[Индекс номера 13 (25.02.2020)]



Городские подробности

Нам здесь жить

Норильчане выбрали территорию, которую благоустроят следующим летом в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Норильск участвует в проекте с самого начала, с 2017 года. В этот раз горожанам на выбор представили три общественные территории: ул. Талнахская, 48, ул. Первомайская, 12, 14, 16, и ул. Енисейская, 22, 28. Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по оперативному контролю и благоустройству, отметил, что голосование прошло ещё лучше, чем год назад. В этот раз в нём приняли участие более 12% норильчан. Подробности читайте в «Заполярной Правде» 28 февраля.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильск участвует в проекте с самого начала, с 2017 года. В этот раз горожанам на выбор представили три общественные территории: ул. Талнахская, 48, ул. Первомайская, 12, 14, 16, и ул. Енисейская, 22, 28. Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по оперативному контролю и благоустройству, отметил, что голосование прошло ещё лучше, чем год назад. В этот раз в нём приняли участие более 12% норильчан. Подробности читайте в «Заполярной Правде» 28 февраля.

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