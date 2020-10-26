[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



Итоги

Стандарт безопасности

В Заполярном филиале «Норникеля» на заседании комитета по промбезопасности и охране труда обсудили тему снижения травматизма на производстве. Подвели и итоги работы в этой области за прошлый год.

Как отметил директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии «Норникеля» Игорь Рахимов, 2019 год нарушил общую тенденцию к снижению травматизма. Так, если в 2018 году были достигнуты самые низкие показатели в этой сфере: произошло 32 случая общего травматизма, из которых 6 — со смертельным исходом, то 2019 год компания завершила с 44 случаями общего травматизма, включая 9 смертельных. На заседании комитета были представлены подробный анализ всех происшествий за 2019 год, в первую очередь со смертельным исходом, а также план мероприятий на 2020 год, направленных на улучшение ситуации. Руководители предприятий компании обсудили и главную задачу — добиться исключения печальной статистики в области охраны труда. Как отмечают специалисты, в этом направлении с 2013 года, когда была принята целевая программа в области промышленной безопасности, сделано очень много и достигнуты определённые результаты. По словам Игоря Рахимова, главный вывод, к которому пришли присутствующие, — необходимость усиления взаимодействия с людьми. Причём не только с инженерным составом, линейными руководителями — начальниками участков, цехов, мастерами, но в первую очередь с рабочими. Такой опыт уже есть — в 2019 году стали проводить дни инженерно–технических работников, когда руководители выходят на рабочие места вместе с начальниками участков и мастерами. Они оценивают качество выдаваемых наряд–заданий, инструктажа работников перед началом смены, знание рабочими основных правил, корпоративных стандартов и применение их на практике. После таких проверок ИТР получают рекомендации по улучшению своей деятельности. В 2020 году коммуникация руководства с работниками будет расширена. В ходе обсуждения участники также признали, что основными причинами травм на производстве являются организационный и поведенческий факторы. И от того, насколько работники понимают технологический процесс, все риски и опасности, связанные с выполнением работы, а также последствия нарушений либо отклонений от требований безопасности, зависит уровень травматизма. Поэтому в 2020 году на предприятиях «Норникеля» руководители усилят контроль за соблюдением мер безопасности, технологии выполнения работ, последовательности выполнения операций. – Мы работаем на сложном промышленном производстве, каждое рабочее место у нас связано с целым комплексом рисков и опасностей. Мероприятия по их устранению в конечном итоге должны привести к снижению травматизма. Мы не сомневаемся, что сможем этого добиться, поэтому вовлекаем в процесс каждого сотрудника, — подытожил Игорь Рахимов.

Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как отметил директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии «Норникеля» Игорь Рахимов, 2019 год нарушил общую тенденцию к снижению травматизма. Так, если в 2018 году были достигнуты самые низкие показатели в этой сфере: произошло 32 случая общего травматизма, из которых 6 — со смертельным исходом, то 2019 год компания завершила с 44 случаями общего травматизма, включая 9 смертельных.На заседании комитета были представлены подробный анализ всех происшествий за 2019 год, в первую очередь со смертельным исходом, а также план мероприятий на 2020 год, направленных на улучшение ситуации. Руководители предприятий компании обсудили и главную задачу — добиться исключения печальной статистики в области охраны труда. Как отмечают специалисты, в этом направлении с 2013 года, когда была принята целевая программа в области промышленной безопасности, сделано очень много и достигнуты определённые результаты.По словам Игоря Рахимова, главный вывод, к которому пришли присутствующие, — необходимость усиления взаимодействия с людьми. Причём не только с инженерным составом, линейными руководителями — начальниками участков, цехов, мастерами, но в первую очередь с рабочими. Такой опыт уже есть — в 2019 году стали проводить дни инженерно–технических работников, когда руководители выходят на рабочие места вместе с начальниками участков и мастерами. Они оценивают качество выдаваемых наряд–заданий, инструктажа работников перед началом смены, знание рабочими основных правил, корпоративных стандартов и применение их на практике. После таких проверок ИТР получают рекомендации по улучшению своей деятельности. В 2020 году коммуникация руководства с работниками будет расширена.В ходе обсуждения участники также признали, что основными причинами травм на производстве являются организационный и поведенческий факторы. И от того, насколько работники понимают технологический процесс, все риски и опасности, связанные с выполнением работы, а также последствия нарушений либо отклонений от требований безопасности, зависит уровень травматизма.Поэтому в 2020 году на предприятиях «Норникеля» руководители усилят контроль за соблюдением мер безопасности, технологии выполнения работ, последовательности выполнения операций.– Мы работаем на сложном промышленном производстве, каждое рабочее место у нас связано с целым комплексом рисков и опасностей. Мероприятия по их устранению в конечном итоге должны привести к снижению травматизма. Мы не сомневаемся, что сможем этого добиться, поэтому вовлекаем в процесс каждого сотрудника, — подытожил Игорь Рахимов.

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