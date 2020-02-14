[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Элементарно

Как рождается

Мы продолжаем проект, в котором рассказываем о металлах, добываемых «Норникелем», — лидером горно–металлургической промышленности России и мира. Следующий элемент в нашем списке — медь.

Медные трубы широко используются для прокладки различных производственных коммуникаций • 4 производ-ственных цеха входят в состав медного завода • 21 км гидротранспорта соединяет обогатительные фабрики с заводом • 200 тонн концентрата в час доставляются на завод с ТОФ и НОФ • 26-28 суток проходит от добычи руды до получения готовой меди • 30 кг богатой руды требуется для производства 1 кг меди • 360 тыс. тонн меди произвёл ЗФ в 2019 году Медь (Cu) — элемент одиннадцатой группы четвёртого периода (побочной подгруппы первой группы) периодической системы химических элементов Менделеева, с атомным номером 29. Изначально медь — это пластичный переходный металл золотисто–розового цвета. История открытия Медь является одним из самых известных и полезных металлов. Его латинское название — Cuprum — произошло от названия острова Кипр, где в древности — уже в III тысячелетии до нашей эры — обнаружили богатые месторождения этого металла. Согласно верованиям греков, люди получали медь от Афродиты, богини любви и плодородия. При этом металл начали применять ещё в VI–IV тысячелетии до нашей эры: в период, который, по мнению археологов, был промежуточным звеном между каменным и бронзовым веками. Согласно исследованиям учёных, наши древние предки ошибочно принимали куски самородной меди за камни. Распространению меди способствовали возможность её холодной ковки, относительная простота выплавки из богатых руд, а также мягкость. С одной стороны, это плохо — камень намного твёрже меди. Но зато благодаря мягкости медь хорошо поддаётся изгибу и заточке. Таким образом, в древности за медной рудой была настоящая охота. Русское «медь» происходит от греческого слова, означающего «рудник, копь». На территории современной России и соседних стран медные рудники появились за два тысячелетия до нашей эры. Остатки копей сейчас находят на Урале, в Закавказье, в Сибири и на Алтае. Промышленную выплавку меди освоили только в XIII–XIV веках. В Москве в XV веке был основан Пушечный двор, где из бронзы — сплава меди с оловом или некоторыми другими металлами — отливали орудия разных калибров. Были выполнены и такие произведения литейного искусства, как Царь–пушка и Царь–колокол. В XVIII–XIX веках близ Онежского озера добывали самородную медь, которую отправляли на монетный двор в Санкт–Петербург. Открытие промышленных месторождений меди на Урале и в Сибири связано с именем Никиты Демидова. Именно он по указу Петра I в 1704 году начал чеканить медные деньги. С открытием электричества большие объёмы меди стали идти на производство проводов и других, связанных с ними, изделий. И хотя в XX веке их чаще стали делать из алюминия, медь не потеряла значения в электротехнике. В современной индустрии медь — один из самых востребованных промышленных металлов. Она незаменима в автомобилестроении, изготовлении бытовой техники, прокладке электрических сетей, выпуске точных приборов, фурнитуры и прочем. В недрах Таймыра Весной 1945 года Сталин подписал знаменитое постановление «Об увеличении производства цветных металлов на Норильском комбинате», которое предусматривало как увеличение вдвое выпуска меди, так и, собственно, строительство медеплавильного завода. При этом руководству комбината удалось убедить Москву в том, что будущий завод должен быть не медеплавильным (с выпуском конечной продукции в виде черновой меди), а медным — с полным циклом огневого и электролитического рафинирования. Спустя три года — в 1948–м — разработали проект будущего объекта и приступили к его строительству. 21 декабря 1949 года завод был запущен, а на следующий день Сталин уже держал в руках первый слиток черновой меди, доставленный самолётом из Норильска. Спустя ровно год после пуска завода, 21 декабря 1950 года, гидрометаллургический цех выдал первые катоды. После строительства и ввода в эксплуатацию в 1952 году второй печи производительность анодного передела увеличилось вдвое. В 1954 году на территории медного завода началось строительство сернокислотного цеха, где предполагалось получать серную кислоту для нужд комбината. В этом же году в цехе электролиза меди блоки электролизных ванн были переведены на оборотную циркуляцию, смонтирована оригинальная схема подогрева электролита, не имевшая аналогов в отрасли. С ноября 1976 года по май 1977 года на заводе был смонтирован опытно–промышленный плавильный агрегат нового поколения — печь плавки в жидкой ванне, она же печь Ванюкова (по имени изобретателя). 10–миллионная тонна норильской меди была выгружена из ванн электролизного цеха в декабре 1988 года. Сегодня медный завод перерабатывает весь объём медных концентратов Норильской и Талнахской обогатительных фабрик. Он состоит из четырёх цехов — сушильного, плавильного, электролиза меди, а также МЦ–1. Технология успеха «Норникель» входит в первую десятку мировых производителей меди. По статистике, каждая вторая тонна этого металла в России – плод труда медеплавильщиков Норильска. Каждая сороковая тонна катодной меди в мире производится на нашем медном заводе. При этом на мировом рынке цена меди, как и других металлов, постоянно колеблется, и сейчас на Лондонской бирже её стоимость составляет примерно 5 700 долларов за тонну. В 2019 году Заполярным филиалом было выпущено 360 тысяч тонн катодной меди. Если не расписывать технологическую цепочку слишком подробно, получение меди в НПР выглядит следующим образом. С Талнахской и Норильской обогатительных фабрик концентрат поступает на медный завод, где его сперва осушают, а затем плавят в печи Ванюкова до получения штейна. Его на конвертерах перерабатывают в черновую медь, затем в анодных печах — в анодную. Из неё в свою очередь получают катодную медь. Затем продукция идёт на переработку в электролизный цех — там в огромных ваннах с серной кислотой при помощи электрического тока и получается основная продукция завода — первоклассные медные листы. Товарный вид

Антисептик Природные бактерицидные и бактериостатические свойства меди способны минимизировать риск передачи заражения, поэтому металл является наиболее подходящим материалом для изготовления дверных ручек, поручней, перил, воздухо– и водоводов в местах большого скопления людей, в частности, в медицинских учреждениях.

Архитектура и декор Медь используется во многих архитектурных элементах. Конструкции из этого металла обладают декоративными качествами: благодаря природным процессам окисления металл меняет расцветку от оранжевого цвета до коричневого и оттенков зелёного в течение десяти лет.

Трубы Медные трубы широко используются для прокладки трубопроводов, тепловых коммуникаций, при установке климатического оборудования, в гидравлических и топливных системах двигателей. Медь распространена в теплотехнике, холодильном оборудовании и кондиционировании.

Электропроводники Благодаря способности быстро и без потерь проводить электрический ток металл в чистом виде используют для изготовления кабелей широкого назначения — сетевых и силовых, аудиокабелей, проводов электропередачи. Для сердцевины кабелей применяется только чистая медь, наличие примесей значительно снижает проводниковый эффект.

Михаил Туаев Фото с сайта vseotrubax.com www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Медь (Cu) — элемент одиннадцатой группы четвёртого периода (побочной подгруппы первой группы) периодической системы химических элементов Менделеева, с атомным номером 29. Изначально медь — это пластичный переходный металл золотисто–розового цвета.Медь является одним из самых известных и полезных металлов. Его латинское название — Cuprum — произошло от названия острова Кипр, где в древности — уже в III тысячелетии до нашей эры — обнаружили богатые месторождения этого металла. Согласно верованиям греков, люди получали медь от Афродиты, богини любви и плодородия. При этом металл начали применять ещё в VI–IV тысячелетии до нашей эры: в период, который, по мнению археологов, был промежуточным звеном между каменным и бронзовым веками. Согласно исследованиям учёных, наши древние предки ошибочно принимали куски самородной меди за камни.Распространению меди способствовали возможность её холодной ковки, относительная простота выплавки из богатых руд, а также мягкость. С одной стороны, это плохо — камень намного твёрже меди. Но зато благодаря мягкости медь хорошо поддаётся изгибу и заточке. Таким образом, в древности за медной рудой была настоящая охота.Русское «медь» происходит от греческого слова, означающего «рудник, копь». На территории современной России и соседних стран медные рудники появились за два тысячелетия до нашей эры. Остатки копей сейчас находят на Урале, в Закавказье, в Сибири и на Алтае.Промышленную выплавку меди освоили только в XIII–XIV веках. В Москве в XV веке был основан Пушечный двор, где из бронзы — сплава меди с оловом или некоторыми другими металлами — отливали орудия разных калибров. Были выполнены и такие произведения литейного искусства, как Царь–пушка и Царь–колокол. В XVIII–XIX веках близ Онежского озера добывали самородную медь, которую отправляли на монетный двор в Санкт–Петербург. Открытие промышленных месторождений меди на Урале и в Сибири связано с именем Никиты Демидова. Именно он по указу Петра I в 1704 году начал чеканить медные деньги.С открытием электричества большие объёмы меди стали идти на производство проводов и других, связанных с ними, изделий. И хотя в XX веке их чаще стали делать из алюминия, медь не потеряла значения в электротехнике. В современной индустрии медь — один из самых востребованных промышленных металлов. Она незаменима в автомобилестроении, изготовлении бытовой техники, прокладке электрических сетей, выпуске точных приборов, фурнитуры и прочем.Весной 1945 года Сталин подписал знаменитое постановление «Об увеличении производства цветных металлов на Норильском комбинате», которое предусматривало как увеличение вдвое выпуска меди, так и, собственно, строительство медеплавильного завода. При этом руководству комбината удалось убедить Москву в том, что будущий завод должен быть не медеплавильным (с выпуском конечной продукции в виде черновой меди), а медным — с полным циклом огневого и электролитического рафинирования. Спустя три года — в 1948–м — разработали проект будущего объекта и приступили к его строительству. 21 декабря 1949 года завод был запущен, а на следующий день Сталин уже держал в руках первый слиток черновой меди, доставленный самолётом из Норильска.Спустя ровно год после пуска завода, 21 декабря 1950 года, гидрометаллургический цех выдал первые катоды. После строительства и ввода в эксплуатацию в 1952 году второй печи производительность анодного передела увеличилось вдвое. В 1954 году на территории медного завода началось строительство сернокислотного цеха, где предполагалось получать серную кислоту для нужд комбината. В этом же году в цехе электролиза меди блоки электролизных ванн были переведены на оборотную циркуляцию, смонтирована оригинальная схема подогрева электролита, не имевшая аналогов в отрасли. С ноября 1976 года по май 1977 года на заводе был смонтирован опытно–промышленный плавильный агрегат нового поколения — печь плавки в жидкой ванне, она же печь Ванюкова (по имени изобретателя). 10–миллионная тонна норильской меди была выгружена из ванн электролизного цеха в декабре 1988 года.Сегодня медный завод перерабатывает весь объём медных концентратов Норильской и Талнахской обогатительных фабрик. Он состоит из четырёх цехов — сушильного, плавильного, электролиза меди, а также МЦ–1.«Норникель» входит в первую десятку мировых производителей меди. По статистике, каждая вторая тонна этого металла в России – плод труда медеплавильщиков Норильска. Каждая сороковая тонна катодной меди в мире производится на нашем медном заводе.При этом на мировом рынке цена меди, как и других металлов, постоянно колеблется, и сейчас на Лондонской бирже её стоимость составляет примерно 5 700 долларов за тонну. В 2019 году Заполярным филиалом было выпущено360 тысяч тонн катодной меди.Если не расписывать технологическую цепочку слишком подробно, получение меди в НПР выглядит следующим образом. С Талнахской и Норильской обогатительных фабрик концентрат поступает на медный завод, где его сперва осушают, а затем плавят в печи Ванюкова до получения штейна. Его на конвертерах перерабатывают в черновую медь, затем в анодных печах — в анодную. Из неё в свою очередь получают катодную медь. Затем продукция идёт на переработку в электролизный цех — там в огромных ваннах с серной кислотой при помощи электрического тока и получается основная продукция завода — первоклассные медные листы.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















