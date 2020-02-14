[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Анонс

Ишь ты, Масленица!

Традиционные масленичные гулянья пройдут в каждом районе Норильска. «Запевалой» выступит лыжная база «Оль–Гуль», где праздник начнётся завтра.

Норильчане: быстрые, ловкие, весёлые С 13 часов на «Оль-Гуле» организуют продуктовую ярмарку с блинами, шашлыками и прочими разносолами. Все желающие смогут покататься на лыжах и «ватрушках», собачьих упряжках и «банане»; посетить выставку страйкбольного оружия, пострелять из пистолета и автомата. 1 марта весеннюю эстафету примут городские учреждения культуры. В Музее Норильска праздник стартует в 13.00 открытием выставки игрушек «Деревянные и расписные» из частного собрания московского коллекционера Александра Михайлова. В 13.20 горожан ждут в «Ремесленной слободе», где вместе с мастерами рукоделия они создадут оригинальные украшения и сувениры. В 14.00 в музее начнётся концерт с участием фольклорных ансамблей. Кроме того, для самых быстрых организуют бег в мешках, для ловких — бой подушками на бревне и соревнования по прыжкам на скакалке, а самые артистичные смогут проявить себя, исполнив весёлые частушки. Продолжатся гулянья в 15.30 на Комсомольской площади. Горожане примут участие в старинных русских забавах: метании валенка, перетягивании каната, беге на лыжах, подкидывании блинов. В 16.00 состоится традиционное сожжение чучела Масленицы. В этот же день с 14.30 праздник развернётся и в Талнахском филиале музея. Здесь будут работать выставка «Самовар мой, самовар!» и интерактивные площадки. С 15.00 до 16.30 гости увидят театрализованное представление «Масленица». Ну и в завершение праздника чучело Масленицы отправят в костёр. Вход в музеи — по входным билетам, которые можно приобрести в кассах. Для ряженых – бесплатный. Кайерканцев 1 марта в 14.00 приглашают на набережную ручья Кайерканский на турнир по веник–болу, катание на саночках и другие потехи. Своим творчеством зрителей порадуют творческие коллективы города. Организаторы — КДЦ «Юбилейный» — обещают массу сюрпризов. Горячий чай и блины гарантированы.

Татьяна Сергеева Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С 13 часов на «Оль-Гуле» организуют продуктовую ярмарку с блинами, шашлыками и прочими разносолами. Все желающие смогут покататься на лыжах и «ватрушках», собачьих упряжках и «банане»; посетить выставку страйкбольного оружия, пострелять из пистолета и автомата.1 марта весеннюю эстафету примут городские учреждения культуры. В Музее Норильска праздник стартует в 13.00 открытием выставки игрушек «Деревянные и расписные» из частного собрания московского коллекционера Александра Михайлова. В 13.20 горожан ждут в «Ремесленной слободе», где вместе с мастерами рукоделия они создадут оригинальные украшения и сувениры. В 14.00 в музее начнётся концерт с участием фольклорных ансамблей. Кроме того, для самых быстрых организуют бег в мешках, для ловких — бой подушками на бревне и соревнования по прыжкам на скакалке, а самые артистичные смогут проявить себя, исполнив весёлые частушки.Продолжатся гулянья в 15.30 на Комсомольской площади. Горожане примут участие в старинных русских забавах: метании валенка, перетягивании каната, беге на лыжах, подкидывании блинов. В 16.00 состоится традиционное сожжение чучела Масленицы.В этот же день с 14.30 праздник развернётся и в Талнахском филиале музея. Здесь будут работать выставка «Самовар мой, самовар!» и интерактивные площадки. С 15.00 до 16.30 гости увидят театрализованное представление «Масленица». Ну и в завершение праздника чучело Масленицы отправят в костёр.Вход в музеи — по входным билетам, которые можно приобрести в кассах. Для ряженых – бесплатный.Кайерканцев 1 марта в 14.00 приглашают на набережную ручья Кайерканский на турнир по веник–болу, катание на саночках и другие потехи. Своим творчеством зрителей порадуют творческие коллективы города. Организаторы — КДЦ «Юбилейный» — обещают массу сюрпризов. Горячий чай и блины гарантированы.

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