[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Лица улиц

Улица Кравца (улица Лесная)

Нынешний год богат на юбилеи. Один из них отмечает Талнах: 55 лет назад он получил статус рабочего посёлка. «Заполярка» в подарок ему запускает продолжение полюбившегося читателям проекта — «Лица улиц». Весь год мы будем гулять по Талнаху и рассказывать его истории.

2 жилых дома расположены сейчас на ул. Кравца. Этим летом цифра должна вырасти: в доме № 10 поселятся 75 семей молодых специалистов. 490 талнахцев сейчас проживают здесь. Они занимают 167 квартир. К услугам жителей игровой и спортивный комплексы, площадка для выгула собак. 1965 год дал старт строительству улицы: первым был возведён детский сад «Солнышко» (ул. Кравца, 4). Сейчас это офисное здание. 2 памятные доски рассказывают об истории улицы. Также здесь расположены детсад, школа, Центр внешкольной работы и парк отдыха. 1 012 метров протяжённость улицы. Она пролегает от Вальковского шоссе и до улицы Спортивной, следуя параллельно реке Талнах. Панорама улицы Лесной

Добро пожаловать Улица Кравца находится прямо на въезде в район. Она совсем маленькая, сейчас там всего несколько зданий. Однако на её долю выпали непростые испытания, включая переименование, сносы аварийных домов, долгострой и его неожиданное возрождение. Начнём с того, что улица стоит на берегу Талнашки, но это соседство приносит её жителям больше проблем, чем радости от живописных видов из окон. Дело в том, что речка Талнах, как и другие её северные соседки, сильно петляет и разливается по весне, захватывая таким образом своей поймой довольно широкую полосу земли. Талнахские градостроители решили потеснить речку, спрямив её многочисленные изгибы. Изменённый участок русла начинается от моста на въезде в район и продолжается вниз по течению вдоль всей улицы Кравца. Это инженерное решение было довольно рискованным, а его последствия продолжают выявляться до сих пор. Дом быта на берегу Талнашки На правом берегу Талнашки и начала расти безымянная на тот момент улица. Сначала, в августе 1965 года, на ней появился детский сад «Солнышко» — первый для молодого Талнаха. Затем сдали здание школы № 25: его очень ждали, ведь с 1 сентября 1964–го первое учебное заведение ютилось в деревянном бараке посёлка Геологов. Поэтому строители старались поскорее возвести новое здание: шутка ли, в школе одних первоклассников уже было 95, и ещё ожидалось пополнение. Типовую пятиэтажку отстроили в рекордные сроки, и 1 апреля 1966 года (ох, несмешная получится шутка в дальнейшем) её приняли в эксплуатацию. 1 сентября там прозвенел первый звонок для десяти параллелей и вечерней школы. В следующие десять лет практически вся маленькая улочка была застроена. На ней выросли пяток хрущёвок, ещё одна школа — № 27, хозблок с парикмахерской. Из торговых объектов — небольшой Дом быта и магазин «Нива» на первом этаже жилого дома № 6, где продавали хлеб–молоко и овощи–фрукты. Деформированное здание школы № 25 Замки на песке В 1972 году, когда Талнах достаточно разросся, улице дали красивое имя — Лесная: недаром окошки домов смотрели не только на речку, но и на зелёные заросли её берегов. Но 30 мая 1989 года исполком Талнахского горсовета решил переименовать её в улицу имени Михаила Кравца, первого руководителя управления «Талнахрудстрой». (В числе загадок улицы странный факт: её переименовали целиком, но до сих пор на некоторых зданиях — например, на доме № 14 — можно увидеть таблички «улица Лесная»). Увы, похоже, увековечивать заслуги строителей становится в Норильске недоброй приметой: половину ул. Лауреатов — снесли, половину ул. Югославской — не построили. Так случилось и с ул. Кравца — ненадёжными оказались фундаменты на речных старицах. Первой жертвой грунтов была школа № 25 на Лесной, 16, которую преследовало удивительное невезение. Здание, принятое в эксплуатацию с оценкой «хорошо», не простояло и года, «в результате ошибок, допущенных при проектировании, и слабого контроля в процессе строительства и приёмки, пришло в аварийное состояние и продолжает деформироваться». Школа раскололась по шву — из–за грунтовых вод пятиэтажка дала трещину, а в уцелевшей части здания стало так холодно, что учебный процесс оказался под угрозой. Однако в таком виде школа проработала ещё восемь лет: уроки шли только в одном крыле, в 1972 году половину детей перевели в новую школу № 20, а в 1975–м всё учебное заведение переехало на ул. Пионерскую, 4. Но «25-й» и тут не повезло: спустя годы — мистика какая–то — и это новое здание тоже дало трещину. Говорят, руководители гороно не стали испытывать судьбу, решив больше не присваивать несчастливый номер, а почти всех учителей и учеников перевели в новую школу № 48. Что касается здания на ул. Лесной, 16, то его реконструировали, отрезав аварийное крыло, и 1 февраля 1978 года там открылся Дом пионеров и школьников, сейчас это Центр внешкольной работы. Грунтовые воды и дальше подмывали улицу. В 1980–х годах из–за угрожающих деформаций были снесены четыре её пятиэтажки (пятую разобрали совсем недавно — в 2018–м). Затем ситуацию удалось переломить, на улицу опять пришли строители: в 1990–м возвели новый детсад на ул. Кравца, 20, в 1991–м — девятиэтажные дома № 2 и 22, в 1993–м — дом № 10. Но и тут не всё пошло гладко. У дома № 2, как когда–то у здания школы, пришлось «ампутировать» один из трёх подъездов, а дом № 10 на долгих 26 лет стал недостроем, пугая въезжающих в Талнах пустыми глазницами окон. Причиной консервации здания называли и сваи, которые при испытаниях не выдержали нагрузки, и пришедшие в негодность теплотрассы улицы Кравца. Расконсервированное здание на ул. Кравца, 10 Расконсервация Сейчас эта угловая девятиэтажка становится беспрецедентным опытом реконструкции долгостроя. Заполярный филиал «Норникеля» для обеспечения своих работников ведомственным жильём в Талнахе принял решение о достройке этого четырёхподъездного дома. Строителям пришлось убрать лишнее: девятиэтажка стала пятиэтажкой. В доме № 10 провели перепланировку, очистили его техническое подполье, гидроизолировали кровлю, застеклили окна и балконы. Работы вместе с демонтажем оцениваются в 400 миллионов рублей. К нынешнему лету строители обещают сдать 75 квартир общей площадью 6 723 квадратных метра, отделанные под ключ. Там будут жить молодые специалисты с семьями — как приезжие, так и местные. Возможно, что реконструированный жилой дом и его молодые жильцы всё–таки изменят непростую судьбу улицы Кравца. Знакомые люди Директор научно–производственного объединения «Фундамент» Али Керимов: – Последние 25 лет я занимаюсь проблемами деградации многолетнемёрзлых грунтов и сохранения несущей способности фундаментов, нередко приходится работать и на объектах в Талнахе. Территория района — сложная с точки зрения оснований: здесь на одной площадке встречаются разные типы грунтов, и, исходя из этого, проектировщики использовали разные типы фундаментов. А при въезде в Талнах, в районе улицы Кравца, — особенно непростой участок. Русло реки было изменено, и мерзлоты на этом месте частично нет, можно сказать, что грунты как на материке. В результате почти все хрущёвки микрорайонов № 1 и 2 были построены без свай и без котлованов — на слабо заглублённых ленточных фундаментах. С гидрологией в районе тоже изначально были проблемы. Русло Талнашки спрямили, и это можно наблюдать, а вот направление подземных грунтовых вод никогда не отслеживалось. При строительстве на улице Кравца были допущены проектные ошибки, и многие дома в результате были потеряны. Для исправления ситуации нужно вести регулярный мониторинг — как мерзлоты, так и гидрологии, чего изначально не было сделано. Конец 1960–х и 1970–е годы в Норильске были временем строительной эйфории под лозунгом «Вечная мерзлота покорена!». А после смерти начальника Норильской мерзлотной станции Михаила Кима все, грубо говоря, бросили научное сопровождение и активно взялись за практику — быстрое возведение многоэтажек. Кроме того, мы помним, что это было время комсомольских строек и социалистических соревнований — задумываться времени не было. Последствия этой самоуверенности мы видим и сейчас. Вообще, я бы не стал делить Талнах с точки зрения грунтов по микрорайонам — где лучше и где хуже. Моё разделение — по типам фундаментов. В Талнахе сложный рельеф, и потому широко использовалась вертикальная планировка — это выравнивание участков местности, смягчение уклонов путём срезки и подсыпки грунта. Одна из трудностей, с которыми у нас сталкиваются при вертикальной планировке строительных площадок, — необходимость использования грунтовых составов. На материке для подсыпки используют песчано–грунтовые смеси, которые хорошо утрамбовываются. В Заполярье они в принципе отсутствуют, и в наших условиях для выравнивания площадок использовался и скальный грунт, и даже строительный мусор. Этот легко дренирующий массив способствует тому, что под ним на глубине нескольких метров течёт вода: это и природные русла ручьёв, и присоединившиеся к ним коммунальные протечки. Где–то эти потоки зимой промерзают, где–то — нет, где–то вода меняет русло, и всё это происходит неконтролируемо. Такие потоки могут не только размывать мёрзлые грунты, но даже нарушать скальное основание. Как результат — сваи теряют опору, а вентилируемые подполья (опять же, из–за потоков под насыпными грунтами) не обеспечивают замораживания почвы. В итоге многие здания имеют признаки деформации. Вести мониторинг состояния мёрзлых грунтов необходимо непрерывно, весь жизненный цикл объектов. В случаях снижения несущей способности оснований и фундаментов — проводить противоаварийные мероприятия. Что касается недостроенного дома на улице Кравца, там уменьшили этажность здания для снижения нагрузок на основание. Но каждый случай индивидуален, и единой для всех случаев «таблетки под язык» не существует. Каждый раз надо проводить изыскания для выявления причин деформаций. Знакомые места Парк отдыха «Набережная реки Талнах» Территорию на берегу реки Талнах (именно так, а вовсе не как река Талнахская, она указана на картах) планировали вписать в городскую среду изначально. Ещё в 1965 году архитектор Кан в своём варианте застройки Талнаха предлагал обустроить на её берегах зону отдыха. Как вспоминает экс–глава Талнаха Юрий Лукс, в 1998 году Талнах вернулся к давней идее. «В 1998 году пятиэтажки улицы Спортивной, построенные из золоплит, пришли в удручающее состояние, и было принято решение об их сносе. Работы выполнял НШСТ, управляющим треста в то время был Валерий Карагодов. Я предложил ему не вывозить отходы от демонтированных домов на полигон строительных отходов, а отсыпать ими набережную реки Талнах. Так и сделали, сверху площадку отсыпали щебёнкой и спланировали». В 2005 году начались работы по обустройству набережной: выполнялась планировка береговой зоны, завезена земля, озеленялась территория. Традиционно талнахцы проводили там субботники по уборке мусора. В 2007 году Талнах получил грант губернатора Красноярского края на реализацию проекта «Набережная реки Талнах». В 2009 году работы по благоустройству были завершены, и 1 августа парк отдыха со спортивно–игровым комплексом был открыт. Центр внешкольной работы на ул. Кравца, 16 Памятная доска Михаилу Кравцу 20 мая 2003 года на Доме быта (ул. Кравца, 16а) установили доску в память о заслуженном строителе. Надпись на ней гласит: «Улица названа в честь Кравца Михаила Степановича (1927-1980), первостроителя Талнаха, дважды орденоносца Трудового Красного Знамени. Первым возглавлял управление «Талнахрудстрой». В 2018 году памятную доску с аварийного здания Дома быта перенесли на здание Центра внешкольной работы, бывшую школу № 25 (ул. Кравца, 16а). Михаил Кравец в 19 лет был осуждён на 10 лет лагерей. В войну молодому солдату поручили отнести по назначению план предполагаемой операции. По дороге он заночевал в чужом доме. Когда конверт был доставлен, в нём вместо секретного плана оказались старые газеты. Солдата обвинили в измене. Много лет спустя выяснилось, что изменник, который положил в пакет старые газеты, служил в самом штабе. В Норильлаге Кравец не только выжил, но и прошёл путь от рабочего, который рыл котлованы, до заместителя директора комбината. Ветераны Талнаха до сих пор вспоминают о нём как о талантливом руководителе с незаурядной инженерной смекалкой, блестящей памятью и просто как о порядочном человеке. Мемориальная доска на фасаде школы № 27 Мемориальная доска Дмитрию Литвинову На фасаде школы № 27 (ул. Кравца, 8а) увековечена память выпускника, погибшего в Чечне 20 января 1995 года. Дмитрий Литвинов учился в школе № 27 с 1983 по 1988 год. В Чечне служил рядовым, был снайпером. Дмитрий Литвинов похоронен в Норильске, посмертно он был награждён орденом Мужества. Мемориальная доска на фасаде школы была открыта 9 мая 2005 года.

Светлана Гунина Фото Владимира МАКУШКИНА и Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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