в министерство ЖКХ и представить комиссии пакет документов, включающий акт техсостояния дома и обследования, подтверждающие серьёзный износ конструкций.Заместитель директора УЖКХ также обратилась к горожанам с просьбой не игнорировать платежи в Региональный фонд капремонта. Сегодня уровень сбора за услуги ЖКХ в Норильске высок — 98%, а с учётом гашения долгов порой достигает 100%. А вот сбор по капремонту — только 86%.– Результаты региональной программы очевидны, и хотелось бы, чтобы платили все. Радует, что деньги осваиваются в полном объёме: на капремонт в 161 доме уже потрачено 1,3 млрд, а с учётом утверждённого плана на 2020–2022 годы общая стоимость работ составит 4,3 млрд рублей, — отметила Татьяна Шульгина.

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