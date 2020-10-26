[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Перспективы

Цена комфорта

Нанимателям служебного жилья и квартир по социальному найму планируют увеличить сумму возмещения расходов на ремонт.

Сегодня эта компенсация составляет не более 160 тысяч рублей, пояснил на комиссии по городскому хозяйству норильского горсовета Денис Вальтер, и. о. начальника управления жилфонда администрации города. Заслушав доклад, парламентарии пришли к выводу, что эта сумма недостаточна, поскольку была утверждена ещё в 2015–м, а с тех пор цены на стройматериалы значительно выросли. Так что теперь вопрос предстоит пересмотреть и, если позволит бюджет, увеличить сумму возмещаемых затрат. Знакомя депутатов с итогами работы управления жилфонда за прошлый год, Денис Вальтер пояснил, что по состоянию на 1 февраля 2020 года в городе пустуют 3 650 жилых помещений. Из них 1 964 не подлежат распределению; 805 квартир требуют ремонта; 543 комнаты, также нуждающиеся в обновлении, располагаются в 23 гостинках, которые относятся к неперспективному фонду и включены в проект программы реновации. Отремонтированные жилые помещения тоже есть: 166 комнат и 172 квартиры. Они в ближайшее время будут предоставлены гражданам. В число пустующих квартир, не подлежащих распределению, входит 857 помещений в расселяемых аварийных домах, которые планируют снести; 218 — нуждаются в капремонте; 426 комнат — в типовых общежитиях коридорного типа (сегодня в Норильске имеется семь общежитий, которые не соответствуют требованиям законодательства, в связи с чем комнаты в них по мере освобождения повторно не заселяются); в 296 помещениях в 2020 году должен быть выполнен ремонт в рамках программы «Реформирование и модернизация ЖКХ». Ещё 167 помещений распределены, сейчас на них оформляются документы. — Мы ожидаём, что количество пустующих помещений будет увеличиваться за счёт одновременного переселения граждан из пяти аварийных домов. Необходимо переселить более 500 семей, — отметил Денис Вальтер. — Проблема только в том, что большинство жителей хотят переселиться в Центральный район, при этом пустующего жилья с ремонтом много в Кайеркане. А поскольку по закону при переселении должно предоставляться равноценное жильё, переселяем людей из аварийных гостинок в отремонтированные, которые относятся к неперспективному жилому фонду. Помещения с ремонтом предоставляются гражданам, перед которыми город имеет первоочередные обязательства: детям–сиротам, людям, переселяющимся из аварийных домов, и приглашённым специалистам дефицитных для города специальностей. Между тем существует и очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий — 274 семьи (в 2019 году было 314, ещё годом ранее — 385). В прошлом году помещения предоставили 50 семьям. Как пояснил Денис Вальтер, на движение очереди влияет желание граждан получить отремонтированное жильё именно в Центральном районе, а также нежелание людей по разным причинам ремонтировать помещения самостоятельно. — Кроме того, законодательство не предусматривает снятие с учёта семьи в случае бездействия. Иными словами, подходит очередь, мы присылаем людям сообщение об этом. Они должны подтвердить статус малоимущих, но не торопятся делать это. Таким образом, очередь продолжает стоять ещё 45 дней с даты получения уведомления, и только потом жильё можно предлагать следующим людям, — заключил он.

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня эта компенсация составляет не более 160 тысяч рублей, пояснил на комиссии по городскому хозяйству норильского горсовета Денис Вальтер, и. о. начальника управления жилфонда администрации города. Заслушав доклад, парламентарии пришли к выводу, что эта сумма недостаточна, поскольку была утверждена ещё в 2015–м, а с тех пор цены на стройматериалы значительно выросли. Так что теперь вопрос предстоит пересмотреть и, если позволит бюджет, увеличить сумму возмещаемых затрат.Знакомя депутатов с итогами работы управления жилфонда за прошлый год, Денис Вальтер пояснил, что по состоянию на 1 февраля 2020 года в городе пустуют 3 650 жилых помещений. Из них 1 964 не подлежат распределению; 805 квартир требуют ремонта; 543 комнаты, также нуждающиеся в обновлении, располагаются в 23 гостинках, которые относятся к неперспективному фонду и включены в проект программы реновации. Отремонтированные жилые помещения тоже есть: 166 комнат и 172 квартиры. Они в ближайшее время будут предоставлены гражданам. В число пустующих квартир, не подлежащих распределению, входит 857 помещений в расселяемых аварийных домах, которые планируют снести; 218 — нуждаются в капремонте; 426 комнат — в типовых общежитиях коридорного типа (сегодня в Норильске имеется семь общежитий, которые не соответствуют требованиям законодательства, в связи с чем комнаты в них по мере освобождения повторно не заселяются); в 296 помещениях в 2020 году должен быть выполнен ремонт в рамках программы «Реформирование и модернизация ЖКХ». Ещё 167 помещений распределены, сейчас на них оформляются документы.— Мы ожидаём, что количество пустующих помещений будет увеличиваться за счёт одновременного переселения граждан из пяти аварийных домов. Необходимо переселить более 500 семей, — отметил Денис Вальтер. — Проблема только в том, что большинство жителей хотят переселиться в Центральный район, при этом пустующего жилья с ремонтом много в Кайеркане. А поскольку по закону при переселении должно предоставляться равноценное жильё, переселяем людей из аварийных гостинок в отремонтированные, которые относятся к неперспективному жилому фонду.Помещения с ремонтом предоставляются гражданам, перед которыми город имеет первоочередные обязательства: детям–сиротам, людям, переселяющимся из аварийных домов, и приглашённым специалистам дефицитных для города специальностей.Между тем существует и очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий — 274 семьи (в 2019 году было 314, ещё годом ранее — 385). В прошлом году помещения предоставили 50 семьям. Как пояснил Денис Вальтер, на движение очереди влияет желание граждан получить отремонтированное жильё именно в Центральном районе, а также нежелание людей по разным причинам ремонтировать помещения самостоятельно.— Кроме того, законодательство не предусматривает снятие с учёта семьи в случае бездействия. Иными словами, подходит очередь, мы присылаем людям сообщение об этом. Они должны подтвердить статус малоимущих, но не торопятся делать это. Таким образом, очередь продолжает стоять ещё 45 дней с даты получения уведомления, и только потом жильё можно предлагать следующим людям, — заключил он.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















