[Индекс номера 13 (25.02.2020)]



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Паспорт иммунитета

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предложил наказывать родителей за отказ от вакцинирования детей. Более того, обсуждается вопрос о введении пожизненного электронного прививочного паспорта для всех россиян.

Беспокойство медиков объясняется мировыми тенденциями. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публикует список главных рисков для человечества. Этот документ в 2019 году наравне с глобальным потеплением и загрязнением воздуха пополнился упоминанием очередной угрозы - растущим движением антипрививочников. По мнению ВОЗ, организации, пропагандирующие отказ от вакцинации, могут обратить медицинский прогресс вспять и спровоцировать вспышки многих предотвратимых заболеваний — например, кори и дифтерии.

Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 28 февраля.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Беспокойство медиков объясняется мировыми тенденциями. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публикует список главных рисков для человечества. Этот документ в 2019 году наравне с глобальным потеплением и загрязнением воздуха пополнился упоминанием очередной угрозы - растущим движением антипрививочников. По мнению ВОЗ, организации, пропагандирующие отказ от вакцинации, могут обратить медицинский прогресс вспять и спровоцировать вспышки многих предотвратимых заболеваний — например, кори и дифтерии.Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 28 февраля.

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