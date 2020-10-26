[Индекс номера 13 (25.02.2020)]



Перспективы

Вклад в будущее

В городе создан первый фонд управления целевым капиталом «Наш Норильск».

Ещё в ноябре прошлого года на собрании учредителей приняли решение о создании нового эндаумент-фонда, а в конце декабря эта структура зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц Министерства юстиции РФ. Фонд управления целевым капиталом будет поддерживать проекты в области культуры, искусства, здравоохранения, спорта и в других сферах. Этот инструмент позволит создать новый источник финансирования различных городских инициатив. Основные виды деятельности фонда – вложение средств в уставные капиталы и венчурное инвестирование.

Подробности читайте в «Заполярной Правде» 28 февраля.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ещё в ноябре прошлого года на собрании учредителей приняли решение о создании нового эндаумент-фонда, а в конце декабря эта структура зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц Министерства юстиции РФ. Фонд управления целевым капиталом будет поддерживать проекты в области культуры, искусства, здравоохранения, спорта и в других сферах. Этот инструмент позволит создать новый источник финансирования различных городских инициатив. Основные виды деятельности фонда – вложение средств в уставные капиталы и венчурное инвестирование.Подробности читайте в «Заполярной Правде» 28 февраля.

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