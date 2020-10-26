[Индекс номера 12 (21.02.2020)]

 Конкурс 
По машинам!

Впервые за три года в Заполярном филиале «Норникеля» прошёл конкурс профессионального мастерства среди машинистов погрузочно–доставочных машин (ПДМ).
Под строгим взглядом экзаменаторов
По словам организаторов, столь большой перерыв в состязаниях водителей подземной техники объясняется отнюдь не отсутствием интереса к данному роду деятельности, а правилами проведения таких конкурсов. В компании они организуются раз в три года по всем профессиям, для того чтобы обновлялся состав участников, а бывшие наставляемые и сами становились наставниками.
В этот раз участников конкурса «Лучший наставник по профессии — машинист ПДМ» среди работников предприятий группы компаний «Норникель» набралось более полусотни. Пары конкурсантов — наставник и его подопечный — представляли горные предприятия Заполярного филиала — от рудника «Маяк» до специализированного шахто–ремонтного управления «Норильскникельремонта». Не менее внушительной по численности была и конкурсная комиссия — в её состав вошли 16 человек.
Вся эта большая компания собралась на учебном полигоне Корпоративного университета «Норильский никель» в шахте «Ангидрит» рудника «Комсомольский», где проводилась практическая часть конкурса. Её по традиции организовали в первую очередь, поскольку это самый сложный этап соревнований. Затем участники продемонстрировали знание теоретических основ профессии. В общем, конкурс занял целый день.
На старт
Для того, чтобы продемонстрировать на деле свои умения и навыки в управлении подземной техникой, недостаточно было просто сесть за рычаги ПДМ Caterpillar R–1600 и пройти необходимую дистанцию по учебному полигону. До машины оказалось не так просто добраться — требовалось сначала предъявить документ, удостоверяющий личность и дающий право на работу по своей специальности. Также необходимы были полный комплект спецодежды и средств индивидуальной защиты, но и они ничего не решают без специальных знаний по технике безопасности и вводного инструктажа по охране труда на данном объекте. Последний рубеж — медосмотр.
Уже на месте, под землёй, конкурсантов инструктируют члены комиссии непосредственно по выполнению практического задания: вместе с судьями участники проходят весь маршрут, где им показывают, как и что они должны сделать, где повернуть, набрать породу и выгрузить её с учётом препятствий на дистанции. Главные критерии, по которым оценивались действия конкурсантов: соблюдение правил безопасности и регламента выполнения работ с учётом нормативов времени, обращение с техникой. Перед стартом второй номер пары под присмотром наставника должен был продемонстрировать знание техники, подготовив ПДМ к работе и запустив машину. Старший товарищ мог поправить своего коллегу. Причём необходимо было всё сделать, соблюдая очередность определённых операций. А это: извлечение из–под колес упоров, проверка приборов, положение некоторых узлов и агрегатов ПДМ и другие процедуры. На всё про всё отводилось пять минут.
Как учили
Наставнику в кабине в свою очередь давалось восемь минут на выполнение практического задания. Первым делом он должен был набрать ковш горной массы с поворота — для этого требуется определённая сноровка, учитывая, что ПДМ управляется не поворотом колес как обычная машина, а складыванием пополам механизмом в центре корпуса. С полным ковшом нужно было подняться вверх по горной выработке, изобразив при этом «змейку», имитирующую препятствие, и спуститься по соседней выработке, чтобы разгрузиться внизу. Финишировали в условном гараже со смотровой ямой, и здесь самое важное — не задеть габаритные ограничительные рейки по бокам и не завалиться в яму.
Пока наставник упражнялся с машиной, его коллега в это время должен был продемонстрировать правильность действий при возникновении внештатной ситуации, а именно — оказать первую помощь пострадавшему. Опять же в строгой последовательности. При травме на производстве это имеет первостепенное значение, поскольку в значительной степени определяет дальнейшие действия медиков. Роль пострадавшего выполнял уже известный на предприятиях ЗФ манекен по имени Гоша, на котором горняки упражняются в отработке навыков искусственного дыхания, непрямого массажа сердца и так далее.
Завершающим этапом конкурса, уже на поверхности, стала проверка теоретических знаний конкурсантов в различных производственных областях. За полчаса им необходимо было ответить на 30 вопросов, выбрав из предложенных вариантов правильные ответы. При кажущейся простоте задания справиться с ним оказалось не так–то легко.
После подведения итогов первое место комиссия присудила Валерию Соскиеву с рудника «Маяк», второе место досталось Артёму Кушниру с рудника «Октябрьский» и бронзовым призёром назван Андрей Мащенко с рудника «Комсомольский».

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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