[Индекс номера 12 (21.02.2020)]



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Для новых сотрудников Заполярного филиала «Норникеля» в очередной раз провели адаптационное мероприятие — «Точка опоры».

Впервые адаптационное мероприятие «Точка опоры» прошло в декабре прошлого года. Как и прежде, в качестве основных спикеров выступили руководители ЗФ, тренеры Корпоративного университета «Норильский никель», а участниками стали работники различных предприятий, от главных специалистов до горняков — всего порядка 60 человек. В приветственной речи заместитель директора ЗФ по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева отметила, что подобные мероприятия помогут сделать историю «Норникеля» примером эффективного взаимодействия человеческого капитала и высоких стандартов производства: – Для кого мы это затеваем? Для тех, кто впервые пришёл в компанию и пока ещё не знаком с её корпоративной культурой, ценностями и возможностями, которые она предоставляет. И каким бы ответственным, коммуникабельным и стрессоустойчивым ни был работник, он попадает в новую для себя среду, о которой ему нужно многое узнать, чтобы почувствовать свою причастность к новому коллективу, стать полноправным участником команды и полностью раскрыть свой потенциал. Именно поэтому главная цель нашей встречи — не только познакомить с компанией, но и предоставить некую «точку опоры», которая позволит работнику увереннее чувствовать себя в новой среде. Анастасия Перфильева также добавила, что для многих из участников тренинга будет интересно узнать о реализуемых инвестиционных проектах, перспективах развития компании, корпоративной культуре и ценностях, социальных программах, в том числе о волонтёрском движении «Норникеля». Однако не менее значимым является и блок, посвящённый правилам безопасности, поскольку важнейшим приоритетом для «Норникеля» является достижение нулевого уровня травматизма на производстве. Игровой тренинг «Погружение» познакомил между собой участников, разбившихся на команды. Каждая из них изобразила на листе ватмана тот путь к успеху, которым намерена пройти в ближайшие несколько лет. Хотя с кардинальными правилами в обязательном порядке знакомят на работе, здесь, в корпоративном университете, начинающим работникам Заполярного филиала тоже напомнили про них в рамках тренинга «Кардинальные правила — важно для жизни», который проводится при непосредственном участии специалистов блока промышленной безопасности и охраны труда Заполярного филиала. – Важнейшим приоритетом для руководства компании является обеспечение безопасности и достижение нулевого травматизма на производстве. Самое главное — это ваша безопасность, жизнь, здоровье и благополучие ваших семей, — подчеркнул в своём выступлении начальник отдела обеспечения условий труда Вадим Ружицкий. По словам начальника отдела адаптации планирования карьеры управления по персоналу и социальной политики Заполярного филиала Елены Фадеевой, в 2019 году стартовал проект по разработке и внедрению системы адаптации работников компании. За это время система прошла этапы от формирования идей и задач, необходимых автоматизировать, до тестового программного комплекса. В будущем она позволит планировать и контролировать процесс адаптации нового сотрудника, выполнять мониторинг прохождения адаптационного периода. Сейчас концептуальное проектирование системы завершено, а уже в марте планируется начать опытную эксплуатацию автоматической системы «Адаптация персонала».

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Впервые адаптационное мероприятие «Точка опоры» прошло в декабре прошлого года. Как и прежде, в качестве основных спикеров выступили руководители ЗФ, тренеры Корпоративного университета «Норильский никель», а участниками стали работники различных предприятий, от главных специалистов до горняков — всего порядка 60 человек.В приветственной речи заместитель директора ЗФ по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева отметила, что подобные мероприятия помогут сделать историю «Норникеля» примером эффективного взаимодействия человеческого капитала и высоких стандартов производства:– Для кого мы это затеваем? Для тех, кто впервые пришёл в компанию и пока ещё не знаком с её корпоративной культурой, ценностями и возможностями, которые она предоставляет. И каким бы ответственным, коммуникабельным и стрессоустойчивым ни был работник, он попадает в новую для себя среду, о которой ему нужно многое узнать, чтобы почувствовать свою причастность к новому коллективу, стать полноправным участником команды и полностью раскрыть свой потенциал. Именно поэтому главная цель нашей встречи — не только познакомить с компанией, но и предоставить некую «точку опоры», которая позволит работнику увереннее чувствовать себя в новой среде.Анастасия Перфильева также добавила, что для многих из участников тренинга будет интересно узнать о реализуемых инвестиционных проектах, перспективах развития компании, корпоративной культуре и ценностях, социальных программах, в том числе о волонтёрском движении «Норникеля».Однако не менее значимым является и блок, посвящённый правилам безопасности, поскольку важнейшим приоритетом для «Норникеля» является достижение нулевого уровня травматизма на производстве.Игровой тренинг «Погружение» познакомил между собой участников, разбившихся на команды. Каждая из них изобразила на листе ватмана тот путь к успеху, которым намерена пройти в ближайшие несколько лет.Хотя с кардинальными правилами в обязательном порядке знакомят на работе, здесь, в корпоративном университете, начинающим работникам Заполярного филиала тоже напомнили про них в рамках тренинга «Кардинальные правила — важно для жизни», который проводится при непосредственном участии специалистов блока промышленной безопасности и охраны труда Заполярного филиала.– Важнейшим приоритетом для руководства компании является обеспечение безопасности и достижение нулевого травматизма на производстве. Самое главное — это ваша безопасность, жизнь, здоровье и благополучие ваших семей, — подчеркнул в своём выступлении начальник отдела обеспечения условий труда Вадим Ружицкий.По словам начальника отдела адаптации планирования карьеры управления по персоналу и социальной политики Заполярного филиала Елены Фадеевой, в 2019 году стартовал проект по разработке и внедрению системы адаптации работников компании. За это время система прошла этапы от формирования идей и задач, необходимых автоматизировать, до тестового программного комплекса. В будущем она позволит планировать и контролировать процесс адаптации нового сотрудника, выполнять мониторинг прохождения адаптационного периода. Сейчас концептуальное проектирование системы завершено, а уже в марте планируется начать опытную эксплуатацию автоматической системы «Адаптация персонала».

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