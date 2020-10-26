В городе создан первый фонд управления целевым капиталом «Наш Норильск».
Ещё в ноябре прошлого года на собрании учредителей приняли решение о создании нового эндаумент-фонда, а в конце декабря эта структура зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц Министерства юстиции РФ. Фонд управления целевым капиталом будет поддерживать проекты в области культуры, искусства, здравоохранения, спорта и в других сферах. Этот инструмент позволит создать новый источник финансирования различных городских инициатив. Основные виды деятельности фонда – вложение средств в уставные капиталы и венчурное инвестирование.
Подробности читайте в «Заполярной Правде» 28 февраля.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда