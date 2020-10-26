[Индекс номера 13 (25.02.2020)]

 Подробно 
Паспорт иммунитета

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предложил наказывать родителей за отказ от вакцинирования детей. Более того, обсуждается вопрос о введении пожизненного электронного прививочного паспорта для всех россиян.
Беспокойство медиков объясняется мировыми тенденциями. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публикует список главных рисков для человечества. Этот документ в 2019 году наравне с глобальным потеплением и загрязнением воздуха пополнился упоминанием очередной угрозы - растущим движением антипрививочников. По мнению ВОЗ, организации, пропагандирующие отказ от вакцинации, могут обратить медицинский прогресс вспять и спровоцировать вспышки многих предотвратимых заболеваний — например, кори и дифтерии.

Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 28 февраля.

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Статьи текущего номера:
Подробно 
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предложил наказывать родителей за отказ от вакцинирования детей. Более того, обсуждается вопрос о введении пожизненного электронного прививочного паспорта для всех россиян.

Городские подробности 
Норильчане выбрали территорию, которую благоустроят следующим летом в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Перспективы 
В городе создан первый фонд управления целевым капиталом «Наш Норильск».

Общество 
Коренная норильчанка Наталья Немченко окончила музыкальную школу, отучилась на экономиста-менеджера, работала на механическом заводе. Однако своё призвание она нашла в народном творчестве.

Премьера 
До премьеры «Телёнка золотого» в Заполярном драматическом остаётся неделя. О том, как продвигается работа над постановкой, «Заполярной Правде» рассказал режиссёр спектакля Яков Ломкин.

Тема недели 
Главная мировая кинопремия - «Оскар» - в этом году побила собственный антирекорд по снижению зрительского интереса.

Новости:
 25 февраля 2020 
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18:00 Норильские боксёры по-боевому встретили День защитника Отечества.
17:33 Норильский борец успешно выступил на чемпионате Красноярского края.
17:30 Норильским НКО вновь удалось привлечь президентские гранты на социальные проекты.
16:34 Состоялся второй в истории «Норникеля» телемост между топ-менеджментом и сотрудниками компании.
16:04 Норильчане обменяются видеоприветами с белой медведицей Марфой.
15:55 Норильчане стали победителями и призёрами первенства Красноярского края по вольной борьбе.
15:04 Однообразное меню и неправильная расстановка кроватей. В детском саду «Земляничка» есть нарушения санитарного законодательства.
14:28 1 марта в 14.30 «Сударыня Масленица» развернётся и в Талнахском филиале музея.
14:28 На Театральную ночь 14 марта в Норильск прилетит Дима Рубин, основатель Театра живого слова.
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