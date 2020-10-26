[Индекс номера 12 (21.02.2020)]

 Новости 
Новости Норникеля

Эффект от экономии энергоресурсов в Кольской ГМК составил более 230 млн руб.
Руководство Кольской горно-металлургической компании подвело итоги выполнения программы повышения эффективности в части экономии энергоресурсов за 2019 год.
Энергосберегающие проекты реализованы в большинстве производственных подразделений. Общий экономический эффект составил более 230 млн руб., что на 23 млн руб. больше, чем в 2018 году. Реализация программы в целом позволила снизить потребление тепловой энергии на 51 тыс. Гкал, что привело к уменьшению расхода мазута на производство тепловой энергии на 6 653,5 тонны. Кроме того, удалось сэкономить 1 933 тыс. м3 воды всех видов и около 30 тыс. кВт*ч электроэнергии.
Центробанк одобрил пилотный блокчейн–проект «Норникеля».
Банк России провёл пилотирование сервиса по выпуску и обращению цифровых прав, разработанного «Норникелем», и одобрил его. Сервис представляет собой первую в России платформу под гибридные права и позволяет «оцифровать» разного рода товары и услуги, в том числе металлы, которые производит «Норникель».
По результатам пилотирования комитет Банка России по развитию финансового рынка признал возможность его функционирования после принятия и вступления в силу Федерального закона «О цифровых финансовых активах».
Этот проект «Норникеля» по созданию в России уникальной экосистемы позволит «оцифровать» (токенизировать) любые активы и обеспечит последующее обращение размещённых токенов Asset–Backed Coin (ABC–токенов). ABC — это токен, который может быть обеспечен биржевыми товарами (например, золотом, палладием, газом, нефтью и т. д.), правами требования, вытекающими из договоров, финансовыми инструментами, недвижимостью, услугами и иными активами. Выпускать токены могут различные организации, а приобретать их — широкий круг инвесторов.
Электронная площадка будет выступать в качестве оператора, обеспечивающего процесс перевода прав на владение активом в цифровой вид (токен) при помощи современной и безопасной технологии распределённого реестра, а также обеспечивающего функционирование рынка токенов и производных инструментов.
«Выпуск на блокчейн–платформе гибридных токенов, сочетающих сразу несколько видов цифровых прав, — это очень гибкий инструмент, который откроет новые возможности финансирования бизнеса и расширит инвесторам доступ к перспективным финансовым инструментам», — отметил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
Важная черта новой экосистемы — её безопасность. Все эмитенты и владельцы токенов будут обязаны пройти идентификацию на платформе. Идентификация будет организована с учётом требований как текущего, так и проектируемого законодательства.
«Для эмитентов новая технология означает снижение издержек, возможность привлечения финансирования на более выгодных финансовых условиях и повышение ликвидности активов, а для инвесторов — доступ к новым перспективным инструментам для инвестирования», — прокомментировал старший вице–президент «Норникеля» Сергей Батехин.
«Норникель» поделился опытом защиты объектов топливно-энергетического комплекса в Арктике.
Форум «Технологии безопасности — 2020» прошёл в Москве и объединил представителей ведущих российских промышленных компаний и производителей спецоборудования и программного обеспечения. С докладом «Безопасность объектов ТЭК как фактор социально–экономического развития моногородов Арктической зоны России» выступил начальник управления объектовой безопасности «Норникеля» Николай Будзинский. На примере работы НТЭК он рассказал о специфике охраны объектов топливно–энергетического комплекса в экстремальных климатических условиях Крайнего Севера.
«Обеспечивать безопасность и стабильное функционирование двух гидроэлектростанций, одна из которых — Усть–Хантайская — самая северная в мире, и трёх энергоцентралей, которые обеспечивают энергоснабжение трёх городов, двух жилых посёлков и всех промпредприятий Большого Норильска, — нетривиальная задача. А в условиях температурных разбросов от –60 градусов зимой до +35 градусов летом и ветровыми нагрузками до 35 метров в секунду при относительной влажности воздуха до 90 % и высоте снежного покрова более 2 метров в течение 7–8 месяцев в году и вечной мерзлоте как решающем факторе при производстве строительно–монтажных работ, приходится уделять особое внимание всем «контурам надёжности» объектов — от систем антитеррора до киберзащиты», — отметил представитель «Норникеля».
По словам директора департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Романа Гудова, тема комплексной безопасности моногородов для компании имеет приоритетное значение. «В течение года мы изучали данную специфику с точки зрения как экономического, так и социального факторов. Дополнительным стимулом к этому послужили планы компании по кардинальной трансформации посёлка Никель в Мурманской области, где расположены мощности Кольской ГМК».
Команда «РобоНикель» привезла пять наград с всероссийских соревнований по робототехнике.
First Russia Robotics Championship проходил с 13 по 15 февраля в Красноярске. Его участниками стали 1,5 тысячи школьников из 70 городов России, Казахстана, Эстонии и Румынии.
Норильчане заняли первое место в категории FIRST Lego League. Команда Romantic Robot (Степан Харченко, Денис Усков, Никита Чернов) стала победителем в номинации «Презентация проекта». «Альфа»–team (Алексей Полеев и Максим Демчук) заняла второе место в номинации «Судейский проект». «Полярные совы» из Заполярного (Евгений Бедонин, Гмырин Николай, Ковалев Григорий, Кривенко Илья, Игнатий Кудряшов и Тихон Штанько) удостоились третьего места в номинации «Представление робота» той же категории.
Самые юные участники, представляющие Дворец творчества детей и молодёжи Норильска (Варвара Загоруйко, Кирилл Якимов и Матвей Якимов, Андрей Демедёнок и Захар Урбан), стали абсолютными победителями в номинациях «Лучший инженерный блокнот» и «Инновационное решение» категории FIRST Lego League JUNIOR. А команда станции юных техников под руководством Надежды Брюхановой взяла первое место в номинации «Стратегия и инновация».

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В Норильске прошёл праздник для ценителей современного искусства.

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 21 февраля 2020 
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