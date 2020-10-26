[Индекс номера 12 (21.02.2020)]

 Проекты 
Сработаемся

Для новых сотрудников Заполярного филиала «Норникеля» в очередной раз провели адаптационное мероприятие — «Точка опоры».
Впервые адаптационное мероприятие «Точка опоры» прошло в декабре прошлого года. Как и прежде, в качестве основных спикеров выступили руководители ЗФ, тренеры Корпоративного университета «Норильский никель», а участниками стали работники различных предприятий, от главных специалистов до горняков — всего порядка 60 человек.
В приветственной речи заместитель директора ЗФ по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева отметила, что подобные мероприятия помогут сделать историю «Норникеля» примером эффективного взаимодействия человеческого капитала и высоких стандартов производства:
– Для кого мы это затеваем? Для тех, кто впервые пришёл в компанию и пока ещё не знаком с её корпоративной культурой, ценностями и возможностями, которые она предоставляет. И каким бы ответственным, коммуникабельным и стрессоустойчивым ни был работник, он попадает в новую для себя среду, о которой ему нужно многое узнать, чтобы почувствовать свою причастность к новому коллективу, стать полноправным участником команды и полностью раскрыть свой потенциал. Именно поэтому главная цель нашей встречи — не только познакомить с компанией, но и предоставить некую «точку опоры», которая позволит работнику увереннее чувствовать себя в новой среде.
Анастасия Перфильева также добавила, что для многих из участников тренинга будет интересно узнать о реализуемых инвестиционных проектах, перспективах развития компании, корпоративной культуре и ценностях, социальных программах, в том числе о волонтёрском движении «Норникеля».
Однако не менее значимым является и блок, посвящённый правилам безопасности, поскольку важнейшим приоритетом для «Норникеля» является достижение нулевого уровня травматизма на производстве.
Игровой тренинг «Погружение» познакомил между собой участников, разбившихся на команды. Каждая из них изобразила на листе ватмана тот путь к успеху, которым намерена пройти в ближайшие несколько лет.
Хотя с кардинальными правилами в обязательном порядке знакомят на работе, здесь, в корпоративном университете, начинающим работникам Заполярного филиала тоже напомнили про них в рамках тренинга «Кардинальные правила — важно для жизни», который проводится при непосредственном участии специалистов блока промышленной безопасности и охраны труда Заполярного филиала.
– Важнейшим приоритетом для руководства компании является обеспечение безопасности и достижение нулевого травматизма на производстве. Самое главное — это ваша безопасность, жизнь, здоровье и благополучие ваших семей, — подчеркнул в своём выступлении начальник отдела обеспечения условий труда Вадим Ружицкий.
По словам начальника отдела адаптации планирования карьеры управления по персоналу и социальной политики Заполярного филиала Елены Фадеевой, в 2019 году стартовал проект по разработке и внедрению системы адаптации работников компании. За это время система прошла этапы от формирования идей и задач, необходимых автоматизировать, до тестового программного комплекса. В будущем она позволит планировать и контролировать процесс адаптации нового сотрудника, выполнять мониторинг прохождения адаптационного периода. Сейчас концептуальное проектирование системы завершено, а уже в марте планируется начать опытную эксплуатацию автоматической системы «Адаптация персонала».

Михаил Туаев
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Дела духовные 
Глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель горсовета Александр Пестряков и представители духовенства посетили самый отдалённый норильский район — Снежногорск.

Чем занята власть 
Первая в нынешнем году сессия Норильского горсовета не только ставила новые задачи перед властью, но и подводила итоги. Основные результаты прошлого года глава Норильска Ринат Ахметчин озвучил в традиционном отчёте.

Ремонты 
В Норильске приступили к реализации трёхлетнего плана капремонтов.

Перспективы 
Нанимателям служебного жилья и квартир по социальному найму планируют увеличить сумму возмещения расходов на ремонт.

Лица улиц 
Нынешний год богат на юбилеи. Один из них отмечает Талнах: 55 лет назад он получил статус рабочего посёлка. «Заполярка» в подарок ему запускает продолжение полюбившегося читателям проекта — «Лица улиц». Весь год мы будем гулять по Талнаху и рассказывать его истории.

Конкурс 
Впервые за три года в Заполярном филиале «Норникеля» прошёл конкурс профессионального мастерства среди машинистов погрузочно–доставочных машин (ПДМ).

Итоги 
В Заполярном филиале «Норникеля» на заседании комитета по промбезопасности и охране труда обсудили тему снижения травматизма на производстве. Подвели и итоги работы в этой области за прошлый год.

Проекты 
Для новых сотрудников Заполярного филиала «Норникеля» в очередной раз провели адаптационное мероприятие — «Точка опоры».

Новости 
Эффект от экономии энергоресурсов в Кольской ГМК составил более 230 млн руб.

Визитная карточка 
Норильская железная дорога — одна из самых необычных в мире. Это замкнутая, «островная» железнодорожная сеть, крупнейшая ведомственная железная дорога на пространстве бывшего СССР. Созданное для перевозки грузов «Норникеля» подразделение теперь называется Предприятие технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ).

Наш общий юбилей 
«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Промышленный словарь 
Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Общество 
Сегодня торжества в честь Дня защитника Отечества пройдут в Городском центре культуры.

Память 
15 февраля у памятника–мемориала «Чёрный тюльпан» состоялась церемония возложения цветов, посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Забота и почёт 
Глава города Ринат Ахметчин вручил юбилейную медаль к 75–летию Победы ветерану труда Антонине Третьяковой. Всего в 2020 году такие награды получит 31 норильский ветеран.

Призвание 
Работать нужно добросовестно, тогда и жить будет не стыдно — так считает проходчик подземного участка горно–капитальных работ № 5 треста «Норильскшахтстрой» Заполярной строительной компании Саид Самедов.

Обыкновенные герои 
Начальник технического отдела РСТ «Норильскникельремонта» Сергей Куценко служил в Афганистане в автомобильном батальоне с февраля 1980 по июнь 1981 года.

Новости 
Участок № 6 РМСТ «Норильскэнергоремонт» ежедневно проводит техническое обслуживание электрооборудования НМЗ.

Подробно 
На прошлой неделе в Норильске завершилось голосование по выбору общественной территории, которую благоустроят будущим летом. Результаты его уже известны — большая часть опрошенных норильчан отдала предпочтение зоне отдыха в районе дома № 48 на улице Талнахской.

Вопрос недели 
— Наш город преображается и становится более комфортным для жителей, и важно, что решение о том, каким ему быть, принимаем мы сами. Существование таких проектов, как «Формирование комфортной городской среды», — большая удача для Норильска

И я там был 
В Норильске прошёл праздник для ценителей современного искусства.

Есть повод 
В Городском центре культуры подвели спортивные итоги 2019 года. Заслуженных наград были удостоены лучшие спортсмены и тренеры Норильска. Не обошли стороной и «Заполярную Правду» — наша газета в очередной раз получила почётный кубок за пропаганду здорового образа жизни и помощь в развитии спорта и физической культуры.

Хоккей 
Три периода по пятнадцать минут — именно столько времени провели на льду хоккеисты Норильска и Таймыра, участники товарищеского благотворительного матча, состоявшегося в Дудинке.

Интервью 
В канун Дня защитника Отечества мы поговорили с инспектором по делам несовершеннолетних — единственным в этой профессии представителем сильного пола в Норильске. Евгений Брусельцев, начальник ОДН отдела полиции № 2 Талнаха, рассказал нам о своей работе и жизни.

Новости:
 21 февраля 2020 
16:08 Руководители минерально-сырьевого комплекса Заполярного филиала «Норникеля» обсудили вопросы профессиональной подготовки горняков.
16:04 В Норильске создан первый фонд управления целевым капиталом «Наш Норильск».
15:39 Небрежность некоторых горожан приводит к поломкам раздвижных дверей тёплых остановок. Опыт учтён и в будущем, в новом павильоне, будут использованы распашные двери.
15:09 Концерт Сибирского мужского хора собрал полный зал Городского центра культуры.
14:31 Два года лишения свободы с испытательным сроком получил 54-летний норильчанин за угон автомобиля.
14:10 Автопарк аэропорта «Норильск» пополнился новой спецтехникой, которая позволяет поддерживать и лётное поле, и самолёты в постоянной боевой готовности.
13:49 «Норильскгазпром» получил бессрочную лицензию на обращение с отходами.
13:02 Не уступил дорогу пешеходу - заплати штраф.
13:02 В норильском МФЦ начали оформлять загранпаспорта нового образца.
13:01 Норильчан приглашают на выставку страйкбольного снаряжения и обмундирования.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх
Array ( [0] => 2020 [1] => 12 [2] => 8 )